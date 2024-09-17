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كوستاريكا تفتح أبوابها أمام البصل المصرى

9/17/2024 2:45:19 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فتح السوق الكوستاريكى أمام صادرات مصر من البصل الطازج عقب مفاوضات بين الحجر الزراعى فى البلدين.

يأتي ذلك فى إطار جهود الدولة المصرية لفتح أسواق الجديدة أمام الصادرات الزراعية لدعم الاقتصاد القومى بالعملة الأجنبية.

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وتلقى وزير الزراعة تقريرا من الحجر الزراعى يفيد بالنجاح فى فتح أسواق كوستاريكا أمام صادرات مصر من البصل الطازج، وإخطار المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية والمصدرين بذلك، والسماح بفحص أول شحنة بصل مصرى مصدرة إلى كوستاريكا.

من الجدير بالذكر، أن كوستاريكا تستورد من مصر العنب والموالح والفراولة والنباتات الطبية وبعض الخضروات.

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