اختراع روسي يفتح آفاقًا جديدة في مجال إعادة بناء العظام

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- Khaberni) خبرني - ابتكر فريق من العلماء الروس مادة تعزز من نمو الأنسجة العظمية، مما يمهد الطريق لتطورات مهمة في مجال علاج
إصابات العظام.
تتألف هذه المادة الجديدة من حبيبات "سترونتيوم هيدروكسيباتيت"، والتي أثبتت فعالية عالية في استبدال العيوب العظمية وتعزيز تكوين العظام الجديدة.
تتميز المادة بقدرتها الفائقة على الامتصاص، مما يجعلها مثالية لإعادة بناء الأنسجة العظمية المتضررة.
وعلاوة على ذلك، فإنها مقاومة للأشعة السينية، مما يعني أنه يمكن تتبع عملية إدخالها في الجسم بصريًا دون الحاجة لتدخلات إضافية. هذه الخصائص تجعلها أداة مبتكرة في عمليات إعادة بناء العظام ومراقبة نتائج العلاج.
بحسب الخبراء من جامعة بيلغورود الوطنية للبحوث، فإن المادة ليست فقط فعالة في سد التجاويف الصغيرة الناتجة عن إصابات، بل تلعب دورًا حيويًا في علاج الشقوق العظمية وترميم الأنسجة المتضررة.
ويمكن استخدامها في مجموعة متنوعة من التخصصات الطبية، بدءًا من جراحة العظام وطب الأسنان، وصولًا إلى جراحة الوجه والفكين وجراحة الأطفال.
الاكتشاف خطوة نحو تحسين العلاجات المتاحة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في العظام، ويعكس تقدمًا كبيرًا في مجال التكنولوجيا الطبية. بتقديم حلول أكثر أمانًا وفعالية، تفتح هذه المادة الجديدة أبوابًا جديدة لعلاج إصابات العظام بطرق أكثر تطورًا وفعالية، مما يساهم في تعزيز جودة حياة المرضى وتحسين نتائج العلاج.
في سياق متصل، يُنتظر أن تسهم هذه المادة في تقليص الحاجة إلى عمليات جراحية معقدة وزيادة نجاح عمليات إعادة البناء العظمي، مما يمثل تقدمًا كبيرًا في مجال الطب وجراحة العظام.
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