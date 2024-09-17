شركتا Softbank Corp.‎ وintelsat تطلقان شراكة تاريخية بهدف إنشاء شبكة شاملة

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- وقعت شركتا SoftBank Corp. (SoftBank) وIntelsat اتفاقية تعاون رائدة تقضي بإطلاق "شبكة شاملة" تمكّن العملاء من البقاء على اتصال في أي مكان يذهبون إليه، على أن تتولى SoftBank وIntelsat مهمة الإشراف المشترك على أعمال البحث والتطوير للاتصالات بتقنية 5G السلسة بين شبكات الهاتف المحمول الأرضية وشبكات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية.

في مجتمع يزداد فيه اعتماد الجميع وكل شيء على الاتصال الدائم بالإنترنت والراحة، فإن الاتصالات السلكية واللاسلكية تعد أمرًا ضروريًا. وعلى الرغم من الاقتراب من تفعيل ميزة التنقل المستقل في السيارات والسفن والطائرات الآلية وغيرها من المركبات، فإن العديد من المناطق ما زالت خارج تغطية شبكة الهاتف المحمول الأرضية، بل وتتطلب أجهزة وحسابات منفصلة للاتصال بالشبكات غير الأرضية.

في ضوء التعاون الجديد، تخطط SoftBank وIntelsat بالاشتراك معًا لتطوير حل اتصالات هجين، والذي بدوره سيتيح للمستخدمين عنصر الاتصال الدائم عبر الشبكات المتوفرة، سواء الأرضية أو المتوفرة عبر الأقمار الصناعية، في أي مكان في العالم باستخدام جهاز واحد وحساب واحد. ولسوف يعتمد الحل على نفس البنيات والواجهات والعمليات القياسية التي توفر ميزة تجوال الأجهزة بين الشبكات الخلوية الأرضية اليوم، كما سيساعد في جعل الاعتماد التجاري لحلول التنقل القائمة على معايير 3GPP 5G الجديدة للشبكات غير الأرضية حقيقة واقعة عما قريب.

إن أحد الأهداف الرئيسية للتعاون هو تطوير جهاز شامل يظل في وضع الاتصال الدائم بغض النظر عن مكان وجوده في العالم. على سبيل المثال، ستتمكن مركبة متصلة مستقبلية مزودة بمثل هذا الجهاز من التبديل بسلاسة إلى شبكة اتصالات الأقمار الصناعية غير الأرضية عندما تكون خارج نطاق تغطية شبكة الهاتف المحمول الأرضية. ومن المتوقع أن يُطبق الحل المستهدف تطبيقًا تجاريًا واسع النطاق، بما في ذلك في الاتصالات المتنقلة البرية والبحرية ومجال الاستجابة والتعافي في حالات الكوارث.

سيتم إجراء عمليات التصميم والتطوير والاختبار الميداني والتسويق لمنتجات الشبكة الهجينة الجديدة بين Intelsat وSoftBank على مراحل، بما يتوافق مع تطوير معايير الشبكة غير الأرضية الجديدة 3GPP 5G. وستتيح الحلول الهجينة الناتجة عن ذلك استخدام محطات الأقمار الصناعية الحالية في الأمد القريب والمحطات الأحدث المعتمدة على تقنية 5G عند إتاحتها.

صرح Bruno Fromont، مدير قسم التكنولوجيا في Intelsat، قائلاً: "تعتنق Intelsat وSoftBank رؤية رائدة مشتركة بشأن الشبكات الشاملة والتشغيل البيني السلس بين شبكات الأقمار الصناعية والشبكات الأرضية". "حتى الآن، تمثل التحدي في مواءمة المعايير التي تتيح الاتصال بين الشبكتين المختلفتين. وبفضل التقدم الأخير الذي شهدته آلية وضع معايير للشبكات غير الأرضية المعتمدة على تقنية 5G بقيادة شركة Intelsat ضمن 3GPP والتعاون الإستراتيجي مع SoftBank، فإننا نتمتع بالقدرات المثالية التي تؤهلنا لتسريع وتيرة عملية التصميم والتنفيذ العملي للخدمات الهجينة التجارية التي ستسمح للأجهزة بالتنقل بحرية بين شبكات الأقمار الصناعية والأرضية."

