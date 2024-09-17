إصابة السفير الإيراني لدى لبنان إثر انفجار جهاز اتصال (بيجر)

إصابة السفير الإيراني لدى لبنان إثر انفجار جهاز اتصال (بيجر)
التاريخ
9/17/2024 3:14:00 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت وسائل اعلام
لبنانية، إن مجتبى أماني السفير الإيراني لدى لبنان أصيب الثلاثاء في انفجار جهاز اتصال محمول (بيجر)، وذلك وسط إصابة المئات من جماعة حزب الله اللبنانية بجروح بالغة في وقائع مشابهة.-(وكالات)
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