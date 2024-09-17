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الاتحاد بطلا لكأس الطاولة

9/17/2024 2:58:27 PM
(MENAFN- Al Watan) توج الاتحاد بطلا لكأس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة لأندية الدوري الممتاز، بعد فوزه على الشباب 3 / 1 في المباراة الختامية للبطولة التي أقيمت على صالة مدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف، في أول إنجازات الموسم الجديد، وحل الشباب ثانيًا والخليج ثالثًا.
وتوج القادسية بلقب كأس الاتحاد لأندية دوري الدرجة الأولى بفوزه على العلا 3/ 1، وجاء العلا ثانيًا و نيوم ثالثًا والميداليات البرونزية.

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