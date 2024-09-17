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إصابة 11 عنصرا بحزب الله في سوريا جراء انفجار أجهزة اتصال

9/17/2024 3:14:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفادت وسائل إعلام سوريا بإصابة 11 عنصرا من حزب الله اللبناني بريف دمشق بجروح حرجة جراء انفجار أجهزة اتصال لاسلكية.


وكانت وكالة أسوشيتد برس أكدت نقلا عن مسؤول في حزب الله إصابة بعض مقاتلي الحزب في سوريا جراء انفجار أجهزة اتصال كانوا يحملونها.

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