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البنك المركزى المصرى يشارك فى مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان - جريدة البورصة

9/17/2024 2:58:07 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) يشارك البنك المركزى المصرى بالتعاون مع القطاع المصرفى بتمويل وتنفيذ العديد من المشروعات ذات الأولوية فى مجالى المسؤولية المجتمعية والشمول المالى ضمن مبادرة“بداية جديدة لبناء الإنسان” التى تطلقها اليوم المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، وتستمر لمدة 100 يوم.

وقال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى المصرى: البنك المركزى حريص على دعم جهود الدولة للتنمية فى كافة المجالات من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات الرائدة للنهوض بالمجتمع وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ومن هذا المنطلق تأتى مشاركتنا فى مبادرة“بداية جديدة لبناء الإنسان” لتنفيذ العديد من المشروعات الواعدة ذات الأثر الملموس فى قطاعات الصحة والتعليم والشمول المالى، بما يساهم فى تحقيق أهداف المبادرة التى تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين كافة مؤسسات الدولة للتيسير على المواطنين.

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وتشمل مجهودات البنك المركزى التى يشارك بها فى مبادرة“بداية جديدة لبناء الإنسان”، المبادرات التى يتم تنفيذها من خلال قطاع المسئولية المجتمعية والممولة من قبل القطاع المصرفى، ومنها مشروعات الصحة والتعليم:

* مبادرة“القضاء على قوائم الانتظار” بالتعاون مع وزارة الصحة و”صندوق مواجهة الطوارئ الطبية وعلاج الأمراض الوراثية والنادرة” لتركيب دعامات وقسطرة وإجراء عمليات القلب المفتوح، وتوفير 4000 مفصل لإجراء جراحات العظام، وتغطية جراحات زراعة القرنية بكافة المحافظات بالإضافة إلى تمويل تكلفة العديد من العمليات الجراحية فى مختلف التخصصات الأخرى.

* مبادرة“تطوير المستشفيات الجامعية” من خلال تمويل الإنشاءات الجديدة، تطوير المبانى الحالية، توفير التجهيزات اللازمة والأجهزة الطبية، وذلك بالعديد من المستشفيات الجامعية منها جامعة القاهرة والمدينة الطبية بعين شمس وتطوير المعهد القومى للأورام.

* إعداد وتجهيز وتوفير الأجهزة الطبية لأول مركز قومى لزراعة الكبد فى مصر والشرق الأوسط التابع لجامعة المنصورة.

* مبادرة“صحتك أمانة” بالتعاون مع مؤسسة بهية للكشف المبكر عن أورام الثدى.

* المساهمة فى مبادرة تطوير 100 مدرسة فنية للتكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية ووزارة التربية والتعليم.

* مبادرة تقديم منح دراسية (كلية – جزئية) بعدد من الجامعات المصرية.

وتمتد مشاركة البنك المركزى فى مبادرة“بداية جديدة لبناء الإنسان” لتتضمن العديد من الأنشطة يتم تنفيذها من خلال قطاع الشمول المالى، ومنها فعاليات الشمول المالى التى أقرها البنك ، خلال سبتمبر وأكتوبر وديسمبر 2024، وكذلك عبر مشاركة القطاع المصرفى فى مبادرة“حياه كريمة”، والتى يسمح خلال هذه المبادرات قيام البنوك بالتواجد خارج فروعها فى كافة محافظات الجمهورية، والقيام بالعديد من الأنشطة منها فتح حسابات بدون مصاريف وبدون حد أدنى، وإصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا، وفتح محافظ الهاتف المحمول، وأيضًا الترويج للمنتجات المصرفية وتوفير التمويل للمشروعات متناهية الصغر، بالإضافة إلى تنظيم أنشطة متنوعة للتوعية والتثقيف المالى بالتنسيق مع الوزارات والجهات والهيئات ذات الصلة.









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