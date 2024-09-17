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شعبة السيارات تُشكل لجنة مع الجهات الحكومية لمتابعة تحديات القطاع - جريدة البورصة

9/17/2024 2:58:12 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال أمير هلالى، رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، ورئيس مجلس إدارة شركة ليمانز القابضة، إن الشعبة تعتزم تشكيل لجنة مشتركة مع ممثلى الجهات الحكومية لمتابعة أبرز التحديات التى تواجه القطاع.

وأضاف هلالى، أن اللجنة سوف تضم ممثلين لكل من الوكلاء، والتجار، والموزعين، وممثل عن وزارات المالية، والاستثمار، والكهرباء، والصناعة، ومصلحتى الجمارك، والضرائب، ومن المخطط أن يتم تشكيل اللجنة خلال الأيام القليلة المقبلة.

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وأوضح أن اللجنة المزمع تدشينها تهدف للتعرف على رؤية الدولة المستقبلية للقطاع، والعمل على وضع حلول وتوصيات لضبط السوق خلال الفترة المقبلة، وذلك دون مخالفة الاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية.

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