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Emily In Paris خال من الحبكة

9/17/2024 3:09:40 PM
(MENAFN- Al Watan) مع عودة عرض مسلسل Emily In Paris على Netflix - بعد انقطاع دام عامين، وعلى الرغم من أن هذا الانتظار لم يكن طويلا بما يكفي بالنسبة لبعض النقاد، الذين هاجموا العرض بشدة، بدأت المراجعات تتوالى أيضا مع الإعلان عن موسم جديد للمسلسل، ولم تكن جميعها إيجابية.
واستقبل مشاهدو المسلسل الإعلان عن الموسم الخامس من Emily In Paris على إنستقرام بالاستياء من حياة لليلي كولينز، والتي تلعب دور الشخصية الرئيسية - إيميلي كوبر - وهي امرأة أمريكية شابة من الغرب الأوسط تقتلع حياتها من جذورها وتحصل على وظيفة جديدة في باريس، حيث كتبت إحداهن تعليقا: ((سمعنا أنك ستعملين على الموسم الخامس من مسلسل Emily in Paris، أردت أن أخبرك أننا، مشاهدي هذا المسلسل، سنتوقف عن مشاهدته تمامًا إذا عادت Emily إلى جابرييل، يرجى الاستماع إلى رأينا بجدية ولا تسمحي بحدوث هذا)).
فيما تطرق بعضهم إلى النكتة المتكررة في العرض بأن إيميلي لا تتحدث الفرنسية وحتى بعد أربعة مواسم لا تبذل أي جهد لتعلم اللغة، ومع ذلك يبدو أن الجميع في باريس يحبونها، وهو ما قد لا يكون الحال في باريس الحقيقية.
آراء النقاد
ربما كانت مراجعة ليلى لطيف في صحيفة الغارديان هي الأكثر وحشية، حيث وصفت العرض أنه ((ثقب أسود تلفزيوني)) أي ((خالٍ من الحبكة والكاريزما والمؤامرة)).
وكشفت الناقدة أنها شاهدت النصف الأول من الموسم الرابع - والذي عرض لأول مرة في 15 أغسطس - مع النصف الثاني المكون من خمس حلقات في 12 سبتمبر، وتصر على أن ((لا شيء جديد)).
وكانت هناك مراجعة أخرى من صحيفة ((آيريش إندبندنت)) لا تقل وحشية، حيث وصفت نسخة هذا العرض من باريس بأنها ((نسخة متنزه ترفيهي لمدينة النور، مشيرة إلى أنه لو كانت هذه باريس الحقيقية وليس نسخة من مدينة ملاهٍ، لكانت إميلي قد أزعجت أعصاب الجميع. ولكن بدلا من ذلك، وجدها الجميع لطيفة ورائعة)).
في هذه الأثناء، زعم جاي سنو من مجلة Paste أن السلسلة الجديدة ((لا تزال لا تحتوي على أي شيء جديد لتقوله، مضيفا أنه ما لم يكن هناك تغيير كبير قادم بعد هذا الموسم، فقد يكون الوقت قد حان لقول ((وداعًا)) لإميلي وشركتها)).
انتقدت الناقدة في صحيفة الإندبندنت البريطانية، كاتي روسينسكي، قرار نتفليكس بتقسيم المسلسل إلى نصفين.
((إن قرار تقسيم السلسلة إلى نصفين لا يبدو منطقيًا بالنسبة لإميلي وشركائها كما كان بالنسبة لبريدجيرتون: على الأقل كان لدى كتاب الجزء الأخير الحكمة السليمة لإنهاء الجزء الأول على حافة الهاوية. وبالمقارنة، تنتهي هذه المجموعة من الحلقات بتجاهل فرنسي)).
واختتمت كلامها: ((في حين أن سخافة العرض لها سحر محدود إلى حد ما، فإن التأثير التراكمي يشبه تناول الكثير من السكر بسرعة كبيرة: فهو يجعلك تشعر بالغثيان قليلا وتتعهد بالتوقف عن هذا الشيء في المستقبل)).
وفي موقع The Daily Beast، وصفت إيما ستيفانسكي الموسم الرابع بأنه ((سخيف وغبي إلى حد كبير)).
وقالت عن حبكات القصة الجديدة: ((إنها مسلية أكثر من أي شيء آخر قدمته السلسلة)).
إميلي في باريس
- هو مسلسل كوميدي رومانسي أمريكي.
- عرض لأول مرة على نتفليكس في 2 أكتوبر 2020.
- من بطولة ليلي كولينز، أشلي بارك وكايت والش.

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