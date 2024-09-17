دانييل جروس يكتب: الطاقة النظيفة.. تحسن اقتصادي وتدهور جيوسياسي - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) وفقا لوكالة الطاقة الدولية، أصبح في حُكم المستطاع الآن مُضاعفة قدرة الطاقة المتجددة إلى ثلاثة أمثالها بحلول عام 2030، وهو الهدف الذي جرى تحديده في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ العام الماضي في دبي، وذلك بفضل الانخفاضات الهائلة في تكلفة تكنولوجيات الطاقة النظيفة.

على وجه التحديد، عمل انخفاض أسعار الألواح الشمسية والبطاريات على تمكين التحسن السريع في اقتصاديات التخفيف من تأثيرات تغير المناخ.

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على مدار السنوات العشرين الأخيرة، انخفضت أسعار الألواح الشمسية كلما تضاعفت قدرتها العالمية، ومن المتوقع أن يؤدي التوسع المستمر في القدرة الشمسية، وخاصة في الصين، إلى خلق المزيد من المكاسب.

بالمقارنة، لا تستفيد تكنولوجيات الطاقة المتجددة الأخرى، مثل توربينات الرياح، من ذات مزايا الإنتاج الضخم لأن أجزاءها المتحركة العديدة أكثر عُرضة للكسر، ونتيجة لهذا، انخفضت بشكل كبير تكاليف طاقة الرياح ولكن ليس بذات الدرجة.

ويبدو من المرجح أن تُعتمد الطاقة الشمسية المتزايدة الرخصة على نطاق واسع باعتبارها الاختيار المفضل بين أشكال الطاقة المتجددة.

يتمثل تطور مهم آخر في انخفاض تكلفة البطاريات. فكما حدث مع الألواح الشمسية، انخفضت أسعار البطاريات في العقود الأخيرة بنحو 19% مع كل مضاعفة لإنتاجها.

ويجب أن يستمر هذا الاتجاه في إنتاج مركبات كهربائية أرخص والتعويض عن الطبيعة المتقطعة التي تتسم بها الطاقة المتجددة.

ويقترب الجمع بين الطاقة الشمسية (التي يُمكن التنبؤ بدورتها اليومية) والبطاريات، على وجه الخصوص، من خلق مصدر الطاقة المثالي المتاح عند الحاجة.

لكن تحسن اقتصادات الطاقة المتجددة، في حين يشكل تطورا إيجابيا وضروريا، لا يعني أننا سنفوز في المعركة ضد تغير المناخ.

أجل، أصبح لدينا الآن مسار يمكن التعويل عليه ومنخفض التكلفة لإزالة الكربون من أنظمة الطاقة والنقل، التي تشكل معا 60% من الانبعاثات.

ولكن من المؤسف أن العقبات السياسية التي تحول دون التبني السريع لحلول الطاقة النظيفة هذه بدأت تظهر، على المستويين العالمي والمحلي.

في الاقتصادات المتقدمة، تنشأ أكبر الحواجز أمام الطاقة المتجددة على المستوى المحلي: ففي كثير من الأحيان تعمل حركات نشطة ترفع شعار“ليس في فنائي الخلفي” على منع تركيبات طاقة الرياح الجديدة وترقية الشبكات، وهي أمور بالغة الأهمية لدمج ونقل كميات ضخمة من الكهرباء المتجددة.

على سبيل المثال، فشلت ألمانيا حتى الآن في إنشاء رابط بين مزارع الرياح البحرية في بحر الشمال والجنوب الصناعي.

فقد كانت المعارضة المحلية لخطوط الطاقة الجديدة صاخبة حتى أن الاتصال، الذي يُـسمى“سودلينك” (SuedLink) يجري الآن باستخدام كابلات تحت الأرض تزيد التكلفة بمُعامل خمسة.

