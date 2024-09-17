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حملة على الباعة الجائلين بالدمام

9/17/2024 2:58:27 PM
(MENAFN- Al Watan) نفذت أمانة المنطقة الشرقية الأسبوع الماضي حملة مشتركة على الباعة المخالفة الذين يمارسون الافتراش العشوائي في الطرق والشوارع وعلى الأرصفة، في حي القزاز وسوق المنطقة المركزية بالدمام، وذلك بالتعاون الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وأسفرت الحملة عن رفع ما يقارب 6 أطنان من الخضار والفواكه، والمتروكات، وضبط 20 فرداً من الباعة المتجولين المخالفين لأنظمة البيع في الأسواق.
وأوضحت الأمانة أن الحملة تهدف للقضاء على ظاهرة الافتراش العشوائي المخالف لمنع تجمعات الباعة المخالفين، وافتراش الأرصفة بالطرق العامة؛ الذي يتسبب في خلق مظاهر التشوه البصري، وبيع البضائع مجهولة المصدر، مبينة بخطر ما يقوم به الباعة الجائلون المخالفون من عرض الخضار والفواكه عشوائيًا، في أماكن تفتقر لأبسط الاشتراطات الصحية، حيث تعرض المستهلكين للخطر.
وأكدت حرصها على مراقبة الأسواق، ومعالجة التشوهات البصرية، ورفع مستوى التوعية المجتمعية للمحافظة على جمالية المدينة، وتحسين المشهد الحضري، مشيرة إلى استمرارها بخطة وبرنامج تحسين المشهد الحضري، ومعالجة التشوه البصري، والارتقاء بجودة الحياة، داعية الجميع للتعاون والإبلاغ عن المتسببين بتلك التشوهات من خلال التواصل مع مركز البلاغات 940.

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