الإعلان عن رعاية وزارة النقل لمؤتمر ومعرض السعودية للملاحة والخدمات اللوجستية

(MENAFN
- Al Watan)
أعلن معالي المهندس صالح بن ناصر الجاسر،وزير النقل والخدمات اللوجستية، عن رعاية الوزارة لمؤتمر السعودية البحريواللوجستي، الذي سيعقد في الدمام من 18-19 سبتمبر.
تعد هذه الرعاية التزامًا إضافيًا من الجهات الحكومية لضمان أن تتوجه الأنظار نحو قطاعي الملاحة والخدمات اللوجستية في المملكة خلال هذه الفترة وكجزءمن رؤية المملكة 2030 الطموحة.
سيعقد المؤتمر والمعرض الذي يستمر لمدة يومين في مركز الظهران الدوليللمعارض، ويُقام بالتعاون مع شركاء مؤسسين مثل شركة البحري ومجموعة سيتريد ماريتايم، ومع شركاء رئيسيين مثل الهيئة العامة للموانئ السعودية(موانئ) والهيئة العامة للنقل، وكذلك شركاء استراتيجيين مثل أرامكو السعودية والعالمية للصناعات البحرية. من المتوقع حضور أكثر من 10,000 شخص منأكثر من 70 دولة، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 200 عارض وعدد كبير منالمتحدثين المحليين والإقليميين والدوليين.
ووفقًا لـ كريس مورلي، المدير العام لمجموعة سيتريد ماريتايم المنظمة للحدث: "نحن مشرفون وسعداء بتأكيد رعاية الوزارة لهذا الحدث. إن تأييدها لهذاالحدث يعزز أهمية هذا اللقاء بالنسبة للمملكة لفتح قنوات التواصل مع الخبراءالدوليين وصناع القرار".
يأتي هذا الإعلان في أعقاب أخبار مشوقة أخرى في مجال الخدمات اللوجستية التي تم الإعلان عنها هذا الأسبوع في مقابلة حصرية بين الرئيس التنفيذي لشركة "فولك ماريتايم" بول هيستباك وموقع سي تريد ماريتايم نيوز.
تأسست شركة "فولك ماريتايم" في عام 2023، وأعلنت عن خدماتها الأولى فيمارس 2024 واحتفلت برحلتها الأولى في أبريل 2024.
ووفقًا لـ هيستباك: "تعتبر الخدمات اللوجستية ركيزة أساسية لرؤية المملكة2030 التي تهدف إلى تنويع اقتصادها وخلق فرص عمل طويلة الأجل للسعوديين.
وتهدف المملكة إلى أن تصبح مركزًا عالميًا للخدمات اللوجستية، ومن خلال صندوق الاستثمارات العامة وجهات أخرى، استثمرت بشكل كبير في تطوير وتحويل الموانئ وشبكة الخدمات اللوجستية في جميع أنحاء البلاد. تلعب شركة فولك ماريتايم، وهي شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة، دورًا حاسمًا في ربط الأسواق الإقليمية بالمراكز التجارية الكبرى في المملكة."
ستوفر خدمات النقل البحري القصير التي تقدمها شركة فولك المسافة الأولى والأخيرة للشحنات على المسارات التجارية الرئيسية للحاويات، حيث تلعب موانئ جدة والدمام دورًا رئيسيًا في ربط الأسواق العالمية بالموانئ الأصغر فيالمملكة والبحر الأحمر والخليج العربي.
ستقدم خدماتها البحرية القصيرة حلولاً مباشرة بين أصحاب الشحناتوعملائهم داخل الشرق الأوسط وخارجه. يقول هيستباك: "قد تكون تلك الشحنات القادمة من الهند أو شبه القارة الهندية والمتوجهة إلى الشرق الأوسط، لكنها قد تكون أيضًا شحنات تتحرك داخل الشرق الأوسط. نريد أننكون ميسرين للعمل مباشرة مع أصحاب الشحنات لتلبية احتياجاتهم منالنقل."
علاوة على الهيمنة على خطوط الحاويات الكبرى والتحالفات، يرى هيستباك فرصة لنمو الشركات الإقليمية التي تدير سفنها الخاصة تحت أعلامها الوطنية وتستخدم حاوياتها الخاصة لتقديم الخدمات.
ومع توافق تلك المكونات، ستكون الشركات الإقليمية قادرة على تقديم خدمات مخصصة ومتخصصة لعملائها معفرق محلية ذات خبرة تكون أقرب لعملائها.
"إذا تمكنا من إنشاء هيكل لوجستي حول المملكة العربية السعودية مرتكز في المملكة ويدعم المنطقة بأكملها، فإن ذلك سيضيف قيمة أخرى. سنظهر أن فولك ماريتايم لديها رؤية طويلة الأمد وأننا قادرون على اتخاذ موقف طويل الأمد لأننا جزء من الصورة الكبيرة لرؤية 2030" يقول هيستباك.
من هذه النقطة الفريدة، يرى هيستباك إمكانيات هائلة في المنطقة.
"تبدأ المملكة العربية السعودية الآن في الاستفادة من النطاق الجغرافي حيث تقع البلاد على ساحل مهم للغاية من كلا الجانبين، وتعد مركزًا عند التقاء ثلاث قارات. وستلعب فولك دورًا هامًا في دعم ذلك."
سيكون هيستباك جزءًا من جلسة نقاش فكري بحري تقام في اليوم الأول منمؤتمر ومعرض السعودية للملاحة والخدمات اللوجستية. سينضم إليه المهندس عصام العماري، نائب الرئيس للنقل البحري في الهيئة العامة للنقل، وكوبو لانيراند، نائب وزير البحرية والشؤون المائية في وزارة المناخ في إستونيا،وإيريك جينسبي، رئيس قسم العضوية وتطوير الأعمال في "بيمكو"، وستديرالجلسة مقدمة الأخبار التلفزيونية السابقة، لورا بوكويل.
يمكن التسجيل مجانًا لحضور فعاليات المؤتمر ودخول المعرض المصاحب عبرالموقع الإلكتروني للمؤتمر السعودي البحري واللوجستي:
ويمكن الاطلاع على القائمة المحدثة للعارضين وبرنامج المؤتمر على الموقعالإلكتروني:
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