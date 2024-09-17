هومى ينفذ مشروعات مقاولات بنحو 28 مليون جنيه منذ 2022 - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) التطبيق يتيح خدمات البحث عن الوحدات باستخدام الذكاء الاصطناعى
تستهدف شركة“هومى”، المتخصصة فى مجال المقاولات، توسيع نطاق عملياتها لتغطى 30% من محافظات مصر خلال عام 2025، بحسب البراء عصام، مدير التسويق بالشركة.
وقال عصام، إن الشركة نفذت 15 مشروعًا عقاريًا منذ إطلاق التطبيق فى عام 2022، وبلغ عدد مستخدمى التطبيق نحو 25 ألف مستخدم.
موضوعات متعلقة
“UC” للتطوير تطرح مشروعًا فى“القاهرة الجديدة” باستثمارات 12 مليار جنيه وزير
الإسكان يبحث استخدام الحلول المتطورة لإدارة منظومة المياه “إمباير ستيت” تطرح مشروع تجارى بمساحة 5 آلاف متر مربع فى العاصمة الإدارية
و”هومى” تطبيق هاتفى يتيح للعميل خدمات المقاولات وبناء المنازل، كما يوفر إمكانية متابعة مراحل البناء حتى التسليم، سواء تم شراء العقار عبر التطبيق أو بطريقة أخرى.
وأضاف أن إجمالى تكلفة المشروعات المنفذة منذ بدء نشاط الشركة بلغ نحو 28 مليون جنيه، فى مدن السادات، والقاهرة الجديدة، وحدائق أكتوبر.
وأوضح عصام، أن التطبيق يحقق هامش ربح يتراوح بين 8% و9% من تكلفة الإنشاء والتشطيب، ويوفر أيضًا خدمات تنفيذ“البيوت الذكية”، ومختلف متطلبات أنظمة البيوت الحديثة حسب رغبة العميل.
وبدأت الشركة التوسع خارج مصر، حيث تعمل حاليًا على تنفيذ مشروعين فى تنزانيا، وتستهدف مزيدًا من التوسع الخارجى، وتخطط للحصول على جولات تمويلية خلال الفترة المقبلة لتمويل توسعاتها محليًا وإقليميًا، فى حين تعتمد حاليًا على التمويل الذاتى.
وأشار عصام إلى أن التطبيق يوفر خدمات البحث عن الوحدات العقارية المناسبة، سواء كانت شققًا أو أراضى، باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعى، ويقدم خيارات تناسب تطلعات العملاء فى مختلف المناطق والمحافظات، كما أن سعر المتر عبر التطبيق أقل بنحو 25% من الأسعار المتداولة فى الأسواق التقليدية.
كتب – محمود الحسينى:
MENAFN17092024000202011048ID1108684324
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.