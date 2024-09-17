إدماج المخاطر المالية والمائية لمواجهة شح الموارد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
إيمان الفارس
عمان - وسط محاذير دولية بمخاطر مواجهة "القطاع المالي في مياه مضطربة"، وعدم شمول مخاطر المياه بالقرارات المالية في المؤسسات والشركات، أكد خبراء في قطاع المياه، ضرورة اتخاذ تدابير أساسية لإدماج المخاطر المائية في القرارات المالية، وتعزيز إدارة وكفاءة المياه.
وفيما دعا التقرير الذي نشره الموقع المتخصص بقضايا المياه "أسبوع المياه العالمي"، والذي حصلت "الغد" على نسخة منه، بضرورة جعل المخاطر المتعلقة بالمياه جزءا لا يتجزأ من عملية اتخاذ القرارات المالية، أشار مختصون في المياه الى قيام الحكومة بـ"وضع وتنفيذ سياسات متعددة لتخفيف وتقليل تأثيرات المخاطر المرتبطة بالمياه في رؤية التحديث الإقتصادي، والتي تغطي: زيادة التزويد المائي، وإدارة الطلب على المياه، والاستدامة المالية للقطاع".
وفي حين حذر التقرير ذاته من مخاوف عدم الأخذ بالاعتبار المخاطر المرتبطة بالمياه، وسط الحاجة لتعزيز الاهتمام بالسياسات المائية المدمجة في الممارسات المالية، للتغيير، دعا المختصون لضرورة قيام "الجهات المسؤولة عن قطاع المياه في الأردن، بتحديد المخاطر المحتملة المرتبطة بالمياه، كندرة المياه، وتلوثها، وتغير المناخ، والتحديات الجغرافية، واستخدام أدوات كالسيناريوهات المستقبلية لتقدير التأثيرات المالية المحتملة لهذه المخاطر على الأنشطة المرتبطة بالمياه".
وفي هذا السياق، أكد المدير التنفيذي للشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه (INWRDAM) د. مروان الرقاد، أهمية اتخاذ تدابير واضحة، ترتبط بكيفية إدماج المخاطر المائية في القرارات المالية، ومن أبرزها تقييم المخاطر، لافتا الى ان على المؤسسات إجراء تقييم شامل للمخاطر المائية وتأثيرها على عملياتها.
وأوصى المدير التنفيذي للشبكة، بضرورة تبني استراتيجيات الإدارة المستدامة، وإمكانية تطبيق المؤسسات مبادئها كإعادة استخدام المياه، لافتا إلى أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص، وصولا الى تعزيز الشراكات لتطوير مشاريع تركز على إدارة المياه.
وحول تلك التدابير، شدد الرقاد على أهمية التوعية والتدريب، موصيا بزيادة الوعي حول أهمية المخاطر المائية، وتدريب الموظفين على كيفية التعامل معها، توازيا مع أهمية استخدام التكنولوجيا، واستغلال التقدم التكنولوجي بتحسين كفاءة استخدام المياه ومراقبتها.
وأكد أهمية البيانات باتخاذ القرارات، وصولا الى سياسة قائمة على الأدلة، معتبرا بأن البيانات عنصر أساسي بتعزيز فعالية اتخاذ القرارات، بخاصة في سياق إدارة الموارد المائية، موصيا بتحديد المخاطر بدقة، ما يعني توافر معلومات دقيقة عن موارد المياه، ما يساعد بتحديد المناطق الأكثر عرضة للمخاطر، كالجفاف أو الفيضانات.
وأشار الرقاد الى أهمية تحليل الاتجاهات، بتحليل البيانات التاريخية، مبينا إمكانية تحديد الاتجاهات في استهلاك المياه ومواردها، ما يساعد في التخطيط المستقبلي، داعيا لتقييم الأداء باستخدام البيانات، وإمكانية قياس فعالية السياسات الحالية في إدارة المياه وتحديد ما يحتاج لتعديل.
وبين الرقاد أهمية دعم الشفافية والمساءلة، بحيث توفر البيانات الموثوقة قاعدة للشفافية، ما يعزز الثقة بين المؤسسات والجمهور، وكذلك تعزيز التعاون من حيث مشاركة البيانات بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والتنسيق في إدارة المياه، إلى جانب توجيه الاستثمارات نحو المشاريع الأكثر احتياجا.
الأمين العام الأسبق لسلطة المياه إياد الدحيات، أكد أن الحكومة وضعت ونفذت سياسات متعددة، لتخفيف وتقليل تأثيرات المخاطر المرتبطة بالمياه في رؤية التحديث الاقتصادي والتي تغطي زيادة التزويد المائي، وإدارة الطلب على المياه، والاستدامة المالية للقطاع، فـ"السير قدما بتنفيذها يعزّز الأمن المائي ويزيد من منعة اقتصاد المملكة، يحافظ على تصنيفنا الائتماني السيادي لدى الوكالات المختصة، ويسهم بجذب الاستثمارات والخبرات والتكنولوجيا والتمويل لتنفيذ مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل أكبر في قطاع المياه".
