مئات الإصابات بتفجير أجهزة اتصال حزب الله.. وتكنولوجيا الاختراق تثير الذهول

أعلن الصحة اللبناني فراس الابيض الثلاثاء أن انفجارات أجهزة الاتصالات التي وقعت في وقت سابق في مناطق مختلفة في لبنان، أسفرت عن مقتل 8 أشخاص وإصابة نحو 2750 آخرين بجروح.

وقال الأبيض خلال مؤتمر صحافي إن الانفجارات أسفرت عن "8 قتلى بينهم طفلة عمرها 8 سنوات" و"حوالى 2750 جريحا" بينهم "فوق 200 حالة حرجة"، مضيفا أن معظم الإصابات "في الوجه واليد وفي منطقة البطن".



أصيب السفير الإيراني في بيروت مجتبى أماني بجروح في انفجار أجهزة اتصال بشكل متزامن في معاقل عدة لحزب الله اللبناني، وفق ما أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني "الثلاثاء".

وذكر أن جروح أماني "سطحية" وأنه "بكامل وعيه، ولا يوجد أي خطر عليه".

وقال مسؤول من حزب الله طالبا عدم ذكر اسمه لوكالة رويترز إن انفجار الأجهزة هو "أكبر اختراق أمني" تعرضت له الجماعة خلال حرب ضد إسرائيل مستمرة منذ قرابة عام.

وأسرعت سيارات إسعاف

في شوارع الضاحية الجنوبية وسط انتشار حالة من الهلع. وذكر سكان وقوع انفجارات جديدة بعد مرور 30 دقيقة من الانفجارات الأولى.

وأفاد صحفي في "رويترز" بتجمع أعداد من الأشخاص عند مداخل المباني لتفقد معارفهم الذين ربما أصيبوا.

وقال المصدر الأمني إن هناك أجهزة انفجرت أيضا في جنوب لبنان.

ولم يصدر تعليق بعد عن الجيش الإسرائيلي الذي يتبادل إطلاق النار مع حزب الله منذ أواخر أكتوبر الماضي بالتوازي مع حرب غزة.



