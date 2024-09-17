الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة بدعم من مكاسب البنوك وشركات التجزئة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في الثلاثاء، لتعوض خسائر أمس، مع ترقب المستثمرين قرارات السياسة النقدية من الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا هذا الأسبوع.

وفي ختام الجلسة، ارتفع مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.40% إلى 517.26 نقطة، مدعومًا بمكاسب البنوك التي ارتفعت بنسبة 1% وقطاع السيارات الذي صعد بنسبة 0.95%.

موضوعاتكندا والمكسيك تتطلعان لأسواق الغاز الطبيعي في آسيا مسح: الفيدرالي سيخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية هذا الأسبوع نمو الإنتاج الصناعي في أمريكا بأكثر من المتوقع بفضل انتعاش قطاع السيارات

وصعد مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.40% إلى 8278 نقطة، وارتفع مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.50% إلى 18730 نقطة، كما صعد مؤشر“كاك” الفرنسي بنسبة 0.50% إلى 7487 نقطة.

كما ارتفعت أسهم قطاع التجزئة الأوروبي بنسبة 2.8%، بقيادة سهم“كينج فيشر- Kingfisher” الذي قفز بنسبة 11% بعدما رفعت الشركة البريطانية توقعاتها للأرباح.

ويترقب المستثمرون غدًا، قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات واسعة النطاق بخفضها، كما يصدر بنك إنجلترا قراره الخميس، لكن مع توقعات بتثبيت الفائدة.

المصدر: