Tuesday, 17 September 2024 11:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة بدعم من مكاسب البنوك وشركات التجزئة - جريدة البورصة

9/17/2024 2:58:11 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات الثلاثاء، لتعوض خسائر أمس، مع ترقب المستثمرين قرارات السياسة النقدية من الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا هذا الأسبوع.

وفي ختام الجلسة، ارتفع مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.40% إلى 517.26 نقطة، مدعومًا بمكاسب البنوك التي ارتفعت بنسبة 1% وقطاع السيارات الذي صعد بنسبة 0.95%.

موضوعات متعلقة كندا والمكسيك تتطلعان لأسواق الغاز الطبيعي في آسيا مسح: الفيدرالي سيخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية هذا الأسبوع نمو الإنتاج الصناعي في أمريكا بأكثر من المتوقع بفضل انتعاش قطاع السيارات

وصعد مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.40% إلى 8278 نقطة، وارتفع مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.50% إلى 18730 نقطة، كما صعد مؤشر“كاك” الفرنسي بنسبة 0.50% إلى 7487 نقطة.

كما ارتفعت أسهم قطاع التجزئة الأوروبي بنسبة 2.8%، بقيادة سهم“كينج فيشر- Kingfisher” الذي قفز بنسبة 11% بعدما رفعت الشركة البريطانية توقعاتها للأرباح.

ويترقب المستثمرون غدًا، قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات واسعة النطاق بخفضها، كما يصدر بنك إنجلترا قراره الخميس، لكن مع توقعات بتثبيت الفائدة.

المصدر:

MENAFN17092024000202011048ID1108684331

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث