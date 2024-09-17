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الفلقي رسام الجداريات الوطنية بالدرب

9/17/2024 3:09:40 PM
(MENAFN- Al Watan) فنان تشكيلي وشاب سعودي عاطل عن العمل، ولكنه لم يستسلم للفراغ بل يسعى جاهدا لكسب لقمة العيش من خلال رسم الجداريات الوطنية والأعمال الفنية للمدارس وخصوصا في المناسبات الوطنية والأخرى المختلفة.
ويوضح حسين الفلقي ((أكافح من أجل لقمة العيش الحلال، صحيح أنني عاطل عن العمل، ولكني أملك موهبتي في يدي من خلال الفن التشكيلي والرسم على الجدران في المدارس وغيرها من المواقع، وكما تشاهد الآن هذه الجدارية بمناسبة اليوم الوطني لمدرسة الدرب المتوسطة والصديق الابتدائية غدا وشعارنا نحلم ونحقق، مشيرا إلى أن لديه أعمالا ورسومات فنية قادمة مع جهات حكومية أخرى لموسم الشتاء)).

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