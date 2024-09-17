شركتا Softbank Corp.‎ وintelsat تطلقان شراكة تاريخية بهدف إنشاء شبكة شاملة

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- وقعت شركتا SoftBank Corp. (SoftBank) وIntelsat اتفاقية تعاون رائدة تقضي بإطلاق "شبكة شاملة" تمكّن العملاء من البقاء على اتصال في أي مكان يذهبون إليه، على أن تتولى SoftBank وIntelsat مهمة الإشراف المشترك على أعمال البحث والتطوير للاتصالات بتقنية 5G السلسة بين شبكات الهاتف المحمول الأرضية وشبكات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية.
في مجتمع يزداد فيه اعتماد الجميع وكل شيء على الاتصال الدائم بالإنترنت والراحة، فإن الاتصالات السلكية واللاسلكية تعد أمرًا ضروريًا. وعلى الرغم من الاقتراب من تفعيل ميزة التنقل المستقل في السيارات والسفن والطائرات الآلية وغيرها من المركبات، فإن العديد من المناطق ما زالت خارج تغطية شبكة الهاتف المحمول الأرضية، بل وتتطلب أجهزة وحسابات منفصلة للاتصال بالشبكات غير الأرضية.
في ضوء التعاون الجديد، تخطط SoftBank وIntelsat بالاشتراك معًا لتطوير حل اتصالات هجين، والذي بدوره سيتيح للمستخدمين عنصر الاتصال الدائم عبر الشبكات المتوفرة، سواء الأرضية أو المتوفرة عبر الأقمار الصناعية، في أي مكان في العالم باستخدام جهاز واحد وحساب واحد. ولسوف يعتمد الحل على نفس البنيات والواجهات والعمليات القياسية التي توفر ميزة تجوال الأجهزة بين الشبكات الخلوية الأرضية اليوم، كما سيساعد في جعل الاعتماد التجاري لحلول التنقل القائمة على معايير 3GPP 5G الجديدة للشبكات غير الأرضية حقيقة واقعة عما قريب.
إن أحد الأهداف الرئيسية للتعاون هو تطوير جهاز شامل يظل في وضع الاتصال الدائم بغض النظر عن مكان وجوده في العالم. على سبيل المثال، ستتمكن مركبة متصلة مستقبلية مزودة بمثل هذا الجهاز من التبديل بسلاسة إلى شبكة اتصالات الأقمار الصناعية غير الأرضية عندما تكون خارج نطاق تغطية شبكة الهاتف المحمول الأرضية. ومن المتوقع أن يُطبق الحل المستهدف تطبيقًا تجاريًا واسع النطاق، بما في ذلك في الاتصالات المتنقلة البرية والبحرية ومجال الاستجابة والتعافي في حالات الكوارث.
سيتم إجراء عمليات التصميم والتطوير والاختبار الميداني والتسويق لمنتجات الشبكة الهجينة الجديدة بين Intelsat وSoftBank على مراحل، بما يتوافق مع تطوير معايير الشبكة غير الأرضية الجديدة 3GPP 5G. وستتيح الحلول الهجينة الناتجة عن ذلك استخدام محطات الأقمار الصناعية الحالية في الأمد القريب والمحطات الأحدث المعتمدة على تقنية 5G عند إتاحتها.
صرح Bruno Fromont، مدير قسم التكنولوجيا في Intelsat، قائلاً: "تعتنق Intelsat وSoftBank رؤية رائدة مشتركة بشأن الشبكات الشاملة والتشغيل البيني السلس بين شبكات الأقمار الصناعية والشبكات الأرضية". "حتى الآن، تمثل التحدي في مواءمة المعايير التي تتيح الاتصال بين الشبكتين المختلفتين. وبفضل التقدم الأخير الذي شهدته آلية وضع معايير للشبكات غير الأرضية المعتمدة على تقنية 5G بقيادة شركة Intelsat ضمن 3GPP والتعاون الإستراتيجي مع SoftBank، فإننا نتمتع بالقدرات المثالية التي تؤهلنا لتسريع وتيرة عملية التصميم والتنفيذ العملي للخدمات الهجينة التجارية التي ستسمح للأجهزة بالتنقل بحرية بين شبكات الأقمار الصناعية والأرضية."
