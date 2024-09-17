«الإمارات لكرة السلة» يشارك في بطولة الوحدة الدولية

يخوض الإمارات الوطني لكرة السلة منافسات بطولة الوحدة الدولية، بصفوف مكتملة، في إطار استعداداته لخوض منافسات البطولة العربية، والجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا 2025، في شهر نوفمبر المقبل.

وتقام بطولة الوحدة الدولية خلال الفترة من 19 إلى 25 سبتمبر الجاري، في مبادلة أرينا، تحت رعاية مجلس أبوظبي الرياضي، وتنظيم اتحاد الإمارات لكرة السلة، بالتعاون مع نادي الوحدة، وشركة غلوبال أكتيف سبورتس.

وتشارك في الدورة أندية الوحدة والحكمة «لبنان»، والكويت «الكويت»، والاتحاد السكندري «مصر»، والفتح الرباطي «المغرب»، والبشائر «عمان»، والكرخ «العراق»، إضافة إلى منتخب الإمارات.

وقال عبد اللطيف الفردان، نائب رئيس اتحاد الإمارات لكرة السلة، إن المشاركة في البطولة تعد محطة إعداد مهمة للمنتخب في بداية الموسم الجديد، والذي يشهد العديد من الاستحقاقات الكبرى للمنتخب، وفي مقدمتها البطولة العربية، التي تستضيفها دبي، والتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا.

وأضاف أن 4 لاعبين يعودون إلى التشكيلة الرئيسية للمنتخب بعد غيابهم عن بطولة الظفرة الدولية، ليصل المنتخب إلى نسبة 80 % من التشكيل الأساسي.

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