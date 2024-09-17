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الموافقة على أنظمة السجل التجاري والأسماء التجارية وضريبة التصرفات العقارية

9/17/2024 2:58:26 PM
(MENAFN- Al Watan) وافق مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس المجلس الأمير محمد بن سلمان، أمس، على نظامي السجل التجاري، والأسماء التجارية، وكذلك نظام ضريبة التصرفات العقارية.
كما أقر المجلس الموافقة على تسمية عام (2025م) بـ(عام الحرف اليدوية).
رسائل سياسية ولقاءات
وفي بداية الجلسة؛ أطلع ولي العهد، مجلس الوزراء، على فحوى الرسالة التي تلقاها من رئيس أنغولا، وعلى مضمون لقائه ومباحثاته مع كل من رئيس الوزراء المصري، ورئيس مجلس الدولة الصيني خلال زيارتيهما للمملكة.
وقدّر مجلس الوزراء في هذا السياق، ما تحقق خلال الدورة (الرابعة) للجنة السعودية الصينية رفيعة المستوى؛ من نتائج جسدت علاقة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين الصديقين، والاهتمام بتعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات؛ بما فيها السياسية والأمنية والعسكرية والطاقة والتجارة والاستثمار والمالية والعلمية والتقنية والثقافية والسياحية.
وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن المجلس أشاد بالمحادثات التي أجراها دولة رئيس الوزراء بجمهورية مصر العربية مع كبار المسؤولين في المملكة، وما أكدته من متانة العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين، والرغبة المشتركة في تعميق التعاون بينهما في مختلف المجالات؛ بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.
اجتماع مدريد
وتناول مجلس الوزراء إثر ذلك، مجمل مشاركات المملكة في الاجتماعات الإقليمية والدولية، ضمن ما تبذله من جهود متواصلة بالتعاون مع دول العالم ومنظماته؛ لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ومعالجة التحديات العالمية بمختلف السبل والوسائل.
ورحب المجلس، بمضامين البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري الذي عقد في مدريد للتنسيق حول الأوضاع في غزة وخطوات تنفيذ حل الدولتين، مشدداً على أهمية وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتفعيل آليات المحاسبة الدولية، والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق.
مؤتمر وكالة الطاقة الذرية
وتطرق مجلس الوزراء، إلى ما اشتملت عليه كلمة المملكة في الدورة الـ 68 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ من التأكيد على مواصلة تنفيذ مشروعها الوطني للطاقة النووية وبناء أول محطة لها؛ لتحقيق التنمية المستدامة وفقاً للمتطلبات الوطنية، وفي إطار الالتزامات الدولية، إضافة إلى التأكيد على استضافة مؤتمر دولي للطوارئ النووية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في نهاية عام 2025م، ضمن سياق اهتمام المملكة بالاستعداد للطوارئ النووية والإشعاعية وتعزيز القدرة على مواجهتها.
الأمن الغذائي
وبين وزير الإعلام، أن المجلس جدّد ما أكدته المملكة خلال اجتماعات لدول مجموعة العشرين بشأن أهمية تعزيز التعاون الدولي والعمل المشترك لتحقيق الأمن الغذائي العالمي، ودعم فوائد اقتصاد الفضاء؛ عَبْرَ تبنّي تحولات استراتيجية وتقديم حلول مستدامة لهذين المجالين.
ونظر مجلس الوزراء، إلى مخرجات المؤتمرات والتجمعات الدولية التي استضافتها المملكة في الأيام الماضية؛ اتساقاً مع الرؤى والتطلعات الوطنية الرامية إلى ترسيخ مكانة هذه البلاد وريادتها في شتى الميادين، وفتح آفاق جديدة تعزز دورها حاضراً ومستقبلاً على الصعيد العالمي.
قمة الذكاء الاصطناعي
ونوّه المجلس، بما شهدته القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها (الثالثة)؛ من إطلاق مبادرات وبرامج وتوقيع أكثر من (80) اتفاقية محلية ودولية؛ ستسهم - بمشيئة الله - في تعزيز الابتكار التكنولوجي وتطوير تقنيات حديثة تخدم أهداف التنمية المستدامة وتدعم الاقتصاد الرقمي.
وعدّ مجلس الوزراء، تصنيف المملكة نموذجاً رائداً في الفئة الأعلى لمؤشر الأمم المتحدة للأمن السيبراني للعام 2024م؛ تجسيداً لموقعها المتقدم في المؤشرات الدولية ذات الصلة، وإضافةً إلى سلسلة إنجازاتها ونجاحاتها التي تحققت في السنوات الماضية على جميع الصعد.
نتائج الاقتصاد الوطني
واستعرض المجلس، أبرز ما سجلته الإحصاءات عن الاقتصاد الوطني، ومن ذلك استقرار معدلات التضخم عند (1.6%) خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ونمو الأنشطة غير النفطية في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة (4.9%) على أساس سنوي، مؤكداً في هذا الإطار متانة اقتصاد المملكة، وفاعلية الإجراءات والتدابير المتخذة في مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
قرارات المجلس
- التباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري.
- الموافقة على البروتوكول المعدل لمحضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي الأردني.
- التباحث مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن نشر الأحكام القضائية.
- التباحث مع الجانب الأردني في شأن مشروع ملحق معدل لاتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين البلدين.
- التباحث مع الجانب الغيني في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي.
- التباحث مع المؤتمر الأوروبي للطيران المدني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الطيران المدني.
- الموافقة على النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية والأجهزة النظيرة لها في الدول الأخرى للتعاون في مجالات اختصاصاتهما.
- الموافقة على تسمية عام (2025م) بـ(عام الحرف اليدوية).
- الموافقة على نظامي السجل التجاري، والأسماء التجارية.
- الموافقة على نظام ضريبة التصرفات العقارية.
ترقيات وتعيينات
ــ ترقية حمد بن إبراهيم بن عصفور إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (15) بالقوات البرية الملكية السعودية.
ــ ترقية عمر بن فيصل بن ردن الدويش إلى وظيفة (مستشار أول بحث ديني) بالمرتبة (15) بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
ــ تعيين ناصر بن عبداللّه العبدالكريم على وظيفة (مستشار أول أساليب تعليم) بالمرتبة (15) بوزارة التعليم.
ــ ترقية فهد بن سلطان السلطان إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (15) بوزارة الإعلام.
ــ ترقية الدكتور رامي بن سعود بن بجاد العتيبي إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
ــ ترقية الأمير بندر بن سعود بن محمد بن مقرن بن مشاري آل سعود إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (14) بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
ــ ترقية سعود بن عليبي بن بسيس الغامدي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (14) بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
ــ ترقية فهد بن رشيد المهيريس إلى وظيفة (مدير فرع) بالمرتبة (14) بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.

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