شعبة السيارات تُشكل لجنة مع الجهات الحكومية لمتابعة تحديات القطاع - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال أمير هلالى، رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، ورئيس مجلس إدارة شركة ليمانز القابضة، إن الشعبة تعتزم تشكيل لجنة مشتركة مع ممثلى الجهات الحكومية لمتابعة أبرز التحديات التى تواجه القطاع.
وأضاف هلالى، أن اللجنة سوف تضم ممثلين لكل من الوكلاء، والتجار، والموزعين، وممثل عن وزارات المالية، والاستثمار، والكهرباء، والصناعة، ومصلحتى الجمارك، والضرائب، ومن المخطط أن يتم تشكيل اللجنة خلال الأيام القليلة المقبلة.
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وأوضح أن اللجنة المزمع تدشينها تهدف للتعرف على رؤية الدولة المستقبلية للقطاع، والعمل على وضع حلول وتوصيات لضبط السوق خلال الفترة المقبلة، وذلك دون مخالفة الاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية.
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