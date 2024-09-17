9 شهداء بينهم طفلة و2800 جريح بانفجار أجهزة الاتصال بلبنان



وقال الأبيض خلال مؤتمر صحفي من بيروت، "سجلت غرفة العمليات الطوارئ الصحية في وزارة الصحة العامة نحو 2800 جريح حالة أكثر من 200 منهم حرجة"، فيما تحدث عن 9 شهداء بينهم طفلة في البقاع.



وأوضح أن نحو 100 قدمت خدمتها باستقبال الجرحى، غالبية إصاباتهم "سجلت إما باليد أو الوجه أو منطقة البطن".



وقبل ذلك، أعلن حزب الله اللبناني استشهاد عنصرين تابعين له من جراء الانفجارات.



وقال الحزب في بيان، "قرابة الساعة 03:30 من بعد ظهر يوم الثلاثاء انفجرت عدد ‏من أجهزة تلقي ‏الرسائل المعروفة بالبايجر والموجودة لدى عدد من العاملين في وحدات ومؤسسات حزب الله ‏المختلفة، وقد أدّت هذه الانفجارات الغامضة الأسباب حتى ‏الآن إلى استشهاد طفلة واثنين من الأخوة ‏وإصابة عدد كبير بجراح مختلفة". ‏



واستشهدت طفلة تبلغ 10 سنوات في شرق لبنان في انفجار جهاز اتصال عائد إلى والدها الذي كان بقربها، وهو عنصر في حزب الله، بحسب عائلتها.



وأصيب مئات من عناصر حزب الله بجروح في لبنان إثر الانفجارات المتزامنة. وقال مصدر مقرب من حزب الله لوكالة فرانس برس، إن هذا الحادث، الأول من نوعه منذ بدء تبادل إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل قبل نحو عام، "خرق إسرائيلي".

وقال وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض لوكالة فرانس برس، إن "مئات الأشخاص" أصيبوا بجروح في هذا الحادث.

وأفاد مصدر آخر مقرب من حزب الله بأن "مئات من عناصر الحزب أصيبوا بجروح في الانفجار المتزامن لأجهزة اتصالات يحملونها" في الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب لبنان والبقاع في شرق لبنان.

وأعلن حزب الله فتح تحقيق "واسع الناطق" لمعرفة أسباب تلك الانفجارات.

وشوهد في الضاحية الجنوبية لبيروت عشرات سيارات الإسعاف وهي تنقل مصابين إلى المستشفيات، فيما تجمع عدد كبير من الأشخاص في المنطقة.

وشوهد عشرة أعضاء من حزب الله وهم ينزفون جراء الإصابات في الضاحية الجنوبية لبيروت، بحسب وكالة رويترز.



وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن ثمة "أعدادا كبيرة من المصابين بجروح مختلفة تتوافد إلى المستشفيات اللبنانية، وتبين بصورة أولية أن الإصابات تتصل بتفجير أجهزة لاسلكية كانت بحوزة المصابين".



وطلبت "الوزارة من جميع المستشفيات في مختلف المناطق اللبنانية ولا سيما في المناطق المتاخمة لأماكن حصول الاصابات الاستنفار إلى أقصى درجة ورفع مستوى استعداداتها لتلبية الحاجة السريعة إلى خدمات الطوارئ الصحية".



ووجهت الوزارة "نداء للتنسيق مع الصليب الأحمر اللبناني للتبرع بالدم تحسبا للحاجة التي يمكن أن تطرأ لوحدات دم للجرحى المصابين".



وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية من جهتها، عن "حدث أمني معاد غير مسبوق وقع في الضاحية الجنوبية لبيروت إضافة إلى العديد من المناطق اللبنانية".



وقالت إنه "تم وبواسطة تقنية عالية تفجير نظام الـ pagers المحمول باليد وقد أفيد عن عشرات الإصابات تعمل الإسعافات على نقلهم إلى المستشفيات".

وسبق أن طلب حزب الله من عناصره عدم استخدام الهواتف المحمولة لتفادي أي خرق إسرائيلي، ووضع بديلاً منها نظام اتصالات خاصا به.-(وكالات)