“الأونروا”: إسرائيل أوقفت منح التأشيرات لرؤساء وموظفي منظمات دولية



وقال لازاريني، في بيان عبر منصة“إكس”، إن المنظمات الإنسانية ووسائل الإعلام الدولية تُمنع من أداء عملها بشكل صحيح، مطالبا إسرائيل برفع القيود التي تفرضها على المنظمات الدولية الإنسانية غير الحكومية التي قدمت لعدة سنوات مساعدات للمحتاجين بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة.

وأضاف“أن إسرائيل قلصت في الآونة الأخيرة وجود المنظمات الإنسانية أو تلك التي تبلغ عن الفظائع التي تحدث في هذه الحرب على قطاع غزة وتأثيرها على المدنيين”.-(بترا)

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