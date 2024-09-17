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الاحتلال الإسرائيلي يرفع حالة التأهب في جميع الموانئ

9/17/2024 3:14:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكدت هيئة البث الإسرائيلية ان جيش الاحتلال الاسرائيلي اعلن رفع حالة التأهب في جميع الموانئ بما في ذلك إيلات، في ظل توقع رد من حزب الله على تفجير أجهزة الاتصال.

وأضافت أن مسؤولي وزارة النقل ناقشوا الاستعدادات بميناء حيفا ومطار بن غوريون وسيناريوهات أخرى.-(وكالات)

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