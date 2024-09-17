الإعلان عن رعاية وزارة النقل لمؤتمر ومعرض السعودية للملاحة والخدمات اللوجستية

MENAFN - Al Watan) أعلن معالي المهندس صالح بن ناصر الجاسر،وزير النقل والخدمات اللوجستية، عن رعاية الوزارة لمؤتمر السعودية البحريواللوجستي، الذي سيعقد في الدمام من 18-19 سبتمبر.

تعد هذه الرعاية التزامًا إضافيًا من الجهات الحكومية لضمان أن تتوجه الأنظار نحو قطاعي الملاحة والخدمات اللوجستية في المملكة خلال هذه الفترة وكجزءمن رؤية المملكة 2030 الطموحة.

سيعقد المؤتمر والمعرض الذي يستمر لمدة يومين في مركز الظهران الدوليللمعارض، ويُقام بالتعاون مع شركاء مؤسسين مثل شركة البحري ومجموعة سيتريد ماريتايم، ومع شركاء رئيسيين مثل الهيئة العامة للموانئ السعودية(موانئ) والهيئة العامة للنقل، وكذلك شركاء استراتيجيين مثل أرامكو السعودية والعالمية للصناعات البحرية. من المتوقع حضور أكثر من 10,000 شخص منأكثر من 70 دولة، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 200 عارض وعدد كبير منالمتحدثين المحليين والإقليميين والدوليين.

ووفقًا لـ كريس مورلي، المدير العام لمجموعة سيتريد ماريتايم المنظمة للحدث: "نحن مشرفون وسعداء بتأكيد رعاية الوزارة لهذا الحدث. إن تأييدها لهذاالحدث يعزز أهمية هذا اللقاء بالنسبة للمملكة لفتح قنوات التواصل مع الخبراءالدوليين وصناع القرار".

يأتي هذا الإعلان في أعقاب أخبار مشوقة أخرى في مجال الخدمات اللوجستية التي تم الإعلان عنها هذا الأسبوع في مقابلة حصرية بين الرئيس التنفيذي لشركة "فولك ماريتايم" بول هيستباك وموقع سي تريد ماريتايم نيوز.

تأسست شركة "فولك ماريتايم" في عام 2023، وأعلنت عن خدماتها الأولى فيمارس 2024 واحتفلت برحلتها الأولى في أبريل 2024.

ووفقًا لـ هيستباك: "تعتبر الخدمات اللوجستية ركيزة أساسية لرؤية المملكة2030 التي تهدف إلى تنويع اقتصادها وخلق فرص عمل طويلة الأجل للسعوديين.

وتهدف المملكة إلى أن تصبح مركزًا عالميًا للخدمات اللوجستية، ومن خلال صندوق الاستثمارات العامة وجهات أخرى، استثمرت بشكل كبير في تطوير وتحويل الموانئ وشبكة الخدمات اللوجستية في جميع أنحاء البلاد. تلعب شركة فولك ماريتايم، وهي شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة، دورًا حاسمًا في ربط الأسواق الإقليمية بالمراكز التجارية الكبرى في المملكة."

ستوفر خدمات النقل البحري القصير التي تقدمها شركة فولك المسافة الأولى والأخيرة للشحنات على المسارات التجارية الرئيسية للحاويات، حيث تلعب موانئ جدة والدمام دورًا رئيسيًا في ربط الأسواق العالمية بالموانئ الأصغر فيالمملكة والبحر الأحمر والخليج العربي.

ستقدم خدماتها البحرية القصيرة حلولاً مباشرة بين أصحاب الشحناتوعملائهم داخل الشرق الأوسط وخارجه. يقول هيستباك: "قد تكون تلك الشحنات القادمة من الهند أو شبه القارة الهندية والمتوجهة إلى الشرق الأوسط، لكنها قد تكون أيضًا شحنات تتحرك داخل الشرق الأوسط. نريد أننكون ميسرين للعمل مباشرة مع أصحاب الشحنات لتلبية احتياجاتهم منالنقل."

علاوة على الهيمنة على خطوط الحاويات الكبرى والتحالفات، يرى هيستباك فرصة لنمو الشركات الإقليمية التي تدير سفنها الخاصة تحت أعلامها الوطنية وتستخدم حاوياتها الخاصة لتقديم الخدمات.

ومع توافق تلك المكونات، ستكون الشركات الإقليمية قادرة على تقديم خدمات مخصصة ومتخصصة لعملائها معفرق محلية ذات خبرة تكون أقرب لعملائها.

"إذا تمكنا من إنشاء هيكل لوجستي حول المملكة العربية السعودية مرتكز في المملكة ويدعم المنطقة بأكملها، فإن ذلك سيضيف قيمة أخرى. سنظهر أن فولك ماريتايم لديها رؤية طويلة الأمد وأننا قادرون على اتخاذ موقف طويل الأمد لأننا جزء من الصورة الكبيرة لرؤية 2030" يقول هيستباك.

من هذه النقطة الفريدة، يرى هيستباك إمكانيات هائلة في المنطقة.

"تبدأ المملكة العربية السعودية الآن في الاستفادة من النطاق الجغرافي حيث تقع البلاد على ساحل مهم للغاية من كلا الجانبين، وتعد مركزًا عند التقاء ثلاث قارات. وستلعب فولك دورًا هامًا في دعم ذلك."

سيكون هيستباك جزءًا من جلسة نقاش فكري بحري تقام في اليوم الأول منمؤتمر ومعرض السعودية للملاحة والخدمات اللوجستية. سينضم إليه المهندس عصام العماري، نائب الرئيس للنقل البحري في الهيئة العامة للنقل، وكوبو لانيراند، نائب وزير البحرية والشؤون المائية في وزارة المناخ في إستونيا،وإيريك جينسبي، رئيس قسم العضوية وتطوير الأعمال في "بيمكو"، وستديرالجلسة مقدمة الأخبار التلفزيونية السابقة، لورا بوكويل.

يمكن التسجيل مجانًا لحضور فعاليات المؤتمر ودخول المعرض المصاحب عبرالموقع الإلكتروني للمؤتمر السعودي البحري واللوجستي:

ويمكن الاطلاع على القائمة المحدثة للعارضين وبرنامج المؤتمر على الموقعالإلكتروني: