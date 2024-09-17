تعاون مصرى أمريكى لتيسير تصدير الأجهزة الكهربائية المنزلية للخليج

MENAFN - Al-Borsa News) قالت هيرو مصطفى السفيرة الأمريكية بالقاهرة، إن بلادها تتعاون، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات في الحصول على اعتماد منظمة المعايير الخليجية لتصدير الأجهزة الكهربائية المنزلية المصرية لدول الخليج.

جاء ذلك في كلمة السفيرة خلال فعاليات المنتدى السنوي الأول لتعزيز التصدير بعنوان“تطوير المفاهيم لإطلاق إمكانات التصدي”، اليوم الثلاثاء، الذي تنظمه الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

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وأوضحت أن المنتدى يعد فرصة لفتح إمكانيات الصادرات في مصر، وتحويل عقلية العمل نحو خلق بيئة تجارية أكثر ابتكاراً وشمولية، مؤكدة أنه من خلال التعاون المشترك، بين المؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص، ووكالات التنمية، يمكن أن نخطو خطوات ملموسة لتحسين الوصول إلى الأسواق، وتحفيز التجارة والصادرات، وتعزيز النمو الاقتصادي الذي يعود بالفائدة على جميع المصريين.

وأشارت إلى أن التركيز – حاليا – على تغيير العقلية لتسهيل التجارة والاستثمار، يرتكز على ثلاثة مبادئ رئيسية: التبسيط، والتيسير، والتركيز على الحلول، هذا النهج لا يتعلق فقط بزيادة الإيرادات، بل أيضاً بوضع مصر في موقع يمكنها من الحصول على حصة أكبر من السوق العالمية.

وأضافت:“في عالم مترابط بشكل متزايد، تعتبر التجارة هامة جدا للنمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، والتنمية، جهودنا المشتركة لربط المصدرين المصريين بالمشترين الدوليين وإنتاج سلع تتناسب مع احتياجات السوق هي مفتاح هذا التحول”.

وتابعت:“مع الفرص المتاحة مثل هذه، نحن واثقون أن مصر ستواصل جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة وتسريع النمو الاقتصادي الواسع النطاق”.

وأوضحت أن المؤسسات الداعمة للتجارة، مثل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، تعتبر منصات أساسية للتعاون بين القطاعين العام والخاص، حيث يجلب القطاع الخاص الخبرة والاستثمار والابتكار، بينما يوفر الحكومة الأطر التنظيمية المستقرة والبنية التحتية.

ونوهت بأن الأمر لا يتعلق الأمر فقط بالتجارة الثنائية، بل أيضاً بكيفية أن تكون مصر مركزا إقليميا سواء إلى إفريقيا، أو الخليج، أو أوروبا، ونرى إمكانات كبيرة في هذا المجال ونتمنى تعميق تعاوننا مستقبلا، مشددة على“السعي لبناء شراكتنا والتقدم الذي أحرزناه، نواصل التقدم نحو اقتصاد أكثر استدامة وشمولية يعود بالفائدة على جميع المصريين”.

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