وأوضح الدحيات، أن مخاطر المياه توخذ في الاعتبار عند اتخاذ المؤسسات المالية قرارتها، اذ تعتمد وكالات التصنيف الائتماني كوكالات "فيتش" و"مودي" و"ستاندر آند بور"، على "قياس مخاطر المياه من جفاف وفيضانات وإجهاد مائي في التصنيفات الائتمانية لاقتصادات الدول على المديين المتوسط والطويل، في سياق التغييرات المناخية التي باتت خطرا حقيقيا يواجه التنمية المستدامة للعديد منها، بخاصة في المنطقة العربية".
وبين أن "التصنيف الائتماني يقوم على تحليل وتقييم قدرة أي دولة على الاقتراض وسداد الديون، بدراسة إمكانياتها والتي تسهم فيها استدامة الموارد الطبيعية من مياه وطاقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، ورفع مستوى المعيشة، وإنعاش الدورة الاقتصادية، ورفع جودة خدمات البنية التحتية، حيث تنبّهت الحكومات الى أن زيادة تلك المخاطر والإجهاد المائي، ستؤثران على النمو الاقتصادي واستدامة المالية العامة".
وأضاف الدحيات، هنالك مؤشران بشأن الإجهاد المائي؛ الأول اقتصادي يقيس إجمالي المخصصات الرأسمالية والجارية من مصادر التمويل المتوافرة من الخزينة الذاتية والمساعدات الخارجية التنموية، من منح وقروض مقدّمة من الشركاء العاملين مع قطاع المياه، والتي تخصص وتصرف كنسبة من إجمالي الموازنة العامة على قطاع المياه والصرف الصحي، والتي وصلت في موازنة العام 2024 لـ735 مليون دينار، وتشكّل 7.5 % من إجمالي الموازنة العامة.
واعتبر بأن هذه النسبة "من النسب العالية التي يمكن الاستدلال عليها في الزيادة المستمرة لنسبة تغطية خدمات المياه التي وصلت لـ95 % للمواطنين، وخدمات الصرف الصحي التي تناهز
65 % وتحقيق النسب المستهدفة".
أمّا الثاني؛ فهو تعريف فني يخصّ مصادر المياه العذبة المتجددة الذي حدّد حصة المملكة بـ61 م3 للفرد/ العام، كما ورد في استراتيجية قطاع المياه للأعوام 2023 - 2040، ويقيس حصة الفرد من مصادر المياه العذبة المتجددة فقط ولا يأخذ بالاعتبار المصادر الأخرى كالمياه غير المتجددة، أو كميات الضخ الإضافية من المصادر الجوفية، أو تلك المصادر غير التقليدية كالتحلية وإعادة استخدام المياه المستصلحة، وفق الدحيات.
وأضاف إن "هذا المؤشر لم يطور ليأخذ بالاعتبار التغييرات المناخية والجفاف الذي أدى لتناقص مستمر في مصادر المياه العذبة عالميا، وتوجّه معظم دول العام والمنطقة الى التحلية كمصدر غير تقليدي، أو إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المستصلحة للزراعة، وبالتالي إذا ما استدل به وحده، فإن دولا بالمنطقة ستقع حتماً في خانة وصفها بالفقر المائي المطلق".
من جهتها، أشارت الاستاذة في كلية الهندسة وإدارة الموارد الطبيعية بالجامعة الألمانية الأردنية د. منى هندية، لأهمية اتباع إجراءات واستراتيجيات تضمن تكامل الاعتبارات المالية مع تحديات المياه، بما يسهم باستدامة الموارد المائية، ويقلل من المخاطر المالية والتشغيلية.
وقالت هندية، إن ذلك يستهدف تحقيق شمول المخاطر المرتبطة بالمياه في اتخاذ القرارات المالية بقطاع المياه، مؤكدة ضرورة قيام "الجهات المسؤولة عن القطاع، بتحديد المخاطر المحتملة المرتبطة بالمياه، مثل ندرتها وتلوثها وتغير المناخ، والتحديات الجغرافية، واستخدام أدوات كالسيناريوهات المستقبلية لتقدير التأثيرات المالية المحتملة لهذه المخاطر على الأنشطة المرتبطة بالمياه".
