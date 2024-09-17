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الرى تبحث مع الوكالة الإيطالية تعزيز التعاون بمجالات المياه والمناخ - جريدة البورصة

9/17/2024 2:58:12 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) التقى هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، مع ماركو ريكاردو، مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائى، وإيميليو كارلو، مدير لجنة المياه الواحدة بالمنتدى الأورومتوسطى، لبحث تعزيز التعاون بين الجانبين فى مجال المياه والتكيف مع التغيرات المناخية، فى ضوء التحديات المشتركة التى تواجه منطقة البحر المتوسط.

جاء ذلك على هامش فعاليات“المنتدى العربى السادس للمياه” فى إمارة أبوظبى، وكشف وزير الرى عن تطلع مصر لإطلاق المرحلة الثانية من“برنامج المعرفة المائية”، الذى يهدف إلى تعزيز قدرات العاملين فى مجال المياه بمصر.

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وناقش الطرفان مقترحات لمشروعات تجمع دولًا ذات احتياجات مشتركة تحت مظلة مبادرة AWARe، التى تهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة فى التأقلم مع تغير المناخ، كما تم التطرق إلى خطة“Mattei لأفريقيا”، التى أطلقها رئيس الوزراء الإيطالى، وتشمل مشروعات فى مجالات المياه، الطاقة، الزراعة، الصحة، والتعليم.

وتم الاتفاق على أهمية التعاون بين المنتدى الأورومتوسطى وأسبوع القاهرة للمياه، حيث رحب وزير الرى بالمشاركة فى المنتدى الأوروبى المتوسطى المقرر عقده فى إيطاليا عام 2026.

ودعا سويلم الجانب الإيطالى للمشاركة فى أسبوع القاهرة السابع للمياه، وقد أكد الجانب الإيطالى تطلعه للمشاركة فى هذا الحدث لتعزيز تبادل الخبرات.

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