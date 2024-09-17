كوستاريكا تفتح أبوابها أمام البصل المصرى

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلن علاء فاروق وزير
الزراعة واستصلاح الأراضى، فتح السوق الكوستاريكى أمام صادرات مصر من البصل الطازج عقب مفاوضات بين الحجر الزراعى فى البلدين.
يأتي ذلك فى إطار جهود الدولة المصرية لفتح أسواق الجديدة أمام الصادرات الزراعية لدعم الاقتصاد القومى بالعملة الأجنبية.
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وتلقى وزير الزراعة تقريرا من الحجر الزراعى يفيد بالنجاح فى فتح أسواق كوستاريكا أمام صادرات مصر من البصل الطازج، وإخطار المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية والمصدرين بذلك، والسماح بفحص أول شحنة بصل مصرى مصدرة إلى كوستاريكا.
من الجدير بالذكر، أن كوستاريكا تستورد من مصر العنب والموالح والفراولة والنباتات الطبية وبعض الخضروات.
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