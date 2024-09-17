الغذاء والدواء تشترط قدرة المنشأة على تتبع الموردين والأغذية - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan)
أكدت هيئة الغذاء والدواء أنه يجب على المنشآت الغذائية أن تمتلك القدرة على تتبع الأغذية وتزويدها بالمعلومات التي تطلبها.
وأضافت الهيئة، أن المادة 48 من اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء نصّت على: "أنه يجب على المنشأة الغذائية أن تكون قادرة على تتبع الغذاء، وتزويد الهيئة بالمعلومات التي تطلبها".
وأكّدت أن أنواع التتبع تشمل "تتبع الموردين، والعمليات، وتوزيع المنتج".
وحدَّدت الهيئة التزامات المنشأة الغذائية في 6 عناصر أساسية، منها "وضع إجراءات لمعرفة مصادر الغذاء والمنشآت ونقاط التوزيع، وتدوين العمليات التي تتم على الغذاء في جميع مراحل تداوله، مروراً بتدوين جميع المواد الخام والمضافات الداخلية في تركيب الغذاء ومصادرها بما في ذلك مواد التعبئة والتغليف وصولاً إلى التأكّد من كفاءة إجراءات التتبع ومراجعتها دورياً وتحديثها إذا تطلب الأمر".
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