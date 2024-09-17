مئات الإصابات بتفجير أجهزة اتصال حزب الله.. وتكنولوجيا الاختراق تثير الذهول

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن وزير الصحة اللبناني فراس الابيض الثلاثاء أن انفجارات أجهزة الاتصالات التي وقعت في وقت سابق في مناطق مختلفة في لبنان، أسفرت عن مقتل 8 أشخاص وإصابة نحو 2750 آخرين بجروح.
وقال الأبيض خلال مؤتمر صحافي إن الانفجارات أسفرت عن "8 قتلى بينهم طفلة عمرها 8 سنوات" و"حوالى 2750 جريحا" بينهم "فوق 200 حالة حرجة"، مضيفا أن معظم الإصابات "في الوجه واليد وفي منطقة البطن".
أصيب السفير الإيراني في بيروت مجتبى أماني بجروح في انفجار أجهزة اتصال بشكل متزامن في معاقل عدة لحزب الله اللبناني، وفق ما أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني "الثلاثاء".
وذكر أن جروح أماني "سطحية" وأنه "بكامل وعيه، ولا يوجد أي خطر عليه".
وقال مسؤول من حزب الله طالبا عدم ذكر اسمه لوكالة رويترز إن انفجار الأجهزة هو "أكبر اختراق أمني" تعرضت له الجماعة خلال حرب ضد إسرائيل مستمرة منذ قرابة عام.
وأسرعت سيارات إسعاف
في شوارع الضاحية الجنوبية وسط انتشار حالة من الهلع. وذكر سكان وقوع انفجارات جديدة بعد مرور 30 دقيقة من الانفجارات الأولى.
وأفاد صحفي في "رويترز" بتجمع أعداد من الأشخاص عند مداخل المباني لتفقد معارفهم الذين ربما أصيبوا.
وقال المصدر الأمني إن هناك أجهزة انفجرت أيضا في جنوب لبنان.
ولم يصدر تعليق بعد عن الجيش الإسرائيلي الذي يتبادل إطلاق النار مع حزب الله منذ أواخر أكتوبر الماضي بالتوازي مع حرب غزة.
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