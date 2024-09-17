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لبنان: أجهزة الاتصال التي انفجرت كانت مفخخة بشكل مسبق

9/17/2024 3:13:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صرح مصدر أمني لبناني للجزيرة بأن أجهزة الاتصال التي انفجرت كانت مفخخة بشكل مسبق، مؤكدا أن زنة العبوة التي تم تفجيرها لم تتجاوز 20 غراما من المواد المتفجرة.


وأضاف أن أجهزة الاتصال التي تعرضت للتفجير تم استيرادها قبل 5 أشهر، لافتا إلى أن التحقيق يتم في مجموعة فرضيات حول كيفية تفعيل الشحنة المتفجرة.

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