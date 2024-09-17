حماس تدين الهجوم على لبنان
التاريخ
9/17/2024 3:13:34 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أدانت
حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هجوم الاحتلال الإسرائيلي على لبنان بتفجير أجهزة
اتصال يحملها عناصر من حزب الله، قائلة إن "العدوان لم يفرق بين المدنيين
والمقاومين".
وقالت إن الهجوم "جريمة تتحدى كافة القوانين والأعراف"، وحمّلت حكومة الاحتلال المسؤولية كاملة عن تداعيات هذه الجريمة.
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