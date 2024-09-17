وول ستريت ترحب «بمبيعات التجزئة» قبيل إعلان أسعار الفائدة غداً

ارتفعت مؤشرات وول ستريت الرئيسية مرحبة ببيانات مبيعات التجزئة مع اقتراب المؤشر ستاندرد آند بورز 500 من أعلى مستوياته القياسية خلال يوم، وذلك مع انطلاق اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، ترقباً لإعلان أسعار الفائدة مساء غداً الأربعاء.

وارتفع المؤشر الصناعي 170 نقطة أو 0.40 بالمئة إلى 41793.78 نقطة، وصعد المؤشر ستاندرد آند بور 500 بواقع 22.4 نقطة أو 0.40 بالمئة إلى 5655.51 نقطة.

كما زاد المؤشر المجمع 114.9 نقطة أو 0.65 بالمئة إلى 17707.019 نقاط.

وارتفعت أسهم مايكروسوفت بأكثر من 1% بعد أن رفعت شركة التكنولوجيا العملاقة توزيعاتها النقدية الفصلية بنسبة 10.7% إلى 83 سنتاً للسهم. كما وافقت الشركة على برنامج إعادة شراء بقيمة 60 مليار دولار.

وقفزت أسهم إنتل بنسبة 2.3% بعد أن قالت الشركة إنها تخطط لجعل أعمالها في مجال الصب شركة تابعة. كما منحت إدارة بايدن الشركة ما يصل إلى 3 مليارات دولار من التمويل من خلال قانون الرقائق.

وارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية بشكل غير متوقع في أغسطس، مما يشير إلى أن الاقتصاد لا يزال في وضع قوي خلال معظم الربع الثالث.

وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة الخارجية إن مبيعات التجزئة زادت 0.1 بالمئة الشهر الماضي بعد قراءة معدلة بالزيادة بنسبة 1.1 بالمئة في يوليو.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا هبوط مبيعات التجزئة، وهي في الغالب سلع وليست معدلة في ضوء التضخم، 0.2 بالمئة بعد ارتفاع واحد بالمئة في يوليو. وتراوحت التقديرات بين خفض 0.6 بالمئة وزيادة 0.6 بالمئة.