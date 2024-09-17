لبنان: أجهزة الاتصال التي انفجرت كانت مفخخة بشكل مسبق

لبنان: أجهزة الاتصال التي انفجرت كانت مفخخة بشكل مسبق
التاريخ
9/17/2024 3:13:34 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
صرح مصدر أمني لبناني للجزيرة بأن أجهزة الاتصال التي انفجرت كانت مفخخة
بشكل مسبق، مؤكدا أن زنة العبوة التي تم تفجيرها لم تتجاوز 20 غراما من
المواد المتفجرة.
وأضاف أن أجهزة الاتصال التي تعرضت للتفجير تم استيرادها قبل 5 أشهر،
لافتا إلى أن التحقيق يتم في مجموعة فرضيات حول كيفية تفعيل الشحنة
المتفجرة.
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