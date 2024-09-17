هومى ينفذ مشروعات مقاولات بنحو 28 مليون جنيه منذ 2022 - جريدة البورصة

تستهدف شركة“هومى”، المتخصصة فى مجال المقاولات، توسيع نطاق عملياتها لتغطى 30% من محافظات مصر خلال عام 2025، بحسب البراء عصام، مدير التسويق بالشركة.

وقال عصام، إن الشركة نفذت 15 مشروعًا عقاريًا منذ إطلاق التطبيق فى عام 2022، وبلغ عدد مستخدمى التطبيق نحو 25 ألف مستخدم.

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و”هومى” تطبيق هاتفى يتيح للعميل خدمات المقاولات وبناء المنازل، كما يوفر إمكانية متابعة مراحل البناء حتى التسليم، سواء تم شراء العقار عبر التطبيق أو بطريقة أخرى.

وأضاف أن إجمالى تكلفة المشروعات المنفذة منذ بدء نشاط الشركة بلغ نحو 28 مليون جنيه، فى مدن السادات، والقاهرة الجديدة، وحدائق أكتوبر.

وأوضح عصام، أن التطبيق يحقق هامش ربح يتراوح بين 8% و9% من تكلفة الإنشاء والتشطيب، ويوفر أيضًا خدمات تنفيذ“البيوت الذكية”، ومختلف متطلبات أنظمة البيوت الحديثة حسب رغبة العميل.

وبدأت الشركة التوسع خارج مصر، حيث تعمل حاليًا على تنفيذ مشروعين فى تنزانيا، وتستهدف مزيدًا من التوسع الخارجى، وتخطط للحصول على جولات تمويلية خلال الفترة المقبلة لتمويل توسعاتها محليًا وإقليميًا، فى حين تعتمد حاليًا على التمويل الذاتى.

وأشار عصام إلى أن التطبيق يوفر خدمات البحث عن الوحدات العقارية المناسبة، سواء كانت شققًا أو أراضى، باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعى، ويقدم خيارات تناسب تطلعات العملاء فى مختلف المناطق والمحافظات، كما أن سعر المتر عبر التطبيق أقل بنحو 25% من الأسعار المتداولة فى الأسواق التقليدية.

كتب – محمود الحسينى: