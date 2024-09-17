دى إتش إل إكسبريس تتوسع فى دمياط ضمن خطة الانتشار بالمحافظات - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) محمد: عدد فروع الشركة سيرتفع إلى 33 بعد افتتاح فرع“السادات”
تستهدف شركة“دى إتش إل إكسبريس”، المتخصصة فى الشحن الدولى وخدمات التوصيل السريع والنقل، التوسع داخل السوق المصرى، وتجرى حاليًا عدة دراسات لتحديد مواقع الفروع الجديدة المستهدفة، بحيث تكون الأولوية للمناطق ذات الطلب المرتفع.
وقالت منى محمد، مدير إدارة التسويق والاتصال بالشركة، إن“دى إتش إل إكسبريس” تستهدف التوسع فى محافظة دمياط خلال الفترة المقبلة، ضمن خطتها التوسعية التى تستهدف تغطية جميع المدن المصرية.
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وافتتحت الشركة مؤخرًا فرعًا جديدًا بمدينة السادات، ليصل بذلك عدد فروعها إلى 33 فرعًا، بالإضافة إلى تغيير موقع“رى لوكيشن” لفرعها فى وسط القاهرة.
وأوضحت أن الشركة تركز على دعم توطين الصناعة المصرية، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى مجال التجارة الإلكترونية، حيث تقدم الشركة عمولة أقل من تلك التى تتحصل عليها من الشركات الكبرى.
كما تسعى الشركة لأن تكون إحدى الشركات الرائدة فى مجال الاستدامة وتقليل بصمتها الكربونية، وتحسين المعايير الاجتماعية ومعايير الحوكمة، واستطاعت ابتكار أول منتج لوجستى أخضر، لتكون من أوائل الشركات التى قدمت خدمات لوجستية تلتزم بهدف الانبعاثات الصفرية.
وقال نور الدين سليمان، الرئيس التنفيذى لشركة“دى إتش إل إكسبريس” فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن هناك نية لزيادة عدد الرحلات الجوية لطائرات الشركة إلى مصر، موضحًا أن هناك 19 نقطة شحن لتغطية معظم أنحاء الجمهورية.
وتراجعت إيرادات مجموعة“دى إتش إل” العالمية إلى نحو 81.8 مليار يورو خلال 2023، مقابل 94.4 مليار يورو فى 2022، وتعمل الشركة فى 220 دولة.
وقال جون بيرسين، الرئيس التنفيذى للشركة العالمية خلال اجتماعه مع الحكومة المصرية، إن الشركة تستهدف زيادة حجم استثماراتها فى السوق المصري، والذى يتجاوز مليار جنيه حاليًا، وتسعى الشركة لتحويل مصر إلى المركز الرئيسى فى أفريقيا.
كتب – محمود الحسينى:
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