الغانم الكويتية تتقدم بالدراسات الاقتصادية لتشغيل ميناء برنيس أكتوبر المقبل - جريدة البورصة

تعتزم مجموعة الغانم الكويتية التقدم بالدراسات الاقتصادية والتفصيلية لمشروع بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم ميناء برنيس البحرى إلى هيئة موانئ البحر الأحمر خلال الشهر المقبل.

وكانت المجموعة الكويتية قد وقعت مذكرة تفاهم مع هيئة موانئ البحر الأحمر مطلع العام الجارى لتشغيل وإدارة الميناء.

موضوعات“دى إتش إل إكسبريس” تتوسع فى دمياط ضمن خطة الانتشار بالمحافظات توقيع العقود النهائية لإنشاء الميناء الجاف بـ”العاشر” نوفمبر المقبل “ماريدايف” تتحول لربح 1.56 مليون دولار في النصف الأول

وقالت مصادر لـ”البورصة”، إن الاستثمارات التقديرية للمشروع تصل حوالى 300 مليون دولار، موضحة أن المجموعة حصلت على موافقة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر مؤخرًا للقيام بعمليات الرفع المساحى للميناء على مساحة مليون متر مربع لاستكمال الدراسات.

وتعكف المجموعة حاليًا على تجهيز العروض الفنية والمالية للتقدم بها خلال شهر من تسليم الدراسات النهائية لوزارة النقل ممثلة فى الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، بحسب المصادر.