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الغذاء والدواء تشترط قدرة المنشأة على تتبع الموردين والأغذية - جريدة الوطن السعودية

9/17/2024 3:09:25 PM
(MENAFN- Al Watan) أكدت هيئة الغذاء والدواء أنه يجب على المنشآت الغذائية أن تمتلك القدرة على تتبع الأغذية وتزويدها بالمعلومات التي تطلبها.
وأضافت الهيئة، أن المادة 48 من اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء نصّت على: "أنه يجب على المنشأة الغذائية أن تكون قادرة على تتبع الغذاء، وتزويد الهيئة بالمعلومات التي تطلبها".
وأكّدت أن أنواع التتبع تشمل "تتبع الموردين، والعمليات، وتوزيع المنتج".
وحدَّدت الهيئة التزامات المنشأة الغذائية في 6 عناصر أساسية، منها "وضع إجراءات لمعرفة مصادر الغذاء والمنشآت ونقاط التوزيع، وتدوين العمليات التي تتم على الغذاء في جميع مراحل تداوله، مروراً بتدوين جميع المواد الخام والمضافات الداخلية في تركيب الغذاء ومصادرها بما في ذلك مواد التعبئة والتغليف وصولاً إلى التأكّد من كفاءة إجراءات التتبع ومراجعتها دورياً وتحديثها إذا تطلب الأمر".

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