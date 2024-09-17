نقابة الصحفيين والاتحاد الدولي يبحثان تعزيز سبل التعاون مع اليونسكو

MENAFN - Palestine News )بحث المدير العام المساعد لشؤون الاتصال والمعلومات في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"توفيق جيلاسي، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الفرنسية باريس، مع نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر ورئيسة الاتحاد الدوليللصحفيين دومينيك برادلي، سبل التعاون، وذلك بحضور المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى اليونسكو السفير منير انسطاس.

وشكر أبو بكر منظمة "اليونسكو" لمنح جائزة "غييرمو كانو" العالمية لحرية الصحافة عن عام 2024 لصحفيي غزة، الذين يغطون الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وذلك بجهود حثيثة من الوفد الدائم لدولة فلسطين لدى "اليونسكو".

يشار إلى أن نقابة الصحفيين الفلسطينيين، رصدت قيمة جائزة "غييرمو كانو" العالمية لحرية الصحافة عن عام 2024، لبناء مركز التضامن الإعلامي للصحفيين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وهو المركز الثالث من نوعه في القطاع، والذي سيتم افتتاحه رسميا خلال الأيام المقبلة.

وتم خلال اللقاء بحث عقد مؤتمر دولي للمانحين في مجال الإعلام بالتعاون مع منظمة اليونسكو، والاتحاد الدولي للصحفيين ونقابة الصحفيين الفلسطينيين، وثمن نقيب الصحفيين، جهود منظمة "اليونسكو" ومكتبها في رام الله على دعمهما الدائم لقطاع الصحافة والصحفيين الفلسطينيين.

كما تم خلال اللقاء، مناقشة معايير منظمة "اليونسكو" في اعتماد الصحفيين الشهداء وطالب أبو بكر باعتماد ما يصدر عن نقابة الصحفيين بهذا الخصوص.

وتطرق نقيب الصحفيين ناصر ابو بكر، إلى استهداف الاحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة المحطات الإذاعية في قطاع غزة، وطالب السفير أنسطاس "اليونسكو" بإعادة إعمار الإذاعات في قطاع غزة بأسرع وقت ممكن.

وحضر الاجتماع، كل من الدبلوماسيتين المستشارة هالة داوود الطويل والمستشارة القانونية لوفد اليونسكو جميلة حسن عريقات.



