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جرش حملت وجه الأردن للعالم

9/17/2024 3:13:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

الاستاذ الدكتور عبدالله سرور الزعبي

تشرفت جرش واهلها في الزيارة الملكية، وزادها شرفا بان تكون المحافظة الاولى التي تحتفل بلقاء جلالته بعد نجاح اول مرحلة من مراحل التحديث السياسي، والذي سيتبعها نجاح المراحل الاخرى دون شك وبدعم مباشر من جلالة الملك.
كما ان اختيار ساحة الندوة في آثارها التاريخية لهذه المناسبة وبعد الانتخابات النيابية مباشرة يحمل من المعاني الكثير.

حديث الملك من جرش الموجه لاهلها وللأردنيين كافة يشير بان تتكاتف الجهود للسير بالتحديث الاقتصادي والإداري لكي تواكب مراحله مراحل التحديث السياسي في المملكة ليشعر به ابناء الوطن في كافة أرجاءه.

جرش مدينة التاريخ (لم يستكشف من آثارها إلا الجزء البسيط) والتي وصفها الملك بأنها المدينه التي حملت وجه الأردن للعالم، هي المدينة المستمرة في رسالتها الحضارية مستمدة العزم من الهاشميين اصحاب الشرعية الدينية والتاريخية في المنطقة.

جرش، المدينة الواعدة لكثير من القطاعات التنموية وخاصة السياحية منها والإنتاجية الزراعية والتي تعودت ان تحتضن ابناءها وتفتح ذراعيها لكافة ابناء الوطن للاستفادة من الفرص المتاحة والواعدة لإقامة المشاريع المستقبلية لتكون مساهمة في التنمية الاقتصادية مع بقية شقيقاتها من المحافظات الاخرى للوصول لتحقيق اهداف التنمية المستدامة.

الأردن الدولة المحبة للتعايش السلمي والداعمة للسلام واستقرار المنطقة بالكامل والشبه محاطه بصراعات إقليمية، ومنها ما يجري على الساحة الفلسطينية، فكانت رسالة الملك للعالم باننا نقف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين للدفاع عن حقوقهم والتصدي لكل محاولات تهجيرهم من ارضهم.
من ساحة الندوة من جرش، يؤكد الملك بان الأردن قويا وقادرا على الرد بحزم على كل من يحاول المساس بسيادته وأمنه و او من يرغب بتصفية الحسابات من خلاله، او تفجير الأوضاع في الضفة الغربية والقدس
الشريف.
اننا في الأردن وبكل تاكيد نقف خلف الملك القائد الأعلى للقوات المسلحة والتي تتميز بالجاهزية والقدام والانضباط والجراءة على اتخاذ القرار الميداني.
ان ميزة جاهزية القوات المسلحة، يجب ان لا تختصر على العاملين بالقوات المسلحة فقط، بل يجب ان يكون كلّ العاملين في المؤسسات الوطنية بهذه الانضباطية والجاهزية مهما كانت مواقعهم، وان تكون القيادات التنفيذية في المؤسسات الوطنية الاخرى بكفاءة قيادات المؤسسة العسكرية في القدرة على اتخاذ القرارات والعمل بالميدان والاقدام على تحمل المسؤولية لتحقيق الانجازات وخاصة في المشاريع التنموية مهما كان حجمها للمساهمة في النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي في كافة المجالات في الدولة الأردنية، ليبقى الأردن قوي وواحة امن واستقرار.
ما شاهدناه أمس في جرش ولسان حال أهلها وهم يصافحون جلالة الملك وسمو ولي العهد وكبقية الأردنيون يقول أعطيتنا يمناك نصافحها ولك منا المحبة والوفاء.

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