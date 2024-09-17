الموافقة على أنظمة السجل التجاري والأسماء التجارية وضريبة التصرفات العقارية

(MENAFN
- Al Watan)
وافق مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد
رئيس المجلس الأمير محمد بن سلمان، أمس، على نظامي السجل التجاري، والأسماء التجارية، وكذلك نظام ضريبة التصرفات العقارية.
كما أقر المجلس الموافقة على تسمية عام (2025م) بـ(عام الحرف اليدوية). رسائل سياسية ولقاءات
وفي بداية الجلسة؛ أطلع ولي العهد، مجلس الوزراء، على فحوى الرسالة التي تلقاها من رئيس أنغولا، وعلى مضمون لقائه ومباحثاته مع كل من رئيس الوزراء المصري، ورئيس مجلس الدولة الصيني خلال زيارتيهما للمملكة.
وقدّر مجلس الوزراء في هذا السياق، ما تحقق خلال الدورة (الرابعة) للجنة السعودية الصينية رفيعة المستوى؛ من نتائج جسدت علاقة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين الصديقين، والاهتمام بتعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات؛ بما فيها السياسية والأمنية والعسكرية والطاقة والتجارة والاستثمار والمالية والعلمية والتقنية والثقافية والسياحية.
وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن المجلس أشاد بالمحادثات التي أجراها دولة رئيس الوزراء بجمهورية مصر العربية مع كبار المسؤولين في المملكة، وما أكدته من متانة العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين، والرغبة المشتركة في تعميق التعاون بينهما في مختلف المجالات؛ بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين. اجتماع مدريد
وتناول مجلس الوزراء إثر ذلك، مجمل مشاركات المملكة في الاجتماعات الإقليمية والدولية، ضمن ما تبذله من جهود متواصلة بالتعاون مع دول العالم ومنظماته؛ لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ومعالجة التحديات العالمية بمختلف السبل والوسائل.
ورحب المجلس، بمضامين البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري الذي عقد في مدريد للتنسيق حول الأوضاع في غزة وخطوات تنفيذ حل الدولتين، مشدداً على أهمية وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتفعيل آليات المحاسبة الدولية، والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق. مؤتمر وكالة الطاقة الذرية
وتطرق مجلس الوزراء، إلى ما اشتملت عليه كلمة المملكة في الدورة الـ 68 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ من التأكيد على مواصلة تنفيذ مشروعها الوطني للطاقة النووية وبناء أول محطة لها؛ لتحقيق التنمية المستدامة وفقاً للمتطلبات الوطنية، وفي إطار الالتزامات الدولية، إضافة إلى التأكيد على استضافة مؤتمر دولي للطوارئ النووية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في نهاية عام 2025م، ضمن سياق اهتمام المملكة بالاستعداد للطوارئ النووية والإشعاعية وتعزيز القدرة على مواجهتها. الأمن الغذائي
وبين وزير الإعلام، أن المجلس جدّد ما أكدته المملكة خلال اجتماعات لدول مجموعة العشرين بشأن أهمية تعزيز التعاون الدولي والعمل المشترك لتحقيق الأمن الغذائي العالمي، ودعم فوائد اقتصاد الفضاء؛ عَبْرَ تبنّي تحولات استراتيجية وتقديم حلول مستدامة لهذين المجالين.
ونظر مجلس الوزراء، إلى مخرجات المؤتمرات والتجمعات الدولية التي استضافتها المملكة في الأيام الماضية؛ اتساقاً مع الرؤى والتطلعات الوطنية الرامية إلى ترسيخ مكانة هذه البلاد وريادتها في شتى الميادين، وفتح آفاق جديدة تعزز دورها حاضراً ومستقبلاً على الصعيد العالمي. قمة الذكاء الاصطناعي
ونوّه المجلس، بما شهدته القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها (الثالثة)؛ من إطلاق مبادرات وبرامج وتوقيع أكثر من (80) اتفاقية محلية ودولية؛ ستسهم - بمشيئة الله - في تعزيز الابتكار التكنولوجي وتطوير تقنيات حديثة تخدم أهداف التنمية المستدامة وتدعم الاقتصاد الرقمي.
وعدّ مجلس الوزراء، تصنيف المملكة نموذجاً رائداً في الفئة الأعلى لمؤشر الأمم المتحدة للأمن السيبراني للعام 2024م؛ تجسيداً لموقعها المتقدم في المؤشرات الدولية ذات الصلة، وإضافةً إلى سلسلة إنجازاتها ونجاحاتها التي تحققت في السنوات الماضية على جميع الصعد. نتائج الاقتصاد الوطني
واستعرض المجلس، أبرز ما سجلته الإحصاءات عن الاقتصاد الوطني، ومن ذلك استقرار معدلات التضخم عند (1.6%) خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ونمو الأنشطة غير النفطية في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة (4.9%) على أساس سنوي، مؤكداً في هذا الإطار متانة اقتصاد المملكة، وفاعلية الإجراءات والتدابير المتخذة في مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. قرارات المجلس
- التباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري.
- الموافقة على البروتوكول المعدل لمحضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي الأردني.
- التباحث مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن نشر الأحكام القضائية.
- التباحث مع الجانب الأردني في شأن مشروع ملحق معدل لاتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين البلدين.
- التباحث مع الجانب الغيني في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي.
- التباحث مع المؤتمر الأوروبي للطيران المدني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الطيران المدني.
- الموافقة على النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية والأجهزة النظيرة لها في الدول الأخرى للتعاون في مجالات اختصاصاتهما.
- الموافقة على تسمية عام (2025م) بـ(عام الحرف اليدوية).
- الموافقة على نظامي السجل التجاري، والأسماء التجارية.
- الموافقة على نظام ضريبة التصرفات العقارية. ترقيات وتعيينات
ــ ترقية حمد بن إبراهيم بن عصفور إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (15) بالقوات البرية الملكية السعودية.
ــ ترقية عمر بن فيصل بن ردن الدويش إلى وظيفة (مستشار أول بحث ديني) بالمرتبة (15) بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
ــ تعيين ناصر بن عبداللّه العبدالكريم على وظيفة (مستشار أول أساليب تعليم) بالمرتبة (15) بوزارة التعليم.
ــ ترقية فهد بن سلطان السلطان إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (15) بوزارة الإعلام.
ــ ترقية الدكتور رامي بن سعود بن بجاد العتيبي إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
ــ ترقية الأمير بندر بن سعود بن محمد بن مقرن بن مشاري آل سعود إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (14) بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
ــ ترقية سعود بن عليبي بن بسيس الغامدي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (14) بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
ــ ترقية فهد بن رشيد المهيريس إلى وظيفة (مدير فرع) بالمرتبة (14) بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.
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