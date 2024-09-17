الفلقي رسام الجداريات الوطنية بالدرب

(MENAFN
- Al Watan)
فنان تشكيلي وشاب سعودي عاطل عن العمل، ولكنه لم يستسلم للفراغ بل يسعى جاهدا لكسب لقمة العيش من خلال رسم الجداريات الوطنية والأعمال الفنية للمدارس وخصوصا في المناسبات الوطنية والأخرى المختلفة.
ويوضح حسين الفلقي ((أكافح من أجل لقمة العيش الحلال، صحيح أنني عاطل عن العمل، ولكني أملك موهبتي في يدي من خلال الفن التشكيلي والرسم على الجدران في المدارس وغيرها من المواقع، وكما تشاهد الآن هذه الجدارية بمناسبة اليوم الوطني لمدرسة الدرب المتوسطة والصديق الابتدائية غدا وشعارنا نحلم ونحقق، مشيرا إلى أن لديه أعمالا ورسومات فنية قادمة مع جهات حكومية أخرى لموسم الشتاء)).
MENAFN17092024000089011017ID1108684523
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.