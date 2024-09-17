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الاتصالات: 110.4 مليون مشترك فى المحمول.. و12.8 مليون فى الثابت بنهاية يونيو - جريدة البورصة

9/17/2024 2:58:07 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) 16.5 مليار جنيه قيمة المعاشات المنصرفة عبر مكاتب“البريد” واستفاد منها 4.9 مليون مواطن

أظهرت مؤشرات وزارة الاتصالات للربع الثانى من العام الجارى، أن إجمالى مشتركى الهاتف المحمول بلغ نحو 110.4 مليون مشترك، مقارنة بـ103.64 مليون مشترك فى الفترة نفسها من العام الماضى، فى حين بلغ إجمالى خطوط الهاتف المحمول لكل 100 من السكان فى الفترة من أبريل وحتى يونيو 2024 نحو 101.9 خط.

ووصل إجمالى مشتركى الهاتف الثابت عن الفترة ذاتها 12.84 مليون مشترك، مقسمين لـ10.36 مليون مشترك فى الحضر، و2.48 مليون مشترك فى الريف.

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ووصل عدد الاشتراكات النشطة لخدمة إنترنت الهاتف المحمول“صوت وبيانات” منذ أبريل وحتى يونيو الماضى 80.19 مليون مشترك، وعدد الاشتراكات النشطة لخدمة إنترنت المحمول للأجهزة غير الهاتفية بيانات فقط 2.98 مليون مشترك.

وأشار التقرير إلى أن عدد اشتراكات إنترنت النطاق العريض الثابت 11.19 مليون مشترك بنهاية الربع الثانى من العام الجارى، مقارنة بـ10.53 مليون مشترك الربع الثانى من العام الماضى، بزيادة سنوية 0.66 مليون مشترك وبمعدل نمو سنوى 6.3%.

وبلغ إجمالى عدد مكاتب البريد الحكومية 4643 مكتب، وعدد المستفيدين من خدمة صرف المعاشات من خلال البريد 4.97 مليون مستفيد، وبلغت قيمة المعاشات المنصرفة من خلال مكاتب البريد 16.50 مليار جنيه بنهاية الربع الماضى مقارنة بنحو 13.33 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من 2023.

فيما بلغ عدد شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى تم تأسيسها خلال الفترة من أبريل وحتى يونيو الماضى 561 شركة مقارنة بـ520 شركة تم تأسيسها العام الماضى، وبلغت رؤوس الأموال لهذه الشركات 404.1 مليون جنيه مقارنة بنحو 780.1 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

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