إدراكا منها للمشكلة التي يفرضها توجه“ليس في ساحتي الخلفية”، أصدرت المفوضية الأوروبية مؤخرا توجيها إلى البلدان الأعضاء بتسريع عملية إصدار التصاريح لمشاريع الطاقة المتجددة.

لكن العقبة الأكبر التي تحول دون إزالة الكربون تتمثل في التوتر المتصاعد بين الغرب والصين.

تذهب الحجة إلى أن أي اقتصاد متقدم كبير مثل الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة، من غير الممكن أن يسمح لمنافس جيوسياسي بالهيمنة على صناعات المستقبل الداعمة للنمو.

وقد مهدت هذه النظرة الطريق للسياسات الصناعية الخضراء على جانبي الأطلسي، لكن تكاليف الألواح الشمسية والبطاريات تتراجع بسرعة لأنها على وجه التحديد تكنولوجيات ناضجة مع منتجات تتحول إلى سلع على نحو متزايد (والتي تتفوق الصين في تصنيعها على نطاق ضخم).

إنها في حقيقة الأمر ليست صناعات المستقبل.

تتمثل حجة أخرى لصالح الإنتاج المحلي للطاقة المتجددة في ضمان أمن الطاقة. لكن هذا أيضا خطأ. فأي انقطاع في إمدادات الألواح الشمسية لن يعطل إمدادات الطاقة لأن القدرة المركبة الحالية ستستمر في توليد الكهرباء (بتكلفة هامشية صفرية).

كانت هذه التوترات محسوسة بأكبر درجة من الحدة في قطاع المركبات الكهربائية. فقد ركدت حصة المركبات الكهربائية في السوق عند مستوى 8% في الولايات المتحدة ونحو 15% في الاتحاد الأوروبي، ويرجع هذا جزئيا إلى أنها أكثر تكلفة- غالبا بما قد يصل إلى 20 ألف دولار- من سيارات محرك الاحتراق الداخلي.

ولا تعوض خطط إعانات الدعم في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن التكلفة الأعلى إلا جزئيا، في حين نجد أن المركبات الكهربائية في الصين تقترب من التكافؤ السعري مع مركبات محرك الاحتراق الداخلي، وكانت حصتها في السوق أكثر من 35% في عام 2023.

الواقع أن الترحيب بالمركبات الكهربائية الصينية المنخفضة التكلفة من الممكن أن يوفر المال للمستهلكين الغربيين، لكن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرضا عليها تعريفات جمركية عالية.

بالإضافة إلى“حماية” القوى الصناعية الكبرى لنفسها ضد الواردات الصينية الرخيصة وبالتالي زيادة تكلفة التحول الأخضر، خلقت الظروف الجيوسياسية أيضا عقبات تحول دون تنفيذ مصادر الطاقة المتجددة في العالم النامي.

من الواضح أن الصين، بمبادرة الحزام والطريق، ينبغي لها أن تكون في وضع جيد يسمح لها بدعم جهود إزالة الكربون في البلدان الأكثر فقرا، لكن هذا لم يحدث لسببين.

أولا، لا تشارك الهند في مبادرة الحزام والطريق وتحمي صناعتها بشراسة، بسبب تنافسها مع الصين، وهذا مهم، لأن الهند أصبحت الآن ثالث أكبر مصدر للانبعاثات في العالم، متجاوزة الاتحاد الأوروبي في عام 2023، وهي أيضا واحدة من أسرع الاقتصادات نموا.

ثانيا، في كثير من الأحيان، تفضل الحكومات التي تتلقى ائتمانات صينية بموجب مبادرة الحزام والطريق إنفاق هذه الأموال على مشاريع البنية الأساسية المرموقة بدلا من منشآت الطاقة المتجددة المتواضعة.

الواقع أن الانخفاضات الجارية في تكلفة الطاقة المتجددة تعمل على تحسين إمكانية إزالة الكربون من أجزاء ضخمة من الاقتصاد العالمي بدرجة هائلة، لكن السياسة تقف حجر عثرة في طريق التقدم.

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