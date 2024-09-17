الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة بدعم من مكاسب البنوك وشركات التجزئة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات
الثلاثاء، لتعوض خسائر أمس، مع ترقب المستثمرين قرارات السياسة النقدية من الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا هذا الأسبوع.
وفي ختام الجلسة، ارتفع مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.40% إلى 517.26 نقطة، مدعومًا بمكاسب البنوك التي ارتفعت بنسبة 1% وقطاع السيارات الذي صعد بنسبة 0.95%.
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وصعد مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.40% إلى 8278 نقطة، وارتفع مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.50% إلى 18730 نقطة، كما صعد مؤشر“كاك” الفرنسي بنسبة 0.50% إلى 7487 نقطة.
كما ارتفعت أسهم قطاع التجزئة الأوروبي بنسبة 2.8%، بقيادة سهم“كينج فيشر- Kingfisher” الذي قفز بنسبة 11% بعدما رفعت الشركة البريطانية توقعاتها للأرباح.
ويترقب المستثمرون غدًا، قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات واسعة النطاق بخفضها، كما يصدر بنك إنجلترا قراره الخميس، لكن مع توقعات بتثبيت الفائدة.
المصدر:
MENAFN17092024000202011048ID1108684331
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