القوات المسلحة تحبط محاولة اجتياز طائرة مسيرة إلى الأراضي الأردنية



وقال مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة الحدود الأردنية، وتم التعامل معها وتطبيق قواعد الاشتباك وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، مبيناً أنه جرى تحويل الطائرة إلى الجهات المختصة.



وأكد المصدر أن القوات المسلحة تتعامل بحزم مع مختلف التهديدات على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.

