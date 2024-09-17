آثار اليرموك تنهي أعمال التنقيب الأثري في موقع تل العصارة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أنهت كلية الآثار والأنثروبولوجيا في جامعة اليرموك أعمال التنقيب والحفريات الأثرية في موقع "تل العصارة" الأثري، التي تم إجراؤها خلال الفصل الدراسي الصيفي ضمن المساقات التدريبية لأقسام الكلية: الآثار، والأنثروبولوجيا، وصيانة المصادر التراثية وإدارتها.
وأشار عميد الكلية الدكتور مصطفى النداف إلى أن أعمال التنقيب الأثري التي تنظمها الكلية تهدف إلى تدريب الطلبة على طرق التنقيب والتوثيق، وأعمال الصيانة والترميم، وكتابة التقارير اليومية والأسبوعية والنهائية؛ والتي توثق سير العمل في الموقع الأثري، بالإضافة الى توعية المجتمع المحلي بأهمية المواقع الأثرية للوصول الى تأهيل الموقع بحيث يكون وجهةً سياحيةً للزوار.
وأوضح النداف أن عمليات التنقيب تسهم في الكشف عن المزيد من البقايا الأثرية واللُقى العظمية في الموقع مما يتيح فهماً أكبر للتاريخ الحضاري والثقافي لموقع تل العصارة بشكل خاص والأردن بشكل عام.
وقال إن أعمال التنقيب الاثري في موقع "تل العصارة" الأثري تأتي للتأكيد على دور الكلية وحرصها على أداء دورها ضمن رسالة الجامعة الأكاديمية والوطنية في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على التاريخ الحضاري والثقافي والاهتمام به وإخضاعه للدراسة العلمية الموثقة والرصينة.
وأشرف على تنفيذ هذه التنقيبات الأثرية فريقٌ مختص من الكلية ضم كل من: الدكتور أحمد الشرمان والدكتور ماهر أبو طربوش من قسم الاثار، والدكتور محمد الروسان من قسم الأنثربولوجيا، والدكتور حسين صبابحه من قسم صيانة المصادر التراثية وإدارتها.
ومن أبرز البقايا الأثرية التي تمّ استكشافها في الموقع، المقابر المحيطة بالتل والتي ترجع الى العصر البرونزي، إضافة إلى بقايا آثار أسوار المدينة الخارجية وبقايا لبعض المباني السكنية، ويتوقع فريق العمل الكشف عن المزيد من المنشآت المعمارية على سفح التل الأثري خلال المواسم القادمة.
ويذكر أن موقع "تل العصارة" يقع على بعد 15 كم جنوب مدينة إربد، وبارتفاع حوالي 940 م عن سطح البحر، وقد أشارت الدلائل الأثرية والتنقيبات التي تمّت في الموقع، إلى وجود استيطان للمنطقة ابتداءً من العصور البرونزية والعصر الحديدي وحتى بداية الفترة الهلنستية.
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