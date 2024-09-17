“الأونروا”: إسرائيل أوقفت منح التأشيرات لرؤساء وموظفي منظمات دولية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين“أونروا”، فيليب لازاريني، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل أوقفت منح التأشيرات لرؤساء وموظفي منظمات دولية غير حكومية.
وقال لازاريني، في بيان عبر منصة“إكس”، إن المنظمات الإنسانية ووسائل الإعلام الدولية تُمنع من أداء عملها بشكل صحيح، مطالبا إسرائيل برفع القيود التي تفرضها على المنظمات الدولية الإنسانية غير الحكومية التي قدمت لعدة سنوات مساعدات للمحتاجين بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة.
وأضاف“أن إسرائيل قلصت في الآونة الأخيرة وجود المنظمات الإنسانية أو تلك التي تبلغ عن الفظائع التي تحدث في هذه الحرب على قطاع غزة وتأثيرها على المدنيين”.-(بترا)
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