ودعت المؤسسات التي تدير الموارد المائية أو تعتمد عليها، مثل الزراعة أو الصناعة، لضرورة دمج تكاليف إدارة المياه واستثماراتها في خططها المالية المستقبلية، واعتماد ميزانيات مرنة وتخصيص موارد مالية إضافية لمواجهة تحديات غير متوقعة في إدارة المياه، أو لتطوير البنية التحتية الضرورية لتحسين إدارة الموارد المائية، بالإضافة لإمكانية عمل الحكومة مع الشركات والمؤسسات الخاصة لتمويل مشروعات تحسين كفاءة استخدام المياه، والاستثمار في تقنيات جديدة لمعالجتها وإعادة استخدامها، وتحقيق التمويل المستدام، وتعزيز آليات التمويل عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص للاستثمار في مشروعات معالجة المياه، وتحليتها أو إعادة تدويرها، ما يقلل من الضغط على الموارد التقليدية.
كما أوصت هندية، بأهمية الاستثمار في التكنولوجيا لتطوير البنية التحتية المائية كالاستثمار بتحديث شبكات توزيع المياه وتقليل الفاقد، سواء بسبب الفاقد أو سوء الإدارة، ودوره في التقليل بشكل كبير من المخاطر المالية المترتبة على ندرة المياه، وتفعيل استخدام أنظمة مراقبة ذكية متقدمة لجمع البيانات حول استهلاك المياه، وتحليل هذه البيانات وإمكانيته بالمساعدة في تحسين إدارة الموارد المائية وتقليل الهدر.
كذلك تطوير خطط استجابة سريعة لحالات الطوارئ المتعلقة بنقص المياه أو تلوثها، بما في ذلك خطط الاستجابة للكوارث الطبيعية، التي قد تؤثر على الموارد المائية، وتبني سياسات تساعد على التكيف مع تأثيرات التغيرات المناخية على الموارد المائية، كتحسين كفاءة استخدام المياه في القطاعات الأكثر استهلاكاً لها، للتقليل من المخاطر المالية المترتبة على ندرة المياه.
وأكدت هندية، أهمية دور وانعكاس تعزيز الشفافية في إدارة المياه، وتقديم تقارير دورية عن حالة الموارد المائية والقرارات المالية المرتبطة بها، لضمان المساءلة، مضيفة "لهذا فإن الحوكمة الجيدة يمكن أن تساعد بتجنب الهدر المالي والمائي".
وتابعت أن "الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع دول أخرى، لها تجارب ناجحة في إدارة المياه والاستفادة من خبراتها، ونقل المعرفة والتقنيات المتقدمة للأردن، وضرورة العمل مع المنظمات الدولية لتمويل مشاريع تتعلق بالمياه، كتحسين شبكات المياه أو الاستثمار في مصادر المياه البديلة".
ولخّصت قولها "يتطلب شمول مخاطر المياه في القرارات المالية للقطاع المائي نهجاً شاملاً، يتضمن تقييم المخاطر بدقة، وتضمينها في السياسات المالية والاستثمارية، وتعزيز التعاون والابتكار لضمان استدامة الموارد المائية في ظل التحديات البيئية والاقتصادية المتزايدة".
واستعرضت مثالا على ذلك بالرجوع للاستراتيجية الوطنية للقطاع، منوهة الى أنه "برغم أن تكلفة الطاقة هي من العوامل الحرجة التي تؤثر على استدامة قطاع المياه، لكن ينبغي أن يتجاوز التكامل بين القطاعين نطاق تكلفة الطاقة لاستكشاف حلول مرضية للقطاعين، ومشاريع مشتركة يسهل تمويلها، كتخزين الطاقة بالضخ، وإدارة الأحمال الكهربائية، ما يستلزم وضع أطر قانونية وتنظيمية داعمة لحلول الترابطية المشتركة بين القطاعات".
ولفتت الى أن الاستراتيجية أكدت ذلك بما يتعلق بتمويل المشاريع المتعلقة بالتغيير المناخي، ووجود مصادر التمويل المناخي الآخذة بالنمو، بحيث يتيح ذلك الفرصة لتكييف قطاع المياه مع التغير المناخي والاستثمار في التخفيف من آثاره.
وستعزز وزارة المياه والري قدرات وحدة التغير المناخي، لتتمكن من جذب التمويل وتطوير إستراتيجية لتوفير الموارد، وتأسيس وتعميم أنظمة مراقبة وإشراف لمصادر التمويل الداخلية والخارجية المتعلقة بالمناخ، وتعزيز دور القطاع الخاص، باعتباره شريكًا في الاستثمار الأخضر، وفق هندية.
وبدوره، أبدى تقرير "المياه العالمي" قلقه، إزاء عدم الفهم الشامل للعلاقة بين المياه والصناعات المختلفة، بخاصة القطاعات ذات الكثافة العالية، كالذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات بشكل كامل.
وقال التقرير إن "هذه الصناعات تعتمد بشكل كبير على المياه، ومع ذلك فإن النقاط غير مترابطة"، مضيفا أن العالم يواجه أزمة مياه متنامية، ما يدفع القطاع المالي لضرورة الاعتراف بهذه القضية الحرجة.
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