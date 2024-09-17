حملة على الباعة الجائلين بالدمام

(MENAFN
- Al Watan)
نفذت أمانة المنطقة الشرقية الأسبوع الماضي حملة مشتركة على الباعة المخالفة الذين يمارسون الافتراش العشوائي في الطرق والشوارع وعلى الأرصفة، في حي القزاز وسوق المنطقة المركزية بالدمام، وذلك بالتعاون الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وأسفرت الحملة عن رفع ما يقارب 6 أطنان من الخضار والفواكه، والمتروكات، وضبط 20 فرداً من الباعة المتجولين المخالفين لأنظمة البيع في الأسواق.
وأوضحت الأمانة أن الحملة تهدف للقضاء على ظاهرة الافتراش العشوائي المخالف لمنع تجمعات الباعة المخالفين، وافتراش الأرصفة بالطرق العامة؛ الذي يتسبب في خلق مظاهر التشوه البصري، وبيع البضائع مجهولة المصدر، مبينة بخطر ما يقوم به الباعة الجائلون المخالفون من عرض الخضار والفواكه عشوائيًا، في أماكن تفتقر لأبسط الاشتراطات الصحية، حيث تعرض المستهلكين للخطر.
وأكدت حرصها على مراقبة الأسواق، ومعالجة التشوهات البصرية، ورفع مستوى التوعية المجتمعية للمحافظة على جمالية المدينة، وتحسين المشهد الحضري، مشيرة إلى استمرارها بخطة وبرنامج تحسين المشهد الحضري، ومعالجة التشوه البصري، والارتقاء بجودة الحياة، داعية الجميع للتعاون والإبلاغ عن المتسببين بتلك التشوهات من خلال التواصل مع مركز البلاغات 940.
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