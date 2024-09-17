الغانم الكويتية تتقدم بالدراسات الاقتصادية لتشغيل ميناء برنيس أكتوبر المقبل - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) 300 مليون دولار استثمارات المشروع وتقديم العروض النهائية خلال شهر من تسليم الدراسات
تعتزم مجموعة الغانم الكويتية التقدم بالدراسات الاقتصادية والتفصيلية لمشروع بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم ميناء برنيس البحرى إلى هيئة موانئ البحر الأحمر خلال الشهر المقبل.
وكانت المجموعة الكويتية قد وقعت مذكرة تفاهم مع هيئة موانئ البحر الأحمر مطلع العام الجارى لتشغيل وإدارة الميناء.
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وقالت مصادر لـ”البورصة”، إن الاستثمارات التقديرية للمشروع تصل حوالى 300 مليون دولار، موضحة أن المجموعة حصلت على موافقة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر مؤخرًا للقيام بعمليات الرفع المساحى للميناء على مساحة مليون متر مربع لاستكمال الدراسات.
وتعكف المجموعة حاليًا على تجهيز العروض الفنية والمالية للتقدم بها خلال شهر من تسليم الدراسات النهائية لوزارة النقل ممثلة فى الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، بحسب المصادر.
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