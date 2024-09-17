9 شهداء بينهم طفلة و2800 جريح بانفجار أجهزة الاتصال بلبنان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، الثلاثاء، عن استشهاد 9 أشخاص جراء انفجارات متزامنة لأجهزة اتصال يحملها عناصر في حزب الله اللبناني، وذلك في مناطق مختلفة في لبنان تعدّ معاقل للحزب.
وقال الأبيض خلال مؤتمر صحفي من بيروت، "سجلت غرفة العمليات الطوارئ الصحية في وزارة الصحة العامة نحو 2800 جريح حالة أكثر من 200 منهم حرجة"، فيما تحدث عن 9 شهداء بينهم طفلة في البقاع.
وأوضح أن نحو 100 مستشفى قدمت خدمتها باستقبال الجرحى، غالبية إصاباتهم "سجلت إما باليد أو الوجه أو منطقة البطن".
وقبل ذلك، أعلن حزب الله اللبناني استشهاد عنصرين تابعين له من جراء الانفجارات.
وقال الحزب في بيان، "قرابة الساعة 03:30 من بعد ظهر يوم الثلاثاء انفجرت عدد من أجهزة تلقي الرسائل المعروفة بالبايجر والموجودة لدى عدد من العاملين في وحدات ومؤسسات حزب الله المختلفة، وقد أدّت هذه الانفجارات الغامضة الأسباب حتى الآن إلى استشهاد طفلة واثنين من الأخوة وإصابة عدد كبير بجراح مختلفة".
واستشهدت طفلة تبلغ 10 سنوات في شرق لبنان في انفجار جهاز اتصال عائد إلى والدها الذي كان بقربها، وهو عنصر في حزب الله، بحسب عائلتها.
وأصيب مئات من عناصر حزب الله بجروح في لبنان إثر الانفجارات المتزامنة. وقال مصدر مقرب من حزب الله لوكالة فرانس برس، إن هذا الحادث، الأول من نوعه منذ بدء تبادل إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل قبل نحو عام، "خرق إسرائيلي".
وقال وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض لوكالة فرانس برس، إن "مئات الأشخاص" أصيبوا بجروح في هذا الحادث.
وأفاد مصدر آخر مقرب من حزب الله بأن "مئات من عناصر الحزب أصيبوا بجروح في الانفجار المتزامن لأجهزة اتصالات يحملونها" في الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب لبنان والبقاع في شرق لبنان.
وأعلن حزب الله فتح تحقيق "واسع الناطق" لمعرفة أسباب تلك الانفجارات.
وشوهد في الضاحية الجنوبية لبيروت عشرات سيارات الإسعاف وهي تنقل مصابين إلى المستشفيات، فيما تجمع عدد كبير من الأشخاص في المنطقة.
وشوهد عشرة أعضاء من حزب الله وهم ينزفون جراء الإصابات في الضاحية الجنوبية لبيروت، بحسب وكالة رويترز.
وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن ثمة "أعدادا كبيرة من المصابين بجروح مختلفة تتوافد إلى المستشفيات اللبنانية، وتبين بصورة أولية أن الإصابات تتصل بتفجير أجهزة لاسلكية كانت بحوزة المصابين".
وطلبت "الوزارة من جميع المستشفيات في مختلف المناطق اللبنانية ولا سيما في المناطق المتاخمة لأماكن حصول الاصابات الاستنفار إلى أقصى درجة ورفع مستوى استعداداتها لتلبية الحاجة السريعة إلى خدمات الطوارئ الصحية".
ووجهت الوزارة "نداء للتنسيق مع الصليب الأحمر اللبناني للتبرع بالدم تحسبا للحاجة التي يمكن أن تطرأ لوحدات دم للجرحى المصابين".
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية من جهتها، عن "حدث أمني معاد غير مسبوق وقع في الضاحية الجنوبية لبيروت إضافة إلى العديد من المناطق اللبنانية".
وقالت إنه "تم وبواسطة تقنية عالية تفجير نظام الـ pagers المحمول باليد وقد أفيد عن عشرات الإصابات تعمل الإسعافات على نقلهم إلى المستشفيات".
وسبق أن طلب حزب الله من عناصره عدم استخدام الهواتف المحمولة لتفادي أي خرق إسرائيلي، ووضع بديلاً منها نظام اتصالات خاصا به.-(وكالات)
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