فاكسيرا تنتظر موافقة الصحة لتصنيع لقاح شلل الأطفال بشراكة هولندية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تنتظر الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات“فاكسيرا” الموافقة النهائية من وزارة الصحة والسكان لتوقيع العقود مع شركة“بلتهوفن” الهولندية لتصنيع لقاح شلل الأطفال عن طريق الحقن.
قال شريف الفيل، رئيس مجلس إدارة شركة“فاكسيرا”، إن الشركة انتهت من المفاوضات مع الشركة الهولندية، وتنتظر موافقة وزارة الصحة للبدء فى المشروع.
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وأضاف الفيل لـ”البورصة”، أن استثمارات المشروع تصل إلى 100 مليون جنيه وستتم عن طريق التمويل الذاتى، مشيرا إلى أن احتياج مصر من لقاح شلل الأطفال يبلغ 9.5 مليون جرعة والشركة قادرة على توفير تلك الاحتياجات.
ووقعت“فاكسيرا”، الأسبوع الماضى، بروتوكول تعاون مع الجمعية الأفريقية للرعاية الصحية والدواء، ومجموعة محرم وشركاه للسياسات العامة والاتصال الاستراتيجى، لتوفير احتياجات القارة الأفريقية من الأمصال واللقاحات.
وأوضح الفيل، أن الاتفاقية تهدف إلى دعم خطة الاتحاد الإفريقى لإنتاج 60% من احتياجات إفريقيا من الأمصال واللقاحات بحلول 2040 حيث تعتمد القارة على استيراد 99% من احتياجاتها من الأمصال واللقاحات.
وقال رئيس مجلس إدارة فاكسيرا، فى تصريحات سابقة لـ”البورصة”، إن هناك مفاوضات مع شركة بافاريان نورديك الدنماركية لبحث نقل تكنولوجيا تصنيع لقاح جدرى القرود فى مصر، حيث وقعت“فاكسيرا” اتفاقية مع الشركة العالمية لتبادل المعلومات وبحث نقل تكنولوجيا التصنيع فى مصر، مشيرا إلى أن المفاوضات ستكون بغرض التصدير للدول الأفريقية.
وتوقع الانتهاء من المفاوضات خلال الشهر الجارى، موضحا أن“فاكسيرا” تستطيع توفير ما يتراوح من 3 إلى 5 ملايين جرعة من لقاح جدرى القرود بعد تنفيذ الاتفاق.
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