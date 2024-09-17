البنك المركزى المصرى يشارك فى مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان - جريدة البورصة

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- Al-Borsa News) يشارك البنك المركزى المصرى بالتعاون مع القطاع المصرفى بتمويل وتنفيذ العديد من المشروعات ذات الأولوية فى مجالى المسؤولية المجتمعية والشمول المالى ضمن مبادرة“بداية جديدة لبناء الإنسان” التى تطلقها اليوم المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، وتستمر لمدة 100 يوم.
وقال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى المصرى: البنك المركزى حريص على دعم جهود الدولة للتنمية فى كافة المجالات من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات الرائدة للنهوض بالمجتمع وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ومن هذا المنطلق تأتى مشاركتنا فى مبادرة“بداية جديدة لبناء الإنسان” لتنفيذ العديد من المشروعات الواعدة ذات الأثر الملموس فى قطاعات الصحة والتعليم والشمول المالى، بما يساهم فى تحقيق أهداف المبادرة التى تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين كافة مؤسسات الدولة للتيسير على المواطنين.
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وتشمل مجهودات البنك المركزى التى يشارك بها فى مبادرة“بداية جديدة لبناء الإنسان”، المبادرات التى يتم تنفيذها من خلال قطاع المسئولية المجتمعية والممولة من قبل القطاع المصرفى، ومنها مشروعات الصحة والتعليم:
* مبادرة“القضاء على قوائم الانتظار” بالتعاون مع وزارة الصحة و”صندوق مواجهة الطوارئ الطبية وعلاج الأمراض الوراثية والنادرة” لتركيب دعامات وقسطرة وإجراء عمليات القلب المفتوح، وتوفير 4000 مفصل لإجراء جراحات العظام، وتغطية جراحات زراعة القرنية بكافة المحافظات بالإضافة إلى تمويل تكلفة العديد من العمليات الجراحية فى مختلف التخصصات الأخرى.
* مبادرة“تطوير المستشفيات الجامعية” من خلال تمويل الإنشاءات الجديدة، تطوير المبانى الحالية، توفير التجهيزات اللازمة والأجهزة الطبية، وذلك بالعديد من المستشفيات الجامعية منها جامعة القاهرة والمدينة الطبية بعين شمس وتطوير المعهد القومى للأورام.
* إعداد وتجهيز وتوفير الأجهزة الطبية لأول مركز قومى لزراعة الكبد فى مصر والشرق الأوسط التابع لجامعة المنصورة.
* مبادرة“صحتك أمانة” بالتعاون مع مؤسسة بهية للكشف المبكر عن أورام الثدى.
* المساهمة فى مبادرة تطوير 100 مدرسة فنية للتكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية ووزارة التربية والتعليم.
* مبادرة تقديم منح دراسية (كلية – جزئية) بعدد من الجامعات المصرية.
وتمتد مشاركة البنك المركزى فى مبادرة“بداية جديدة لبناء الإنسان” لتتضمن العديد من الأنشطة يتم تنفيذها من خلال قطاع الشمول المالى، ومنها فعاليات الشمول المالى التى أقرها البنك ، خلال سبتمبر وأكتوبر وديسمبر 2024، وكذلك عبر مشاركة القطاع المصرفى فى مبادرة“حياه كريمة”، والتى يسمح خلال هذه المبادرات قيام البنوك بالتواجد خارج فروعها فى كافة محافظات الجمهورية، والقيام بالعديد من الأنشطة منها فتح حسابات بدون مصاريف وبدون حد أدنى، وإصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا، وفتح محافظ الهاتف المحمول، وأيضًا الترويج للمنتجات المصرفية وتوفير التمويل للمشروعات متناهية الصغر، بالإضافة إلى تنظيم أنشطة متنوعة للتوعية والتثقيف المالى بالتنسيق مع الوزارات والجهات والهيئات ذات الصلة.
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