فاكسيرا تنتظر موافقة الصحة لتصنيع لقاح شلل الأطفال بشراكة هولندية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تنتظر الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات“فاكسيرا” الموافقة النهائية من وزارة الصحة والسكان لتوقيع العقود مع شركة“بلتهوفن” الهولندية لتصنيع لقاح شلل الأطفال عن طريق الحقن.

قال شريف الفيل، رئيس مجلس إدارة شركة“فاكسيرا”، إن الشركة انتهت من المفاوضات مع الشركة الهولندية، وتنتظر موافقة وزارة الصحة للبدء فى المشروع.

موضوعات“بيانو” للمدفوعات تستهدف تنفيذ عمليات بـ3 مليارات جنيه العام المقبل “الرى” تبحث مع الوكالة الإيطالية تعزيز التعاون بمجالات المياه والمناخ “دى إتش إل إكسبريس” تتوسع فى دمياط ضمن خطة الانتشار بالمحافظات

وأضاف الفيل لـ”البورصة”، أن استثمارات المشروع تصل إلى 100 مليون جنيه وستتم عن طريق التمويل الذاتى، مشيرا إلى أن احتياج مصر من لقاح شلل الأطفال يبلغ 9.5 مليون جرعة والشركة قادرة على توفير تلك الاحتياجات.

ووقعت“فاكسيرا”، الأسبوع الماضى، بروتوكول تعاون مع الجمعية الأفريقية للرعاية الصحية والدواء، ومجموعة محرم وشركاه للسياسات العامة والاتصال الاستراتيجى، لتوفير احتياجات القارة الأفريقية من الأمصال واللقاحات.

وأوضح الفيل، أن الاتفاقية تهدف إلى دعم خطة الاتحاد الإفريقى لإنتاج 60% من احتياجات إفريقيا من الأمصال واللقاحات بحلول 2040 حيث تعتمد القارة على استيراد 99% من احتياجاتها من الأمصال واللقاحات.

وقال رئيس مجلس إدارة فاكسيرا، فى تصريحات سابقة لـ”البورصة”، إن هناك مفاوضات مع شركة بافاريان نورديك الدنماركية لبحث نقل تكنولوجيا تصنيع لقاح جدرى القرود فى مصر، حيث وقعت“فاكسيرا” اتفاقية مع الشركة العالمية لتبادل المعلومات وبحث نقل تكنولوجيا التصنيع فى مصر، مشيرا إلى أن المفاوضات ستكون بغرض التصدير للدول الأفريقية.

وتوقع الانتهاء من المفاوضات خلال الشهر الجارى، موضحا أن“فاكسيرا” تستطيع توفير ما يتراوح من 3 إلى 5 ملايين جرعة من لقاح جدرى القرود بعد تنفيذ الاتفاق.