1300 طالب يغرسون 1600 شتلة بمحمية المدرسة

(MENAFN
- Al Watan)
نفذت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية، المرحلة الثانية من مبادرة ((محمية المدرسة)) في خمسة مجمعات تعليمية واقعة ضمن نطاق المحمية؛ التي تأتي في إطار جهودها لتمكين وإشراك المجتمع المحلي في تنمية الغطاء النباتي، ورفع الوعي لدى الأجيال الناشئة، وتعزيز ارتباطهم ببيئتهم المحيطة بهم، وفق الممارسات البيئية العالمية، بما يتوافق مع المستهدفات الإستراتيجية الشاملة لعام 2030 للمحميات الملكية، ومخرجات مبادرة ((السعودية الخضراء)).
وتعد مبادرة ((محمية المدرسة))، مشروعًا حيويًا تفاعليًا بين طلاب المدارس داخل نطاق المحمية، بهدف تحفيزهم للحفاظ على البيئة التي يعيشون فيها، فضلًا عن رفع مستوى العمل التطوعي البيئي لديهم، مع احتساب ساعات تطوعهم في المنصة الوطنية للعمل التطوعي التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية البشرية.
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