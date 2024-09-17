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آثار اليرموك تنهي أعمال التنقيب الأثري في موقع تل العصارة

9/17/2024 3:11:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أنهت كلية الآثار والأنثروبولوجيا في جامعة اليرموك أعمال التنقيب والحفريات الأثرية في موقع "تل العصارة" الأثري، التي تم إجراؤها خلال الفصل الدراسي الصيفي ضمن المساقات التدريبية لأقسام الكلية: الآثار، والأنثروبولوجيا، وصيانة المصادر التراثية وإدارتها.


وأشار عميد الكلية الدكتور مصطفى النداف إلى أن أعمال التنقيب الأثري التي تنظمها الكلية تهدف إلى تدريب الطلبة على طرق التنقيب والتوثيق، وأعمال الصيانة والترميم، وكتابة التقارير اليومية والأسبوعية والنهائية؛ والتي توثق سير العمل في الموقع الأثري، بالإضافة الى توعية المجتمع المحلي بأهمية المواقع الأثرية للوصول الى تأهيل الموقع بحيث يكون وجهةً سياحيةً للزوار.


وأوضح النداف أن عمليات التنقيب تسهم في الكشف عن المزيد من البقايا الأثرية واللُقى العظمية في الموقع مما يتيح فهماً أكبر للتاريخ الحضاري والثقافي لموقع تل العصارة بشكل خاص والأردن بشكل عام.
وقال إن أعمال التنقيب الاثري في موقع "تل العصارة" الأثري تأتي للتأكيد على دور الكلية وحرصها على أداء دورها ضمن رسالة الجامعة الأكاديمية والوطنية في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على التاريخ الحضاري والثقافي والاهتمام به وإخضاعه للدراسة العلمية الموثقة والرصينة.


وأشرف على تنفيذ هذه التنقيبات الأثرية فريقٌ مختص من الكلية ضم كل من: الدكتور أحمد الشرمان والدكتور ماهر أبو طربوش من قسم الاثار، والدكتور محمد الروسان من قسم الأنثربولوجيا، والدكتور حسين صبابحه من قسم صيانة المصادر التراثية وإدارتها.


ومن أبرز البقايا الأثرية التي تمّ استكشافها في الموقع، المقابر المحيطة بالتل والتي ترجع الى العصر البرونزي، إضافة إلى بقايا آثار أسوار المدينة الخارجية وبقايا لبعض المباني السكنية، ويتوقع فريق العمل الكشف عن المزيد من المنشآت المعمارية على سفح التل الأثري خلال المواسم القادمة.


ويذكر أن موقع "تل العصارة" يقع على بعد 15 كم جنوب مدينة إربد، وبارتفاع حوالي 940 م عن سطح البحر، وقد أشارت الدلائل الأثرية والتنقيبات التي تمّت في الموقع، إلى وجود استيطان للمنطقة ابتداءً من العصور البرونزية والعصر الحديدي وحتى بداية الفترة الهلنستية.

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