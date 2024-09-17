النصر يتخلص من صداع كاسترو

(MENAFN
- Al Watan)
أنهت إدارة النصر بشكل رسمي تعاقدها مع المدرب البرتغالي لويس كاسترو، بعد التعثر بالتعادل مع الشرطة العراقي 1/1، في افتتاح مباريات
العالمي في دوري أبطال آسيا للنخبة، وجاء القرار النصراوي بعد فترة من الأخذ والرد في هذا الشأن، ومطالبات جماهيرية كبرى بإقالة المدرب البرتغالي الذي لم يكن مقنعا منذ قدومه لفارس نجد الموسم الماضي، إذ خسر جميع بطولات الموسم الماضي باستثناء بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال التي توج بها صيف العام الماضي، إضافة إلى خسارته لكأس الدرعية للسوبر السعودي خلال أغسطس الماضي أمام المنافس التقليدي الهلال، وتقديم الفريق لمستويات باهتة خلال الجولات الثلاث الماضية لدوري روشن السعودي للمحترفين، إذ كسب مباراة واحدة أمام الفيحاء وتعادل أمام الرائد والأهلي على ملعبه بذات النتيجة 1/1.
ويعتبر كاسترو ثاني ضحايا الموسم بعدما أنهى الفتح تعاقده مع المدرب الكرواتي سلافين بيليتش قبل انطلاقة الدوري.
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