خالد مشعل: لسنا مستعجلين على الهدنة.. وحماس لها اليد العليا في الحرب!

رغم الدمار الهائل والخسائر الفادحة التي ألحقتها الحرب بين إسرائيل وحماس بقطاع غزة، يرى القيادي البارز في الحركة، خالد مشعل، أن حماس لها اليد العليا في الحرب، وهي ليست مستعجلة لإبرام وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

تصريحات مشعل جاءت في مقابلة مع مراسل صحيفة نيويورك تايمز في الدوحة،

آدم راسغون، الذي قال خلال تقديمه للقيادي في حماس إن منطق الحركة بسيط للفوز وهو البقاء على قيد الحياة، وعلى الأقل حتى الآن، نجحت المجموعة في القيام بذلك، رغم أنها باتت ضعيفة للغاية!

وقال مشعل في المقابلة: "حماس لها اليد العليا. لقد ظلت صامدة وأدخلت الجيش الإسرائيلي في حرب استنزاف".

وأوضح مشعل أن مسؤولي حماس ليسوا في عجلة من أمرهم لإبرام وقف إطلاق النار مع إسرائيل بأي ثمن، ولن يتخلوا عن مطالبهم الرئيسية لإنهاء الحرب وانسحاب إسرائيل.

ورغم ان حماس ما زالت تتحكم بمعظم السكان في القطاع، فقد واجهت انتقادات من سكان غزة الذين يلومونها على تعريضهم للخطر. وقد لا يكون تعريف حماس للنجاح صالحاً إذا استمرت الحرب لسنوات ونجحت إسرائيل في القضاء على الكثير من القوة النارية المتبقية لحماس، وفقًا لإفادات محللين فلسطينيين لصحيفة نيوروك تايمز.

وقال مشعل: "لم تكن الرؤية الإسرائيلية الأمريكية تتحدث عن اليوم التالي للحرب، بل عن اليوم التالي لحماس"، في إشارة إلى الموقف الأولي لإسرائيل والولايات المتحدة.

ورغم الخسائر الهائلة التي تكبدتها حماس، بما في ذلك مقتل العديد من كبار القادة على يد إسرائيل، قال مشعل إنه واثق من أن الجماعة سوف تلعب دوراً مهيمناً في غزة بعد الحرب. ورفض المقترحات الأميركية والإسرائيلية البديلة لإدارة المنطقة بدون حماس. وأضاف: "لقد أصبحت كل أوهامهم حول ملء الفراغ وراءنا" على حد تعبيره.

وعندما سُئل عن الكيفية التي ساعد بها الهجوم الذي قادته حماس في تحسين الوضع في ظل الدمار الذي لحق بغزة، أصر على أن الأمر لم يكن يتعلق بتحقيق نصر عسكري على إسرائيل بقدر ما كان يتعلق بجعلها تدرك أن سياساتها غير مستدامة.

وقال: "قبل 7 أكتوبر، كانت غزة تموت موتا بطيئا. كنا في سجن كبير وأردنا التخلص من هذا الوضع".

وفي المحصلة قتل أكثر من 40 ألف فلسطيني جراء الحرب التي بدأت بهجوم حماس على إسرائيل، كما دمرت العمليات الإسرائييلية أكثر من نصف البنية التحتية للقطاع، وأصبح أكثر من مليون فلسطيني نازحاً في مخيمات مؤقتة وأحياء محاصرة تقترب منها القوات الإسرائيلية.