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حماس تدين الهجوم على لبنان

9/17/2024 3:13:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هجوم الاحتلال الإسرائيلي على لبنان بتفجير أجهزة اتصال يحملها عناصر من حزب الله، قائلة إن "العدوان لم يفرق بين المدنيين والمقاومين".


وقالت إن الهجوم "جريمة تتحدى كافة القوانين والأعراف"، وحمّلت حكومة الاحتلال المسؤولية كاملة عن تداعيات هذه الجريمة.

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