صرح Hideyuki Tsukuda، نائب الرئيس التنفيذي ومدير قسم التكنولوجيا في SoftBank، قائلاً: "من خلال استخدام التكنولوجيا التي تتيح عنصر التبديل بين شبكات الهاتف المحمول الأرضية وشبكات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية بالاستعانة بميزة التجوال، يمكننا دمج الشبكتين اللتين كانتا منفصلتين سابقًا والاستفادة من الاتصالات عبر الأقمار الصناعية باعتبارها امتدادًا للاتصالات المحمولة. وبفضل جهود البحث والتطوير المشتركة هذه، ستضع SoftBank وIntelsat نصب أعينهما هدف بناء شبكة شاملة تتيح للأشخاص والأشياء في كل أنحاء العالم الاستفادة من خدمات الاتصالات في أي وقت وأي مكان."

نبذة عن Intelsat

ينصب تركيز فريق Intelsat العالمي الذي يضم نخبة من المتخصصين على توفير اتصالات سلسة وآمنة ومعتمدة على الأقمار الصناعية للحكومة والمؤسسات غير الحكومية والعملاء التجاريين عن طريق شبكة الشركة العالمية من الجيل التالي والخدمات المدارة. كما تُمكن Intelsat الناس من استخدام أدواتهم للتحدث عبر المحيطات والرؤية عبر القارات والاستماع عبر السماوات بغية التواصل والتعاون والتعايش، متبعة في ذلك منهج سد الفجوة الرقمية عن طريق تشغيل واحد من أكبر أساطيل الأقمار الصناعية والبنى التحتية وأكثرها تقدمًا في العالم. والشركة إذ تقدم خدمات متميزة وفائقة لعملائها وللكوكب، فقد احتلت مكانة بازرة في مجال صناعة الأقمار الصناعية، وذلك منذ تأسيسها قبل ستة عقود من الزمن. هذا، واعتمادًا على إرث عريق من الابتكار والتركيز على مواجهة طيف جديد من التحديات، ينصب تركيز أعضاء فريق Intelsat الآن على الأعمال المهمة في الفضاء حيث يحدثون تغييرًا جذريًا في المجال يؤهلهم لتقلد مكانة رائدة في رحلة التحول الرقمي للصناعة.

نبذة عن SoftBank Corp.‎

مسترشدةً بفلسفة SoftBank Group المستنيرة "ثورة المعلومات - السعادة للجميع"، تتولى شركة SoftBank Corp.‎ (طوكيو: 9434) إدارة أعمال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في اليابان وعلى مستوى العالم. وفي السنة المالية المنتهية في مارس 2024، سجلت شركة SoftBank Corp.‎ إيرادات بقيمة 6,084.0 مليارات ين، ودخلاً تشغيليًا بقيمة 876.1 مليار ين ودخلاً صافيًا بقيمة 489.1 مليار ين. إضافةً إلى ذلك، تجمع شركة SoftBank Corp.‎ بين جنباتها 40 مليون مشترك في خدمات الهاتف المحمول في اليابان، أما شركات المجموعة، فتضم بين جنباتها 63 مليون مستخدم لخدمات الدفع عبر الهواتف الذكية (PayPay) و85 مليون مستخدم لخدمات الوسائط عبر الإنترنت (Yahoo! JAPAN) و97 مليون مستخدم لتطبيق الاتصالات (LINE) (اعتبارًا من 9 من مايو 2024). واعتمادًا على أساسها التجاري القوي، تعمل شركة SoftBank Corp.‎ على توسيع نطاق أعمالها لتخترق مجالات غير مجال الاتصالات بما يتماشى مع إستراتيجية النمو "خدمات فائقة تتجاوز مزود الخدمة" مع مواصلة تنمية أعمالها في مجال الاتصالات من خلال الاستفادة من قوة 5G/6G وإنترنت الأشياء والتوأم الرقمي وحلول الشبكة غير الأرضية (NTN)، بما في ذلك الاتصالات الستراتوسفيرية القائمة على محطات المنصات ذات الارتفاع العالي (HAPS). وعلى حين تقوم شركة SoftBank على بناء مراكز بيانات معتمدة على الذكاء الاصطناعي وتطوير نماذج لغوية كبيرة (LLMs) محلية متخصصة تتضمن تريليون معيار، فإنها تطبق آليات الذكاء الاصطناعي بغية تحسين أداء شبكة الوصول الراديوي (AI-RAN) بهدف أن تصبح مزودًا للبنية التحتية الاجتماعية من الجيل التالي. وتقديرًا لمبادراتها في مجال ESG، وقع الاختيار على شركة SoftBank Corp.‎ ليجري إدراجها في مؤشر داو جونز العالمي للاستدامة (DJSI World) لعامي 2022 و2023، محققةً أعلى درجة في اليابان ومسجلةً على أنها الشركة الوحيدة في البلاد التي وقع الاختيار عليها ضمن مجموعة صناعة خدمات الاتصالات في عام 2023. للتعرف على المزيد، الرجاء زيارة .

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