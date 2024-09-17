الحركة التصحيحية تدفع مؤشرات البورصة لاستكمال رحلة الهبوط - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) دفعت الحركة التصحيحية مؤشرات لاستكمال رحلة الهبوط للجلسة الرابعة على التوالى، مع ترقب المتعاملون لمحفزات للعودة إلى الأداء الإيجابى خلال الجلسات المقبلة.

وسجل مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 انخفاضًا بنسبة 0.33%، خلال جلسة الثلاثاء، ليصل إلى مستوى 30159 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامى بنحو 0.36% ليصل إلى 2873 نقطة، فيما انخفض مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.02% ليصل إلى مستوى 6988 نقطة.

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كما انخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.91% ليصل إلى مستوى 9987 نقطة، بينما هبط مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.30% ليصل لمستوى 36927 نقطة.

وتوقع محمد فاروق مسعود، العضو المنتدب بشركة جلوبال إنفست لتداول الأوراق المالية، أن تشهد المؤشرات أداءً جيدًا لترتد بالصعود خلال الأسبوع المقبل مستهدفة بنهاية العام الوصول إلى مستويات 34000-36000 نقطة.

وقال مسعود، إن أفضل القطاعات أداءاً خلال الفترة المقبلة تتمثل فى قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وقطاع البتروكيماويات والأدوية.

وأضاف أن الانخفاض الذى شهدته الجلسات الأخيرة سيستمر على مدار تداولات الأسبوع الحالى فى حركة تصحيحية طبيعية بعد الارتفاعات السابقة للمؤشرات.

وشهد السوق قيم تداولات 3.05 مليار جنيه، من خلال تداول 707.6 مليار سهم، بتنفيذ 87.1 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 212 شركة مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 47 سهمًا، وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا كونتكت المالية القابضة بنسبة 20%، والمهندس للتأمين بنسبة 19.9%.

وتراجعت أسعار 129 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بنحو 6.5%، وسهم مصر للأسمنت – قنا بنحو 5.6%، فيما لم تتغير أسعار 36 سهماً، وسجل رأس المال السوقى مستوى 2.046 تريليون جنيه.

قال محمد إسماعيل، مدير التحليل الفنى بشركة سيجما لتداول الأوراق المالية، إن الجلسات الأخيرة شهدت أداء متذبذبًا بحركة عرضية، متوقعًا حركة المؤشر الرئيسى على نطاق عرضى واسع بين مستويات 29800-30700 نقطة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن مؤشر EGX70 يقترب من مستويات دعم عند 6800-6900 نقطة، والتى من المتوقع ظهور القوة الشرائية عندها واستكمال الصعود للمؤشر مرة أخرى.

واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 35.3 مليون جنيه و99 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 83.4% و9.5%، فيما توجه الأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 134.3 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 7.2%.

وسجل الأفراد 65.9% من التعاملات، حيث سجل المصريين والعرب صافى شراء بقيمة 46.2 مليون جنيه و45.1 مليون جنيه، بينما سجل الأجانب صافى بيع بقيمة 1.8 مليون جنيه.

فيما سجلت المؤسسات 34.1% من التعاملات، حيث سجلت المؤسسات المحلية والعربية صافى بيع بقيمة 81.5 مليون جنيه و144.2 مليون جنيه، كما اتجهت المؤسسات الأجنبية إلى الشراء بقيمة 136.2 مليون جنيه.