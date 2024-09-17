الاتصالات: 110.4 مليون مشترك فى المحمول.. و12.8 مليون فى الثابت بنهاية يونيو - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) 16.5 مليار جنيه قيمة المعاشات المنصرفة عبر مكاتب“البريد” واستفاد منها 4.9 مليون مواطن
أظهرت مؤشرات وزارة الاتصالات للربع الثانى من العام الجارى، أن إجمالى مشتركى الهاتف المحمول بلغ نحو 110.4 مليون مشترك، مقارنة بـ103.64 مليون مشترك فى الفترة نفسها من العام الماضى، فى حين بلغ إجمالى خطوط الهاتف المحمول لكل 100 من السكان فى الفترة من أبريل وحتى يونيو 2024 نحو 101.9 خط.
ووصل إجمالى مشتركى الهاتف الثابت عن الفترة ذاتها 12.84 مليون مشترك، مقسمين لـ10.36 مليون مشترك فى الحضر، و2.48 مليون مشترك فى الريف.
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ووصل عدد الاشتراكات النشطة لخدمة إنترنت الهاتف المحمول“صوت وبيانات” منذ أبريل وحتى يونيو الماضى 80.19 مليون مشترك، وعدد الاشتراكات النشطة لخدمة إنترنت المحمول للأجهزة غير الهاتفية بيانات فقط 2.98 مليون مشترك.
وأشار التقرير إلى أن عدد اشتراكات إنترنت النطاق العريض الثابت 11.19 مليون مشترك بنهاية الربع الثانى من العام الجارى، مقارنة بـ10.53 مليون مشترك الربع الثانى من العام الماضى، بزيادة سنوية 0.66 مليون مشترك وبمعدل نمو سنوى 6.3%.
وبلغ إجمالى عدد مكاتب البريد الحكومية 4643 مكتب، وعدد المستفيدين من خدمة صرف المعاشات من خلال البريد 4.97 مليون مستفيد، وبلغت قيمة المعاشات المنصرفة من خلال مكاتب البريد 16.50 مليار جنيه بنهاية الربع الماضى مقارنة بنحو 13.33 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من 2023.
فيما بلغ عدد شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى تم تأسيسها خلال الفترة من أبريل وحتى يونيو الماضى 561 شركة مقارنة بـ520 شركة تم تأسيسها العام الماضى، وبلغت رؤوس الأموال لهذه الشركات 404.1 مليون جنيه مقارنة بنحو 780.1 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
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