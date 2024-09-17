ارتفاع سهم إنتل 6% عقب إعلانها خطة لإعادة هيكلة الأعمال - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع سهم“إنتل” خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، بعدما كشفت صانعة الرقائق الأمريكية في وقت متأخر مساء الإثنين عن خطة لإعادة هيكلة الأعمال استجابة للاضطربات الأخيرة التي واجهتها وتسببت في تدهور قيمتها وأدائها المالي.

وصعد السهم بنسبة 6.50% إلى 22.28 دولار، بعدما لامس 22.32 دولار في وقت سابق من الجلسة.

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ومع ذلك، ما زال السهم منخفضًا بنسبة 56% منذ بداية العام، لكن هذا أقل مما كان عليه في نهاية الأسبوع الماضي عندما تجاوزت خسائر السهم 61% منذ بداية العام.

وتحوم القيمة السوقية للشركة الأمريكية عند نحو 95 مليار دولار، ارتفاعًا من 80 مليارًا في الأسبوع الماضي، لكن ذلك يظل أقل بكثير من 210 مليارات دولار في نهاية عام 2023.

وأعلنت الشركة عقب إغلاق جلسة الإثنين، خطة لفصل أعمال التصنيع في وحدة مستقلة، وبيع جزء من حصتها في“ألتيرا- Altera”، مع وقف خطط إنشاء المصانع في بولندا وألمانيا وماليزيا.

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