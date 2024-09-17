Tuesday, 17 September 2024 11:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


1300 طالب يغرسون 1600 شتلة بمحمية المدرسة

9/17/2024 2:58:27 PM
(MENAFN- Al Watan) نفذت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية، المرحلة الثانية من مبادرة ((محمية المدرسة)) في خمسة مجمعات تعليمية واقعة ضمن نطاق المحمية؛ التي تأتي في إطار جهودها لتمكين وإشراك المجتمع المحلي في تنمية الغطاء النباتي، ورفع الوعي لدى الأجيال الناشئة، وتعزيز ارتباطهم ببيئتهم المحيطة بهم، وفق الممارسات البيئية العالمية، بما يتوافق مع المستهدفات الإستراتيجية الشاملة لعام 2030 للمحميات الملكية، ومخرجات مبادرة ((السعودية الخضراء)).
وتعد مبادرة ((محمية المدرسة))، مشروعًا حيويًا تفاعليًا بين طلاب المدارس داخل نطاق المحمية، بهدف تحفيزهم للحفاظ على البيئة التي يعيشون فيها، فضلًا عن رفع مستوى العمل التطوعي البيئي لديهم، مع احتساب ساعات تطوعهم في المنصة الوطنية للعمل التطوعي التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية البشرية.

MENAFN17092024000089011017ID1108684342

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث