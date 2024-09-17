اختراع روسي يفتح آفاقًا جديدة في مجال إعادة بناء العظام

MENAFN - Khaberni) خبرني - ابتكر فريق من العلماء الروس مادة تعزز من نمو الأنسجة العظمية، مما يمهد الطريق لتطورات مهمة في مجال إصابات العظام.

تتألف هذه المادة الجديدة من حبيبات "سترونتيوم هيدروكسيباتيت"، والتي أثبتت فعالية عالية في استبدال العيوب العظمية وتعزيز تكوين العظام الجديدة.

تتميز المادة بقدرتها الفائقة على الامتصاص، مما يجعلها مثالية لإعادة بناء الأنسجة العظمية المتضررة.

وعلاوة على ذلك، فإنها مقاومة للأشعة السينية، مما يعني أنه يمكن تتبع عملية إدخالها في الجسم بصريًا دون الحاجة لتدخلات إضافية. هذه الخصائص تجعلها أداة مبتكرة في عمليات إعادة بناء العظام ومراقبة نتائج العلاج.

بحسب الخبراء من جامعة بيلغورود الوطنية للبحوث، فإن المادة ليست فقط فعالة في سد التجاويف الصغيرة الناتجة عن إصابات، بل تلعب دورًا حيويًا في علاج الشقوق العظمية وترميم الأنسجة المتضررة.

ويمكن استخدامها في مجموعة متنوعة من التخصصات الطبية، بدءًا من جراحة العظام وطب الأسنان، وصولًا إلى جراحة الوجه والفكين وجراحة الأطفال.

الاكتشاف خطوة نحو تحسين العلاجات المتاحة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في العظام، ويعكس تقدمًا كبيرًا في مجال التكنولوجيا الطبية. بتقديم حلول أكثر أمانًا وفعالية، تفتح هذه المادة الجديدة أبوابًا جديدة لعلاج إصابات العظام بطرق أكثر تطورًا وفعالية، مما يساهم في تعزيز جودة حياة المرضى وتحسين نتائج العلاج.

في سياق متصل، يُنتظر أن تسهم هذه المادة في تقليص الحاجة إلى عمليات جراحية معقدة وزيادة نجاح عمليات إعادة البناء العظمي، مما يمثل تقدمًا كبيرًا في مجال الطب وجراحة العظام.