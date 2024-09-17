توقيع العقود النهائية لإنشاء الميناء الجاف بـالعاشر نوفمبر المقبل - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قالت مصادر مطلعة، إنه من المقرر توقيع العقود النهائية لمشروع تصميم وإنشاء واستغلال وصيانة الميناء الجاف والمركز اللوجستى بالعاشر من رمضان بين الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة وشركة“إم إس سى مدلوج MEDLOG MSC” خلال شهر نوفمبر المقبل.
وقال المهندس عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، والمشرفة على طرح المشروع بالتعاون مع وزارة النقل، إنه من المقرر تصديق مجلس النواب على العقد فى جلسته العامة خلال شهر أكتوبر المقبل، على أن يتم التوقيع النهائى مع المُشغل“MEDLOG MSC” فى نوفمبر المقبل.
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ومن المخطط أن تتولى“MEDLOG MSC” إدارة وتشغيل مساحة 250 فدانا بمدينة العاشر من رمضان لإقامة الميناء الجاف على مساحة 130 فدانا، والمركز اللوجستى بمساحة 120 فدانا.
ويأتى المشروع فى إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص بنظام PPP لمدة 30 عاما، وباستثمارات تصل لنحو 100 مليون دولار يتحملها المستثمر كاملة.
ويهدف المشروع لخدمة المناطق الصناعية فى العاشر من رمضان وبدر والعين السخنة وشرق بورسعيد، بالإضافة إلى خدمة العاصمة الإدارية الجديدة والربط بين المشروع وشبكة السكك الحديدية للوصول للموانئ البحرية لنقل البضائع.
كانت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها فى شهر يونيو الماضى، قد وافقت على مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام تمويل وتصميم، وإنشاء استغلال، وصيانة، وإعادة تسليم الميناء الجاف والمركز اللوجستى بمدينة العاشر من رمضان إلى شركة مدلوج.
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