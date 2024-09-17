محمد بن راشد: الأخ والصديق حمد بن محمد الشرقي.. نبارك لكم خمسين عاماً في خدمة الوطن

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صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أخاه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بمناسبة مرور خمسين عاماً على توليه مقاليد الحكم في إمارة الفجيرة.

وقال

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة "X": "الأخ والصديق حمد بن محمد الشرقي ..

نبارك لكم خمسين عاماً في خدمة الوطن.. كنت فيها رفيقاً لزايد وخليفة ومحمد بن زايد داعماً ومرسخاً ومخلصاً لوحدة واتحاد هذا الوطن..

خمسون عاماً كنت فيها لشعبك نعم الحاكم.. ونعم الأب والأخ الحريص على شؤونهم..

خمسون عاماً تحولت فيها إمارة الفجيرة لإحدى أجمل وجهات الوطن..

وأصبحت فيها يا أبا محمد أحد رموز وأعلام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة.. نسأل الله لك التوفيق والسداد.. ولأبنائك الهمة والعزيمة في دعم المسيرة وخدمة الاتحاد وأبناء الاتحاد".