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دى إتش إل إكسبريس تتوسع فى دمياط ضمن خطة الانتشار بالمحافظات - جريدة البورصة

9/17/2024 2:58:12 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) محمد: عدد فروع الشركة سيرتفع إلى 33 بعد افتتاح فرع“السادات”

تستهدف شركة“دى إتش إل إكسبريس”، المتخصصة فى الشحن الدولى وخدمات التوصيل السريع والنقل، التوسع داخل السوق المصرى، وتجرى حاليًا عدة دراسات لتحديد مواقع الفروع الجديدة المستهدفة، بحيث تكون الأولوية للمناطق ذات الطلب المرتفع.

وقالت منى محمد، مدير إدارة التسويق والاتصال بالشركة، إن“دى إتش إل إكسبريس” تستهدف التوسع فى محافظة دمياط خلال الفترة المقبلة، ضمن خطتها التوسعية التى تستهدف تغطية جميع المدن المصرية.

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وافتتحت الشركة مؤخرًا فرعًا جديدًا بمدينة السادات، ليصل بذلك عدد فروعها إلى 33 فرعًا، بالإضافة إلى تغيير موقع“رى لوكيشن” لفرعها فى وسط القاهرة.

وأوضحت أن الشركة تركز على دعم توطين الصناعة المصرية، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى مجال التجارة الإلكترونية، حيث تقدم الشركة عمولة أقل من تلك التى تتحصل عليها من الشركات الكبرى.

كما تسعى الشركة لأن تكون إحدى الشركات الرائدة فى مجال الاستدامة وتقليل بصمتها الكربونية، وتحسين المعايير الاجتماعية ومعايير الحوكمة، واستطاعت ابتكار أول منتج لوجستى أخضر، لتكون من أوائل الشركات التى قدمت خدمات لوجستية تلتزم بهدف الانبعاثات الصفرية.

وقال نور الدين سليمان، الرئيس التنفيذى لشركة“دى إتش إل إكسبريس” فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن هناك نية لزيادة عدد الرحلات الجوية لطائرات الشركة إلى مصر، موضحًا أن هناك 19 نقطة شحن لتغطية معظم أنحاء الجمهورية.

وتراجعت إيرادات مجموعة“دى إتش إل” العالمية إلى نحو 81.8 مليار يورو خلال 2023، مقابل 94.4 مليار يورو فى 2022، وتعمل الشركة فى 220 دولة.

وقال جون بيرسين، الرئيس التنفيذى للشركة العالمية خلال اجتماعه مع الحكومة المصرية، إن الشركة تستهدف زيادة حجم استثماراتها فى السوق المصري، والذى يتجاوز مليار جنيه حاليًا، وتسعى الشركة لتحويل مصر إلى المركز الرئيسى فى أفريقيا.

كتب – محمود الحسينى:

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