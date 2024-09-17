ارتفاع سهم إنتل 6% عقب إعلانها خطة لإعادة هيكلة الأعمال - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفع سهم“إنتل” خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، بعدما كشفت صانعة الرقائق الأمريكية في وقت متأخر مساء الإثنين عن خطة لإعادة هيكلة الأعمال استجابة للاضطربات الأخيرة التي واجهتها وتسببت في تدهور قيمتها وأدائها المالي.
وصعد السهم بنسبة 6.50% إلى 22.28 دولار، بعدما لامس 22.32 دولار في وقت سابق من الجلسة.
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ومع ذلك، ما زال السهم منخفضًا بنسبة 56% منذ بداية العام، لكن هذا أقل مما كان عليه في نهاية الأسبوع الماضي عندما تجاوزت خسائر السهم 61% منذ بداية العام.
وتحوم القيمة السوقية للشركة الأمريكية عند نحو 95 مليار دولار، ارتفاعًا من 80 مليارًا في الأسبوع الماضي، لكن ذلك يظل أقل بكثير من 210 مليارات دولار في نهاية عام 2023.
وأعلنت الشركة عقب إغلاق جلسة الإثنين، خطة لفصل أعمال التصنيع في وحدة مستقلة، وبيع جزء من حصتها في“ألتيرا- Altera”، مع وقف خطط إنشاء المصانع في بولندا وألمانيا وماليزيا.
المصدر:
MENAFN17092024000202011048ID1108684333
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