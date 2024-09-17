الرى تبحث مع الوكالة الإيطالية تعزيز التعاون بمجالات المياه والمناخ - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) التقى هانى سويلم، وزير
الموارد المائية والرى، مع ماركو ريكاردو، مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائى، وإيميليو كارلو، مدير لجنة المياه الواحدة بالمنتدى الأورومتوسطى، لبحث تعزيز التعاون بين الجانبين فى مجال المياه والتكيف مع التغيرات المناخية، فى ضوء التحديات المشتركة التى تواجه منطقة البحر المتوسط.
جاء ذلك على هامش فعاليات“المنتدى العربى السادس للمياه” فى إمارة أبوظبى، وكشف وزير الرى عن تطلع مصر لإطلاق المرحلة الثانية من“برنامج المعرفة المائية”، الذى يهدف إلى تعزيز قدرات العاملين فى مجال المياه بمصر.
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وناقش الطرفان مقترحات لمشروعات تجمع دولًا ذات احتياجات مشتركة تحت مظلة مبادرة AWARe، التى تهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة فى التأقلم مع تغير المناخ، كما تم التطرق إلى خطة“Mattei لأفريقيا”، التى أطلقها رئيس الوزراء الإيطالى، وتشمل مشروعات فى مجالات المياه، الطاقة، الزراعة، الصحة، والتعليم.
وتم الاتفاق على أهمية التعاون بين المنتدى الأورومتوسطى وأسبوع القاهرة للمياه، حيث رحب وزير الرى بالمشاركة فى المنتدى الأوروبى المتوسطى المقرر عقده فى إيطاليا عام 2026.
ودعا سويلم الجانب الإيطالى للمشاركة فى أسبوع القاهرة السابع للمياه، وقد أكد الجانب الإيطالى تطلعه للمشاركة فى هذا الحدث لتعزيز تبادل الخبرات.
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