مسح: الفيدرالي سيخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية هذا الأسبوع - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) يتوقع مديرو الصناديق الاستثمارية وخبراء الاقتصاد والمحللون الاستراتيجيون، أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع باتباع“نهج تدريجي” بشكل أكبر مما تقدره الأسواق حاليًا.
وقال 84% من المشاركين في استطلاع رأي أجرته“سي إن بي سي” ونشرت نتائجه الثلاثاء، إن الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية هذا الأسبوع، فيما يرى 16% منهم احتمالًا لخفضها بمقدار نصف نقطة.
موضوعات متعلقة
كندا والمكسيك تتطلعان لأسواق الغاز الطبيعي في آسيا الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة بدعم من مكاسب البنوك وشركات التجزئة نمو الإنتاج الصناعي في أمريكا بأكثر من المتوقع بفضل انتعاش قطاع السيارات
ويقارن ذلك بتقديرات المستثمرين في سوق العقود الآجلة، والتي تشير في الوقت الراهن إلى احتمال بنسبة 59% لخفض الفائدة بمقدار نصف نقطة، وآخر بنسبة 41% لخفضها بمقدار ربع نقطة.
وفي المسح، توقع المشاركون أن تصل الفائدة إلى 4.6% بحلول نهاية العام الجاري و3.7% في نهاية عام 2025، مقارنة بتوقعات سوق العقود الآجلة التي تشير إلى 4.1% و2.8%.
المصدر:
MENAFN17092024000202011048ID1108684325
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.