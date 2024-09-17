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الرئيس يوجه بفتح كافة المستشفيات الفلسطينية واستنفار الطواقم الطبية كافة في لبنان لاستقبال الجرحى

9/17/2024 2:40:00 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) لبنان /PNN/ قال سفير فلسطين لدى لبنان أشرف دبور، إنه بتوجيهات من رئيس دولة فلسطين محمود عباس، فتحنا كافة المستشفيات الفلسطينية واستنفرنا كل الطواقم الطبية، في لبنان، سواء التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، أو الموجودة في المخيمات، من أجل استقبال الجرحى وتقديم كل الدعم والمساندة لهم.

وأكد السفير دبور أن الرئيس وجه باستقبال الجرحى وتقديم كل الدعم والمساندة لهم، من أجل التخفيف عنهم، وتقديم كل ما هو ممكن لمساعدتهم، ووجه سيادة الرئيس أبناء شعبنا في لبنان للتبرع بالدم لمساعدة الجرحى والمصابين من الأشقاء اللبنانيين.

تأتي توجيهات الرئيس هذه عقب سقوط 9 شهداء بينهم طفلة وأكثر من 2800 جريح في تفجيرات الــــ"بيجر" في عدد من المناطق اللبنانية.


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