اتفاقية لتعزيز التقنية في طائرات الدرونز بالمملكة - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan)
وقّعت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية مذكرة تعاون مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز؛ لتدعيم التكامل بين القطاع الجيومكاني ومنظومة الطائرات بدون طيار (الدرونز).
وتضمّنت مذكرة التعاون سعي الجهتين لتعزيز التنسيق بشأن استخدامات التقنية الجيومكانية في الطائرات بدون طيار "الدرونز"، والعمل على تطوير منصة الدرونز الموحدة بالشراكة بين الجيومكانية والاتحاد، والعمل المشترك لدعم نمو القطاع الجيومكاني واستخدامات الطائرات بدون طيار (الدرونز) في المملكة عبر زيادة عدد الممارسين وزيادة عدد الشركات العاملة في هذا المجال، وتعزيز المعرفة الجيومكانية عبر تأهيل القدرات الوطنية ونقل الخبرات التي تعمل على تشغيل التقنيات الحديثة والمبتكرة، وتبادل الموارد التعليمية، وتطوير مبادرة إستراتيجية مشتركة تختص باكتشاف المهتمين بالمجال الجيومكاني ومجال الدرونز، وتطوير الحاضنات والمسرعات لخدمة جذب الاستثمار وتسهيل دخول الشركات وتوفير الحلول والممكنات، وتوطين الصناعات في مجال التقنيات الجيومكانية والتقنيات ذات العلاقة بالمجالات المشتركة، إضافةً إلى البحث والتطوير وتبادل الاستشارات والخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
يذكر أن الجيومكانية تعمل -وفقًا لتنظيمها- على تنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير المتعلّق بأعماله في المملكة، بينما يسعى الاتحاد لبناء قدرات محلية واحترافية في مجال الأمن السيبراني وتطوير البرمجيات والدرونز بناءً على أفضل الممارسات والمعايير العالمية.
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