نمو الإنتاج الصناعي في أمريكا بأكثر من المتوقع بفضل انتعاش قطاع السيارات - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) نما الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في أغسطس، لكن معظم المكاسب كانت مرتبطة بقطاع السيارات، دون أي علامات تذكر على انتعاش قطاع التصنيع الأوسع المتدهور.

وأظهرت بيانات الاحتياطي الفيدرالي الصادرة الثلاثاء، نمو الإنتاج الصناعي بنسبة 0.8%، وذلك أكثر بكثير من توقعات الخبراء في مسح“وول ستريت جورنال” والتي بلغت 0.2%.

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وظل الإنتاج ثابتًا مقارنة بما كان عليه في نفس الشهر من العام الماضي، ما يعكس الضعف المستمر في الجانب الصناعي من الاقتصاد، ومع استبعاد قطاع السيارات، نما الإنتاج بنسبة متواضعة بلغت 0.3%.

ونمت مساحات العمل التي تستخدمها المصانع فعلياً، والمعروفة باسم“استغلال الطاقة”، إلى 78.0% من 77.4%، ومع ذلك، لا يزال معدل الاستغلال أقل بنحو 1.7% من متوسطه على المدى الطويل.

ومن المتوقع أن يحصل المصنعون في نهاية المطاف على دفعة من خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، حيث يستعد الاحتياطي الفيدرالي لخفض تكاليف الاقتراض بشكل حاد على مدار العام المقبل.

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