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مسح: الفيدرالي سيخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية هذا الأسبوع - جريدة البورصة

9/17/2024 2:58:07 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) يتوقع مديرو الصناديق الاستثمارية وخبراء الاقتصاد والمحللون الاستراتيجيون، أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع باتباع“نهج تدريجي” بشكل أكبر مما تقدره الأسواق حاليًا.

وقال 84% من المشاركين في استطلاع رأي أجرته“سي إن بي سي” ونشرت نتائجه الثلاثاء، إن الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية هذا الأسبوع، فيما يرى 16% منهم احتمالًا لخفضها بمقدار نصف نقطة.

موضوعات متعلقة كندا والمكسيك تتطلعان لأسواق الغاز الطبيعي في آسيا الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة بدعم من مكاسب البنوك وشركات التجزئة نمو الإنتاج الصناعي في أمريكا بأكثر من المتوقع بفضل انتعاش قطاع السيارات

ويقارن ذلك بتقديرات المستثمرين في سوق العقود الآجلة، والتي تشير في الوقت الراهن إلى احتمال بنسبة 59% لخفض الفائدة بمقدار نصف نقطة، وآخر بنسبة 41% لخفضها بمقدار ربع نقطة.

وفي المسح، توقع المشاركون أن تصل الفائدة إلى 4.6% بحلول نهاية العام الجاري و3.7% في نهاية عام 2025، مقارنة بتوقعات سوق العقود الآجلة التي تشير إلى 4.1% و2.8%.

المصدر:

MENAFN17092024000202011048ID1108684325

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