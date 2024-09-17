الهلال السحر الحلال

(MENAFN
- Al Watan)
ضرب الهلال بقوة مع بداية مشوار استعادة لقبه الذي فقده خلال آخر نسختين لدوري أبطال آسيا بمسماه القديم، مفتتحا مشواره في دوري أبطال آسيا للنخبة بانتصار كبير خارج الديار، بتغلبه على مضيفه الريان القطري 3/ 1، في المواجهة التي جمعتهما على إستاد أحمد بن علي المونديالي، لحساب الجولة الأولى، للمجموعة الثانية (غرب القارة)، للبطولة القارية الكبرى.
سجل للزعيم سيرجي سافيتش ((14))، وجواو كانسيلو ((42))، وماركوس ليوناردو ((44))، وأهدر ألكسندر ميتروفيتش ضربة جزاء تصدى لها حارس الريان، البرازيلي باولو فيكتور ((71))، وللرهيب روجر غيديس ((47)).
ليحصد كبير آسيا أول 3 نقاط له في البطولة ليحل في وصافة المجموعة الثانية (غرب آسيا)، متأخرا عن الاستقلال الإيراني، ومتقدما على الأهلي السعودي والوصل الإماراتي بفارق صافي الأهداف.
- الزعيم حسم المواجهة خلال الشوط الأول
- الثلاثية الهلالية كانت قابلة للزيادة لولا تألق حارس الريان
- الزعيم اتسم بالسرعة وتنويع اللعب
- حكم اللقاء احتاج ما يقارب 8 دقائق لاحتساب ركلة الجزاء الهلالية
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