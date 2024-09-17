الاحتلال الإسرائيلي يرفع حالة التأهب في جميع الموانئ

الاحتلال الإسرائيلي يرفع حالة التأهب في جميع الموانئ
التاريخ
9/17/2024 3:14:00 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكدت هيئة البث الإسرائيلية ان جيش الاحتلال الاسرائيلي اعلن رفع حالة التأهب في جميع الموانئ بما في ذلك إيلات، في ظل توقع رد من حزب الله على تفجير أجهزة الاتصال.
وأضافت أن مسؤولي وزارة النقل ناقشوا الاستعدادات بميناء حيفا ومطار بن غوريون وسيناريوهات أخرى.-(وكالات)
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