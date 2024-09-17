توقيع العقود النهائية لإنشاء الميناء الجاف بـالعاشر نوفمبر المقبل - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قالت مصادر مطلعة، إنه من المقرر توقيع العقود النهائية لمشروع تصميم وإنشاء واستغلال وصيانة الميناء الجاف والمركز اللوجستى بالعاشر من رمضان بين الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة وشركة“إم إس سى مدلوج MEDLOG MSC” خلال شهر نوفمبر المقبل.

وقال المهندس عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، والمشرفة على طرح المشروع بالتعاون مع وزارة النقل، إنه من المقرر تصديق مجلس النواب على العقد فى جلسته العامة خلال شهر أكتوبر المقبل، على أن يتم التوقيع النهائى مع المُشغل“MEDLOG MSC” فى نوفمبر المقبل.

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ومن المخطط أن تتولى“MEDLOG MSC” إدارة وتشغيل مساحة 250 فدانا بمدينة العاشر من رمضان لإقامة الميناء الجاف على مساحة 130 فدانا، والمركز اللوجستى بمساحة 120 فدانا.

ويأتى المشروع فى إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص بنظام PPP لمدة 30 عاما، وباستثمارات تصل لنحو 100 مليون دولار يتحملها المستثمر كاملة.

ويهدف المشروع لخدمة المناطق الصناعية فى العاشر من رمضان وبدر والعين السخنة وشرق بورسعيد، بالإضافة إلى خدمة العاصمة الإدارية الجديدة والربط بين المشروع وشبكة السكك الحديدية للوصول للموانئ البحرية لنقل البضائع.

كانت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها فى شهر يونيو الماضى، قد وافقت على مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام تمويل وتصميم، وإنشاء استغلال، وصيانة، وإعادة تسليم الميناء الجاف والمركز اللوجستى بمدينة العاشر من رمضان إلى شركة مدلوج.