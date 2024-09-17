Emily In Paris خال من الحبكة

(MENAFN
- Al Watan)
مع عودة عرض مسلسل Emily In Paris على Netflix
- بعد انقطاع دام عامين، وعلى الرغم من أن هذا الانتظار لم يكن طويلا بما يكفي بالنسبة لبعض النقاد، الذين هاجموا العرض بشدة، بدأت المراجعات تتوالى أيضا مع الإعلان عن موسم جديد للمسلسل، ولم تكن جميعها إيجابية.
واستقبل مشاهدو المسلسل الإعلان عن الموسم الخامس من Emily In Paris على إنستقرام بالاستياء من حياة لليلي كولينز، والتي تلعب دور الشخصية الرئيسية - إيميلي كوبر - وهي امرأة أمريكية شابة من الغرب الأوسط تقتلع حياتها من جذورها وتحصل على وظيفة جديدة في باريس، حيث كتبت إحداهن تعليقا: ((سمعنا أنك ستعملين على الموسم الخامس من مسلسل Emily in Paris، أردت أن أخبرك أننا، مشاهدي هذا المسلسل، سنتوقف عن مشاهدته تمامًا إذا عادت Emily إلى جابرييل، يرجى الاستماع إلى رأينا بجدية ولا تسمحي بحدوث هذا)).
فيما تطرق بعضهم إلى النكتة المتكررة في العرض بأن إيميلي لا تتحدث الفرنسية وحتى بعد أربعة مواسم لا تبذل أي جهد لتعلم اللغة، ومع ذلك يبدو أن الجميع في باريس يحبونها، وهو ما قد لا يكون الحال في باريس الحقيقية.
آراء النقاد
ربما كانت مراجعة ليلى لطيف في صحيفة الغارديان هي الأكثر وحشية، حيث وصفت العرض أنه ((ثقب أسود تلفزيوني)) أي ((خالٍ من الحبكة والكاريزما والمؤامرة)).
وكشفت الناقدة أنها شاهدت النصف الأول من الموسم الرابع - والذي عرض لأول مرة في 15 أغسطس - مع النصف الثاني المكون من خمس حلقات في 12 سبتمبر، وتصر على أن ((لا شيء جديد)).
وكانت هناك مراجعة أخرى من صحيفة ((آيريش إندبندنت)) لا تقل وحشية، حيث وصفت نسخة هذا العرض من باريس بأنها ((نسخة متنزه ترفيهي لمدينة النور، مشيرة إلى أنه لو كانت هذه باريس الحقيقية وليس نسخة من مدينة ملاهٍ، لكانت إميلي قد أزعجت أعصاب الجميع. ولكن بدلا من ذلك، وجدها الجميع لطيفة ورائعة)).
في هذه الأثناء، زعم جاي سنو من مجلة Paste أن السلسلة الجديدة ((لا تزال لا تحتوي على أي شيء جديد لتقوله، مضيفا أنه ما لم يكن هناك تغيير كبير قادم بعد هذا الموسم، فقد يكون الوقت قد حان لقول ((وداعًا)) لإميلي وشركتها)).
انتقدت الناقدة في صحيفة الإندبندنت البريطانية، كاتي روسينسكي، قرار نتفليكس بتقسيم المسلسل إلى نصفين.
((إن قرار تقسيم السلسلة إلى نصفين لا يبدو منطقيًا بالنسبة لإميلي وشركائها كما كان بالنسبة لبريدجيرتون: على الأقل كان لدى كتاب الجزء الأخير الحكمة السليمة لإنهاء الجزء الأول على حافة الهاوية. وبالمقارنة، تنتهي هذه المجموعة من الحلقات بتجاهل فرنسي)).
واختتمت كلامها: ((في حين أن سخافة العرض لها سحر محدود إلى حد ما، فإن التأثير التراكمي يشبه تناول الكثير من السكر بسرعة كبيرة: فهو يجعلك تشعر بالغثيان قليلا وتتعهد بالتوقف عن هذا الشيء في المستقبل)).
وفي موقع The Daily Beast، وصفت إيما ستيفانسكي الموسم الرابع بأنه ((سخيف وغبي إلى حد كبير)).
وقالت عن حبكات القصة الجديدة: ((إنها مسلية أكثر من أي شيء آخر قدمته السلسلة)).
إميلي في باريس
- هو مسلسل كوميدي رومانسي أمريكي.
- عرض لأول مرة على نتفليكس في 2 أكتوبر 2020.
- من بطولة ليلي كولينز، أشلي بارك وكايت والش.
MENAFN17092024000089011017ID1108684522