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تسهيل إجراءات المعتمرين بالمنافذ

9/17/2024 2:58:27 PM
(MENAFN- Al Watan) تواصل المديرية العامة للجوازات استقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة لهذا العام 1446، عبر صالات العمرة في المنافذ البرية والجوية والبحرية.
وسخرت المديرية العامة للجوازات إمكاناتها كافة، لدعم المواقع المخصصة لخدمة ضيوف الرحمن، بأحدث الأجهزة التقنية التي تعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.
ونوهت الجوازات بأهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات عند القدوم لأداء العمرة حتى المغادرة، وطلب المساعدة من موظفي الجوازات في المنافذ لأي خدمات أو استفسارات أو الاتصال بمركز الاتصال الموحد (992) على مدار الساعة.

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