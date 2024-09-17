الاتحاد بطلا لكأس الطاولة

(MENAFN
- Al Watan)
توج الاتحاد بطلا لكأس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة لأندية الدوري
الممتاز، بعد فوزه على الشباب 3 / 1 في المباراة الختامية للبطولة التي أقيمت على صالة مدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف، في أول إنجازات الموسم الجديد، وحل الشباب ثانيًا والخليج ثالثًا.
وتوج القادسية بلقب كأس الاتحاد لأندية دوري الدرجة الأولى بفوزه على العلا 3/ 1، وجاء العلا ثانيًا و نيوم ثالثًا والميداليات البرونزية.
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