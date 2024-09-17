مجلس الوزراء حصول المتقاعدين على الرعاية الصحية سيظل أولوية

(MENAFN
- Al-Anbaa)
المجلس أعرب عن خالص تعازيه إلى صاحب السمو وسمو ولي العهد وأسرة آل الصباح بوفاة الشيخ جابر المبارك
اعتماد محضر لجنة تحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية من بعض الأشخاص
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح أمس في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء. وبعد الاجتماع، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي بما يلي:
أعرب مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه عن خالص تعازيه إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وإلى سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد وإلى أسرة آل الصباح الكرام بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، رحمه الله، الذي انتقل إلى جوار ربه يوم السبت الماضي، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه جناته.
من جهة أخرى، أحيط مجلس الوزراء علما بتشكيل الوفد الرسمي المرافق لممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، إلى الولايات المتحدة الأميركية (نيويورك) وذلك لترؤس وفد دولة الكويت في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الفترة من 19 إلى 26 سبتمبر 2024 والذي يضم في عضويته كلا من وزير الخارجية عبدالله اليحيا، ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د.مشعل جابر الأحمد الصباح وعددا من كبار المسؤولين في ديوان سمو ولي العهد ووزارة الخارجية، سائلا المولى عز وجل أن يحيط سموه، رعاه الله، والوفد المرافق له بكريم عنايته ورعايته.
من جهة أخرى، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الخارجية عبدالله اليحيا حول نتائج الزيارة التي قام بها يوم الثلاثاء الماضي إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة (القاهرة) لترؤس وفد دولة الكويت لأعمال الدورة الـ 13 للجنة الكويتية ـ المصرية المشتركة وفحوى لقاءاته مع فخامة رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبدالفتاح السيسي ومع رئيس مجلس الوزراء المصري د.مصطفى مدبولي والتي تناولت أواصر العلاقات الأخوية الراسخة ومسارات التعاون المشترك وسبل تعزيزها في مختلف المجالات التي تخدم مصالح البلدين الشقيقين، إضافة إلى آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
من جهة أخرى، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الصحة د.أحمد العوضي حول قرار وزارة الصحة يوم الخميس الماضي فسخ العقد المبرم بين وزارة الصحة مع الشركة التي تقدم خدمات التأمين الصحي للمواطنين (عافية) نتيجة تنصل الشركة من التزاماتها ورفضها طلب وزارة الصحة بالتمديد إلا وفق شروطها وخياراتها ومنها زيادة الأسعار وإعفاؤها من بعض الضمانات المالية المنصوص عليها بالعقد، موضحا أن وزارة الصحة بحثت هذا الموضوع مع الجهات المختصة لتحديد الإجراءات القانونية المطلوب اتخاذها في هذا الشأن وبعد وصول الرد من إدارة الفتوى والتشريع قامت وزارة الصحة بإصدار قرار فسخ العقد.
وأكد أن الهدف من قرار فسخ العقد هو الحفاظ على الصحة العامة والمال العام، مشددا على اهتمام وزارة الصحة البالغ بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين نظرا لأن مصلحتهم تظل دائما محل أولوية بتقديم الخدمات بالجودة المطلوبة لضمان حصولهم على الرعاية الصحية التي يستحقونها.
ضمن هذا السياق، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بوقف العمل بأحكام القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين والمعدل بالقانون رقم 71 لسنة 2023 مؤقتا لمدة سنة تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون.
من جانب آخر، أحاطت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزيرة النفط بالوكالة نورة الفصام مجلس الوزراء علما أن وكالة «فيتش» العالمية للتصنيفات الائتمانية أكدت يوم الجمعة الماضي أن التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند AA مع نظرة مستقبلية مستقرة، حيث تتمثل نقاط القوة الائتمانية للدولة في وضعها المالي القوي والميزانيات العمومية الخارجية التي تعتبر الأقوى بين جميع الدول المصنفة من قبل وكالة «فيتش».
من جانب آخر، أحاط وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية بالوكالة د.نادر الجلال مجلس الوزراء علما بقرار مجلس الجامعات الحكومية أول من أمس الاثنين بتعليق ووقف أنشطة الانتخابات الطلابية في جميع مراحل التعليم العالي بالجامعات والكليات الحكومية داخل دولة الكويت وخارجها والمؤسسات التعليمية الأخرى، موضحا أن هذا القرار يأتي نتيجة لما شهدته الانتخابات الطلابية من انحراف عن الأهداف الأساسية التي تم على أساسها هذا العمل الطلابي، مما يعكس قلقا من أن العملية الانتخابية الطلابية لم تعد تخدم المصلحة العامة للطلاب ولا تعزز القيم الكويتية الأصيلة، مؤكدا الدعم الكامل للنشاط الطلابي العلمي والرياضي والاجتماعي والثقافي في جميع مؤسسات التعليم العالي لما له من دور حيوي في تطوير مهارات الطلبة ورفع مستواهم الأكاديمي وتنمية شخصيتهم وقدراتهم الإبداعية من أجل تخريج جيل واع وقادر على المساهمة في خدمة مجتمعه وبناء وطنه.
واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص الذين حصلوا عليها عن طريق الغش والتزوير، وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.
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