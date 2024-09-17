نمو الإنتاج الصناعي في أمريكا بأكثر من المتوقع بفضل انتعاش قطاع السيارات - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) نما الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في أغسطس، لكن معظم المكاسب كانت مرتبطة بقطاع السيارات، دون أي علامات تذكر على انتعاش قطاع التصنيع الأوسع المتدهور.
وأظهرت بيانات الاحتياطي الفيدرالي الصادرة الثلاثاء، نمو الإنتاج الصناعي بنسبة 0.8%، وذلك أكثر بكثير من توقعات الخبراء في مسح“وول ستريت جورنال” والتي بلغت 0.2%.
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وظل الإنتاج ثابتًا مقارنة بما كان عليه في نفس الشهر من العام الماضي، ما يعكس الضعف المستمر في الجانب الصناعي من الاقتصاد، ومع استبعاد قطاع السيارات، نما الإنتاج بنسبة متواضعة بلغت 0.3%.
ونمت مساحات العمل التي تستخدمها المصانع فعلياً، والمعروفة باسم“استغلال الطاقة”، إلى 78.0% من 77.4%، ومع ذلك، لا يزال معدل الاستغلال أقل بنحو 1.7% من متوسطه على المدى الطويل.
ومن المتوقع أن يحصل المصنعون في نهاية المطاف على دفعة من خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، حيث يستعد الاحتياطي الفيدرالي لخفض تكاليف الاقتراض بشكل حاد على مدار العام المقبل.
المصدر:
MENAFN17092024000202011048ID1108684332
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