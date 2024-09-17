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الهلال السحر الحلال

9/17/2024 2:58:27 PM
(MENAFN- Al Watan) ضرب الهلال بقوة مع بداية مشوار استعادة لقبه الذي فقده خلال آخر نسختين لدوري أبطال آسيا بمسماه القديم، مفتتحا مشواره في دوري أبطال آسيا للنخبة بانتصار كبير خارج الديار، بتغلبه على مضيفه الريان القطري 3/ 1، في المواجهة التي جمعتهما على إستاد أحمد بن علي المونديالي، لحساب الجولة الأولى، للمجموعة الثانية (غرب القارة)، للبطولة القارية الكبرى.
سجل للزعيم سيرجي سافيتش ((14))، وجواو كانسيلو ((42))، وماركوس ليوناردو ((44))، وأهدر ألكسندر ميتروفيتش ضربة جزاء تصدى لها حارس الريان، البرازيلي باولو فيكتور ((71))، وللرهيب روجر غيديس ((47)).
ليحصد كبير آسيا أول 3 نقاط له في البطولة ليحل في وصافة المجموعة الثانية (غرب آسيا)، متأخرا عن الاستقلال الإيراني، ومتقدما على الأهلي السعودي والوصل الإماراتي بفارق صافي الأهداف.
- الزعيم حسم المواجهة خلال الشوط الأول
- الثلاثية الهلالية كانت قابلة للزيادة لولا تألق حارس الريان
- الزعيم اتسم بالسرعة وتنويع اللعب
- حكم اللقاء احتاج ما يقارب 8 دقائق لاحتساب ركلة الجزاء الهلالية

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