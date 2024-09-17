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النصر يتخلص من صداع كاسترو

9/17/2024 2:58:28 PM
(MENAFN- Al Watan) أنهت إدارة النصر بشكل رسمي تعاقدها مع المدرب البرتغالي لويس كاسترو، بعد التعثر بالتعادل مع الشرطة العراقي 1/1، في افتتاح مباريات العالمي في دوري أبطال آسيا للنخبة، وجاء القرار النصراوي بعد فترة من الأخذ والرد في هذا الشأن، ومطالبات جماهيرية كبرى بإقالة المدرب البرتغالي الذي لم يكن مقنعا منذ قدومه لفارس نجد الموسم الماضي، إذ خسر جميع بطولات الموسم الماضي باستثناء بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال التي توج بها صيف العام الماضي، إضافة إلى خسارته لكأس الدرعية للسوبر السعودي خلال أغسطس الماضي أمام المنافس التقليدي الهلال، وتقديم الفريق لمستويات باهتة خلال الجولات الثلاث الماضية لدوري روشن السعودي للمحترفين، إذ كسب مباراة واحدة أمام الفيحاء وتعادل أمام الرائد والأهلي على ملعبه بذات النتيجة 1/1.
ويعتبر كاسترو ثاني ضحايا الموسم بعدما أنهى الفتح تعاقده مع المدرب الكرواتي سلافين بيليتش قبل انطلاقة الدوري.

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