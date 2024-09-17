الحركة التصحيحية تدفع مؤشرات البورصة لاستكمال رحلة الهبوط - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) دفعت الحركة التصحيحية مؤشرات البورصة
لاستكمال رحلة الهبوط للجلسة الرابعة على التوالى، مع ترقب المتعاملون لمحفزات للعودة إلى الأداء الإيجابى خلال الجلسات المقبلة.
وسجل مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 انخفاضًا بنسبة 0.33%، خلال جلسة الثلاثاء، ليصل إلى مستوى 30159 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامى بنحو 0.36% ليصل إلى 2873 نقطة، فيما انخفض مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.02% ليصل إلى مستوى 6988 نقطة.
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كما انخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.91% ليصل إلى مستوى 9987 نقطة، بينما هبط مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.30% ليصل لمستوى 36927 نقطة. مسعود: السوق يبحث عن محفزات للعودة إلى الأداء الإيجابى
وتوقع محمد فاروق مسعود، العضو المنتدب بشركة جلوبال إنفست لتداول الأوراق المالية، أن تشهد المؤشرات أداءً جيدًا لترتد بالصعود خلال الأسبوع المقبل مستهدفة بنهاية العام الوصول إلى مستويات 34000-36000 نقطة.
وقال مسعود، إن أفضل القطاعات أداءاً خلال الفترة المقبلة تتمثل فى قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وقطاع البتروكيماويات والأدوية.
وأضاف أن الانخفاض الذى شهدته الجلسات الأخيرة سيستمر على مدار تداولات الأسبوع الحالى فى حركة تصحيحية طبيعية بعد الارتفاعات السابقة للمؤشرات.
وشهد السوق قيم تداولات 3.05 مليار جنيه، من خلال تداول 707.6 مليار سهم، بتنفيذ 87.1 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 212 شركة مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 47 سهمًا، وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا كونتكت المالية القابضة بنسبة 20%، والمهندس للتأمين بنسبة 19.9%.
وتراجعت أسعار 129 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بنحو 6.5%، وسهم مصر للأسمنت – قنا بنحو 5.6%، فيما لم تتغير أسعار 36 سهماً، وسجل رأس المال السوقى مستوى 2.046 تريليون جنيه. إسماعيل: EGX30 يتحرك فى نطاق عرضى بين 29800 و30700 نقطة
قال محمد إسماعيل، مدير التحليل الفنى بشركة سيجما لتداول الأوراق المالية، إن الجلسات الأخيرة شهدت أداء متذبذبًا بحركة عرضية، متوقعًا حركة المؤشر الرئيسى على نطاق عرضى واسع بين مستويات 29800-30700 نقطة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن مؤشر EGX70 يقترب من مستويات دعم عند 6800-6900 نقطة، والتى من المتوقع ظهور القوة الشرائية عندها واستكمال الصعود للمؤشر مرة أخرى.
واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 35.3 مليون جنيه و99 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 83.4% و9.5%، فيما توجه الأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 134.3 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 7.2%.
وسجل الأفراد 65.9% من التعاملات، حيث سجل المصريين والعرب صافى شراء بقيمة 46.2 مليون جنيه و45.1 مليون جنيه، بينما سجل الأجانب صافى بيع بقيمة 1.8 مليون جنيه.
فيما سجلت المؤسسات 34.1% من التعاملات، حيث سجلت المؤسسات المحلية والعربية صافى بيع بقيمة 81.5 مليون جنيه و144.2 مليون جنيه، كما اتجهت المؤسسات الأجنبية إلى الشراء بقيمة 136.2 مليون جنيه.
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