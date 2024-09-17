إصابة 11 عنصرا بحزب الله في سوريا جراء انفجار أجهزة اتصال

إصابة 11 عنصرا بحزب الله في سوريا جراء انفجار أجهزة اتصال
التاريخ
9/17/2024 3:14:00 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أفادت وسائل إعلام سوريا بإصابة 11 عنصرا من حزب الله اللبناني بريف دمشق بجروح حرجة جراء انفجار أجهزة اتصال لاسلكية.
وكانت وكالة أسوشيتد برس أكدت نقلا عن مسؤول في حزب الله إصابة بعض مقاتلي الحزب في سوريا جراء انفجار أجهزة اتصال كانوا يحملونها.
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