صرح Hideyuki Tsukuda، نائب الرئيس التنفيذي ومدير قسم التكنولوجيا في SoftBank، قائلاً: "من خلال استخدام التكنولوجيا التي تتيح عنصر التبديل بين شبكات الهاتف المحمول الأرضية وشبكات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية بالاستعانة بميزة التجوال، يمكننا دمج الشبكتين اللتين كانتا منفصلتين سابقًا والاستفادة من الاتصالات عبر الأقمار الصناعية باعتبارها امتدادًا للاتصالات المحمولة. وبفضل جهود البحث والتطوير المشتركة هذه، ستضع SoftBank وIntelsat نصب أعينهما هدف بناء شبكة شاملة تتيح للأشخاص والأشياء في كل أنحاء العالم الاستفادة من خدمات الاتصالات في أي وقت وأي مكان."
نبذة عن Intelsat
ينصب تركيز فريق Intelsat العالمي الذي يضم نخبة من المتخصصين على توفير اتصالات سلسة وآمنة ومعتمدة على الأقمار الصناعية للحكومة والمؤسسات غير الحكومية والعملاء التجاريين عن طريق شبكة الشركة العالمية من الجيل التالي والخدمات المدارة. كما تُمكن Intelsat الناس من استخدام أدواتهم للتحدث عبر المحيطات والرؤية عبر القارات والاستماع عبر السماوات بغية التواصل والتعاون والتعايش، متبعة في ذلك منهج سد الفجوة الرقمية عن طريق تشغيل واحد من أكبر أساطيل الأقمار الصناعية والبنى التحتية وأكثرها تقدمًا في العالم. والشركة إذ تقدم خدمات متميزة وفائقة لعملائها وللكوكب، فقد احتلت مكانة بازرة في مجال صناعة الأقمار الصناعية، وذلك منذ تأسيسها قبل ستة عقود من الزمن. هذا، واعتمادًا على إرث عريق من الابتكار والتركيز على مواجهة طيف جديد من التحديات، ينصب تركيز أعضاء فريق Intelsat الآن على الأعمال المهمة في الفضاء حيث يحدثون تغييرًا جذريًا في المجال يؤهلهم لتقلد مكانة رائدة في رحلة التحول الرقمي للصناعة.
نبذة عن SoftBank Corp.
مسترشدةً بفلسفة SoftBank Group المستنيرة "ثورة المعلومات - السعادة للجميع"، تتولى شركة SoftBank Corp. (طوكيو: 9434) إدارة أعمال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في اليابان وعلى مستوى العالم. وفي السنة المالية المنتهية في مارس 2024، سجلت شركة SoftBank Corp. إيرادات بقيمة 6,084.0 مليارات ين، ودخلاً تشغيليًا بقيمة 876.1 مليار ين ودخلاً صافيًا بقيمة 489.1 مليار ين. إضافةً إلى ذلك، تجمع شركة SoftBank Corp. بين جنباتها 40 مليون مشترك في خدمات الهاتف المحمول في اليابان، أما شركات المجموعة، فتضم بين جنباتها 63 مليون مستخدم لخدمات الدفع عبر الهواتف الذكية (PayPay) و85 مليون مستخدم لخدمات الوسائط عبر الإنترنت (Yahoo! JAPAN) و97 مليون مستخدم لتطبيق الاتصالات (LINE) (اعتبارًا من 9 من مايو 2024). واعتمادًا على أساسها التجاري القوي، تعمل شركة SoftBank Corp. على توسيع نطاق أعمالها لتخترق مجالات غير مجال الاتصالات بما يتماشى مع إستراتيجية النمو "خدمات فائقة تتجاوز مزود الخدمة" مع مواصلة تنمية أعمالها في مجال الاتصالات من خلال الاستفادة من قوة 5G/6G وإنترنت الأشياء والتوأم الرقمي وحلول الشبكة غير الأرضية (NTN)، بما في ذلك الاتصالات الستراتوسفيرية القائمة على محطات المنصات ذات الارتفاع العالي (HAPS). وعلى حين تقوم شركة SoftBank على بناء مراكز بيانات معتمدة على الذكاء الاصطناعي وتطوير نماذج لغوية كبيرة (LLMs) محلية متخصصة تتضمن تريليون معيار، فإنها تطبق آليات الذكاء الاصطناعي بغية تحسين أداء شبكة الوصول الراديوي (AI-RAN) بهدف أن تصبح مزودًا للبنية التحتية الاجتماعية من الجيل التالي. وتقديرًا لمبادراتها في مجال ESG، وقع الاختيار على شركة SoftBank Corp. ليجري إدراجها في مؤشر داو جونز العالمي للاستدامة (DJSI World) لعامي 2022 و2023، محققةً أعلى درجة في اليابان ومسجلةً على أنها الشركة الوحيدة في البلاد التي وقع الاختيار عليها ضمن مجموعة صناعة خدمات الاتصالات في عام 2023. للتعرف على المزيد، الرجاء زيارة .
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