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اتفاقية لتعزيز التقنية في طائرات الدرونز بالمملكة - جريدة الوطن السعودية

9/17/2024 3:09:25 PM
(MENAFN- Al Watan) وقّعت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية مذكرة تعاون مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز؛ لتدعيم التكامل بين القطاع الجيومكاني ومنظومة الطائرات بدون طيار (الدرونز).
وتضمّنت مذكرة التعاون سعي الجهتين لتعزيز التنسيق بشأن استخدامات التقنية الجيومكانية في الطائرات بدون طيار "الدرونز"، والعمل على تطوير منصة الدرونز الموحدة بالشراكة بين الجيومكانية والاتحاد، والعمل المشترك لدعم نمو القطاع الجيومكاني واستخدامات الطائرات بدون طيار (الدرونز) في المملكة عبر زيادة عدد الممارسين وزيادة عدد الشركات العاملة في هذا المجال، وتعزيز المعرفة الجيومكانية عبر تأهيل القدرات الوطنية ونقل الخبرات التي تعمل على تشغيل التقنيات الحديثة والمبتكرة، وتبادل الموارد التعليمية، وتطوير مبادرة إستراتيجية مشتركة تختص باكتشاف المهتمين بالمجال الجيومكاني ومجال الدرونز، وتطوير الحاضنات والمسرعات لخدمة جذب الاستثمار وتسهيل دخول الشركات وتوفير الحلول والممكنات، وتوطين الصناعات في مجال التقنيات الجيومكانية والتقنيات ذات العلاقة بالمجالات المشتركة، إضافةً إلى البحث والتطوير وتبادل الاستشارات والخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
يذكر أن الجيومكانية تعمل -وفقًا لتنظيمها- على تنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير المتعلّق بأعماله في المملكة، بينما يسعى الاتحاد لبناء قدرات محلية واحترافية في مجال الأمن السيبراني وتطوير البرمجيات والدرونز بناءً على أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

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